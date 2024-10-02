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Trabzonspor'da bir sakatlık daha! Stefano Denswil hakkında açıklama

Süper Lig'de Konyaspor'u 3-2 yenerek ilk galibiyetini alan Trabzonspor'da bir sakatlık şoku daha yaşandı. Bordo mavililerin Surinamlı oyuncusu Stefano Denswil'de üst ön adelesinde kas yaralanması tespit edildi.

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Giriş Tarihi :02 Ekim 2024 , 19:11 Güncelleme Tarihi :02 Ekim 2024 , 19:11
Trabzonspor’da bir sakatlık daha! Stefano Denswil hakkında açıklama

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Trabzonspor'un Surinamlı yıldızı Stefano Denswil de sakatlığı bulunan isimlere eklendi.

Stefano Denswil son maçında penaltı yaptırmıştı. [AA]Stefano Denswil son maçında penaltı yaptırmıştı. [AA]

Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, Stefano Denswil'in sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Beşir, "Futbol A Takımımızın antrenmanı sırasında ağrı hisseden oyuncumuz Stefano Denswil'in yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sol üst ön adalesinde (Quadriceps) kas yaralanması tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır" dedi.

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