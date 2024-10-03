Twente - Fenerbahçe maçı saat kaçta? UEFA Şampiyonlar Ligi Fenerbahçe maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Hollanda temsilcisi Twente ile karşılaşmak üzere hazırlıklarını sürdürüyor. Jose Mourinho yönetimindeki sarı-lacivertliler, grup aşamasındaki bu kritik mücadelenin öneminin farkında.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Hollanda temsilcisi Twente ile karşılaşmak üzere hazırlıklarını sürdürüyor. Jose Mourinho yönetimindeki sarı-lacivertliler, grup aşamasındaki bu kritik mücadelenin öneminin farkında.
TWENTE - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?
UEFA Avrupa Ligi'nde 2. hafta karşılaşmasında temsilcimiz Fenerbahçe, Twente deplasmanına konuk oluyor.
Jose Mourinho'nun öğrencileri, Hollanda deplasmanından kazanarak dönmenin hesaplarını yapıyor.
Grolsch Veste Stadyumu'nda oynanacak mücadele 3 Ekim Perşembe günü saat 22.00'da başlayacak.
TWENTE - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?
Avrupa kupalarında aynı gün üç temsilcimiz sahaya çıkacak. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'ın maçlarının yayınlanacağı kanallar belli oldu.
Türk takımlarının Avrupa macerası TRT ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor. Twente ve Fenerbahçe arasındaki Avrupa Ligi mücadelesi TRT Spor'dan izleyiciyle buluşacak.
MUHTEMEL 11
Fenerbahçe: Livakoviç; Mert, Becao, Djiku, Oosterwolde; Fred, Amrabat; İrfan Can, Szymanski, Tadic; En Nesyri
SARI-LACİVERTLİLER TEK MAĞLUBİYET ALDI
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de bu sezon tek mağlubiyetini ezeli rakibi Galatasaray karşısında aldı.
Yeni sezonda ligde 7 karşılaşmaya çıkan sarı-lacivertliler, 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.
Jose Mourinho'nun öğrencileri rakip fileleri 16 kez sarsarken kalesinde ise 5 gol gördü.
FENERBAHÇE'DE TWENTE KARŞISINDA İKİ EKSİK
Sarı-lacivertlilerde Union Saint-Gilloise karşısında kırmızı kart görerek cezalı duruma düşen Bright Osayi-Samuel ile sakatlığı bulunan Çağlar Söyüncü müsabakada forma giyemeyecek
DÜDÜK ÇALACAK HAKEM BELLİ OLDU
Twente ve Fenerbahçe arasında oynanacak mücadeleyi İngiliz hakem Chris Kavanagh yönetirken yardımcılıklarını ise aynı ülkeden Lee Betts ile Hames Mainwaring üstlenecek. Müsabakanın dördüncü hakemi Sam Barrott olacak.
TWENTE İLE 5. RANDEVU
İki takımın daha önce oynadığı 4 eşleşmede sarı-lacivertlilerin üstünlüğü bulunuyor.
Rakibiyle ilk olarak 2009-10 sezonunda da UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasında karşı karşıya gelen Fenerbahçe, evinde 2-1 mağlup olduğu rakibini deplasmanda 1-0 ile geçmişti.
İki ekip geçtiğimiz sezon ise UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda karşı karşıya gelmişti. Fenerbahçe, rakibini evinde 5-1, deplasmanda ise 1-0 ile mağlup etmeyi başarmıştı.