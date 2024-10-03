SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Twente - Fenerbahçe maçı saat kaçta? UEFA Şampiyonlar Ligi Fenerbahçe maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde başarı serisini sürdürmeyi amaçlıyor. Sarı-lacivertliler, turnuvanın ilk haftasında Belçika'nın Union Saint-Gilloise takımını 2-1 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti. Bu galibiyetin ardından, ligde Antalyaspor'u yenerek moral bulan Fenerbahçe, şimdi gözlerini Hollanda temsilcisi Twente karşılaşmasına çevirmiş durumda.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :03 Ekim 2024 , 10:54 Güncelleme Tarihi :03 Ekim 2024 , 10:54
Twente - Fenerbahçe maçı saat kaçta? UEFA Şampiyonlar Ligi Fenerbahçe maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Hollanda temsilcisi Twente ile karşılaşmak üzere hazırlıklarını sürdürüyor. Jose Mourinho yönetimindeki sarı-lacivertliler, grup aşamasındaki bu kritik mücadelenin öneminin farkında.

(Kaynak: DHA)(Kaynak: DHA)

TWENTE - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Ligi'nde 2. hafta karşılaşmasında temsilcimiz Fenerbahçe, Twente deplasmanına konuk oluyor.

Jose Mourinho'nun öğrencileri, Hollanda deplasmanından kazanarak dönmenin hesaplarını yapıyor.

Grolsch Veste Stadyumu'nda oynanacak mücadele 3 Ekim Perşembe günü saat 22.00'da başlayacak.

(Kaynak: DHA)(Kaynak: DHA)

TWENTE - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Avrupa kupalarında aynı gün üç temsilcimiz sahaya çıkacak. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'ın maçlarının yayınlanacağı kanallar belli oldu.

Türk takımlarının Avrupa macerası TRT ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor. Twente ve Fenerbahçe arasındaki Avrupa Ligi mücadelesi TRT Spor'dan izleyiciyle buluşacak.

(Kaynak: DHA)(Kaynak: DHA)

MUHTEMEL 11

Fenerbahçe: Livakoviç; Mert, Becao, Djiku, Oosterwolde; Fred, Amrabat; İrfan Can, Szymanski, Tadic; En Nesyri

SARI-LACİVERTLİLER TEK MAĞLUBİYET ALDI

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de bu sezon tek mağlubiyetini ezeli rakibi Galatasaray karşısında aldı.

Yeni sezonda ligde 7 karşılaşmaya çıkan sarı-lacivertliler, 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Jose Mourinho'nun öğrencileri rakip fileleri 16 kez sarsarken kalesinde ise 5 gol gördü.

(Kaynak: DHA)(Kaynak: DHA)

FENERBAHÇE'DE TWENTE KARŞISINDA İKİ EKSİK

Sarı-lacivertlilerde Union Saint-Gilloise karşısında kırmızı kart görerek cezalı duruma düşen Bright Osayi-Samuel ile sakatlığı bulunan Çağlar Söyüncü müsabakada forma giyemeyecek

(Kaynak: DHA)(Kaynak: DHA)
DÜDÜK ÇALACAK HAKEM BELLİ OLDU

Twente ve Fenerbahçe arasında oynanacak mücadeleyi İngiliz hakem Chris Kavanagh yönetirken yardımcılıklarını ise aynı ülkeden Lee Betts ile Hames Mainwaring üstlenecek. Müsabakanın dördüncü hakemi Sam Barrott olacak.

TWENTE İLE 5. RANDEVU

İki takımın daha önce oynadığı 4 eşleşmede sarı-lacivertlilerin üstünlüğü bulunuyor.

Rakibiyle ilk olarak 2009-10 sezonunda da UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasında karşı karşıya gelen Fenerbahçe, evinde 2-1 mağlup olduğu rakibini deplasmanda 1-0 ile geçmişti.

İki ekip geçtiğimiz sezon ise UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda karşı karşıya gelmişti. Fenerbahçe, rakibini evinde 5-1, deplasmanda ise 1-0 ile mağlup etmeyi başarmıştı.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Eylül ayı enflasyon verileri belli oldu! Düşüş devam ediyor... Bakan Şimşek’ten ’dezenflasyon’ mesajı
HESAPLAR SİL BAŞTAN! SSK ve Bağ-Kurlulara Ocak zammı ne kadar olacak?
’Ahmak’ oyununa ’Özel’ müdahale! Ekrem İmamoğlu penaltı hayali kurarken ofsayta düştü: Erkenden adaylık söz konusu değil
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten önemli açıklamalar: Dezenflasyon süreci başladı
Münevver Karabulut’un katili Cem Garipoğlu’nun mezarı bugün açılıyor! Cem Garipoğlu’nun dikkat çeken 3 takıntısı!
Yılın 5. MGK’sı Başkan Erdoğan liderliğinde toplanıyor | İsrail’in saldırıları gündemde! Türkiye nasıl tedbirler alacak?
MEMURA %12.20 ZAM | Eylül enflasyonu ile zam farkı netleşiyor! Ocakta kim ne kadar alacak?
Mourinho’dan 4 değişiklik! Twente maçında o yıldızlar 11’e
Lübnan’da sıcak çatışma: 8 İsrail askeri öldü! Husilerden Tel Aviv’e İHA’lı saldırı
İran’ın İsrail’e füzeli yanıtı Ankara’yı hareketlendirdi! Komutanlar apar topar Meclis’ten ayrıldı! Erdoğan dakika dakika bilgilendirildi
Beşiktaş ilk peşinde! van Bronckhorst 11’i belirledi
Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu: 20 milyon metrekarelik çölü güneş paneli denizine çevirdik
HAVA DURUMU | Cezayir’den geliyor! Resmen bahar havası! 3 gün 30 dereceyi bulacak | Bugün hava nasıl olacak?
Türkiye’den denizden ve karadan tahliye planı! Lübnan’daki vatandaşlar için her şey hazırlandı! Emir bekleniyor
İran’dan Nasrallah’ı satmadık operasyonu! Bomba iddia: İsrail casus soruşturmasını yürüten Hizbullah üyesini öldürdü
SON DAKİKA