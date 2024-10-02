Trabzonspor’da bir sakatlık daha! Stefano Denswil hakkında açıklama

Trabzonspor'un Surinamlı yıldızı Stefano Denswil de sakatlığı bulunan isimlere eklendi.
Trabzonspor'un Surinamlı yıldızı Stefano Denswil de sakatlığı bulunan isimlere eklendi.
Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, Stefano Denswil'in sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.
Beşir, "Futbol A Takımımızın antrenmanı sırasında ağrı hisseden oyuncumuz Stefano Denswil'in yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sol üst ön adalesinde (Quadriceps) kas yaralanması tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır" dedi.