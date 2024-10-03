Twente - Fenerbahçe maçı saat kaçta? UEFA Şampiyonlar Ligi Fenerbahçe maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe: Livakoviç; Mert, Becao, Djiku, Oosterwolde; Fred, Amrabat; İrfan Can, Szymanski, Tadic; En Nesyri SARI-LACİVERTLİLER TEK MAĞLUBİYET ALDI Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de bu sezon tek mağlubiyetini ezeli rakibi Galatasaray karşısında aldı. Yeni sezonda ligde 7 karşılaşmaya çıkan sarı-lacivertliler, 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı. Jose Mourinho 'nun öğrencileri rakip fileleri 16 kez sarsarken kalesinde ise 5 gol gördü.

(Kaynak: DHA)

DÜDÜK ÇALACAK HAKEM BELLİ OLDU



Twente ve Fenerbahçe arasında oynanacak mücadeleyi İngiliz hakem Chris Kavanagh yönetirken yardımcılıklarını ise aynı ülkeden Lee Betts ile Hames Mainwaring üstlenecek. Müsabakanın dördüncü hakemi Sam Barrott olacak.



TWENTE İLE 5. RANDEVU



İki takımın daha önce oynadığı 4 eşleşmede sarı-lacivertlilerin üstünlüğü bulunuyor.



Rakibiyle ilk olarak 2009-10 sezonunda da UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasında karşı karşıya gelen Fenerbahçe, evinde 2-1 mağlup olduğu rakibini deplasmanda 1-0 ile geçmişti.



İki ekip geçtiğimiz sezon ise UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda karşı karşıya gelmişti. Fenerbahçe, rakibini evinde 5-1, deplasmanda ise 1-0 ile mağlup etmeyi başarmıştı.