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Fatih Terim'e sürpriz talip!

Son olarak Yunanistan Ligi ekiplerinden Panathinaikos'u çalıştıran Fatih Terim'e sürpriz bir talip çıktığı öğrenildi. Azerbaycan'ın Neftçi Bakü takımının tecrübeli teknik adamı istediği öğrenildi.

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Giriş Tarihi :02 Ekim 2024 , 16:33 Güncelleme Tarihi :02 Ekim 2024 , 16:33
Fatih Terim’e sürpriz talip!

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Türk futbol tarihinin "İmparator" lakablı teknik direktörü Fatih Terim'e Azerbaycan'ın Neftçi Bakü takımı talip oldu.

Azerbaycan'ın en çok okunan spor haber sitesi Sportinfo.az'ın haberine göre; Neftçi Bakü, kötü gidişatı göreve Fatih Terim'i getirerek durdurmak istiyor.

Neftçi Bakü'nün Fatih Terim ile temas kuracağı, yakında sıcak gelişmelerin yaşanabileceği belirtildi.

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"NEFTÇİ YÖNETİMİ TERİM'İ ÇOK İSTİYOR"

Azerbaycanlı spor yorumcusu Elçin Cafarov, "Şu an Neftçi kulübü tarihinin belki de en kötü günlerini yaşıyor. Ukraynalı teknik direktör Roman Grigorchuk ile yolları ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Fatih Terim isim, vizyon olarak Neftçi Bakü'ye layık bir hoca. Büyük ses getirir. Bu yönde yönetim tarafından da ciddi istek var." yorumunu yaptı.

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