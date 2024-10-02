TAKVİM Mourinho’nun şampiyonluk yaşadığı 6 sezonu mercek altına aldı!

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Son olarak Antalyaspor deplasmanında 2-0 kazanan Fenerbahçe lider Galatasaray ile puan farkını 3'e indirdi. Jose Mourinho yönetiminde 7 haftada 16 puan toplayan Sarı-Lacivertliler özellikle oynadığı futbolla eleştiri alırken, bu sezon başlangıcının aslında Portekizli hoca için bir sürpriz olmadığı ortaya çıktı.

Jose Mourinho (Takvim.com.tr | Foto Arşiv) HEP BENZER BAŞLANGIÇLAR

Mourinho'nun Avrupa'nın 3 büyük ligi Premier Lig, La Liga ve Serie A'da şampiyonluk yaşadığı 6 sezonu mercek altına alan TAKVİM çarpıcı detaylara ulaştı. Tecrübeli teknik adam bu 6 sezonun 4'ünde çok benzer başlangıçlara imza atmış.