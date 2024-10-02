PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Immobile performansıyla Alman golcü Mario Gomez'i geride bıraktı

Beşiktaş formasıyla çıktığı 10 maçta 10 gol kaydeden Ciro Immobile, ilk 10 maçında 8 gol atan Marıo Gomez’i geçti. Yıldız oyuncu aynı zamanda ligde 6 maçta 6 gol atan ilk yeni transfer oldu.

Özel Haber Özel Haber
Giriş Tarihi :02 Ekim 2024 , 07:04 Güncelleme Tarihi :02 Ekim 2024 , 07:04
Immobile performansıyla Alman golcü Mario Gomez’i geride bıraktı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Beşiktaş'ın sezon başında Lazio'dan 2 yıllığına kadrosuna kattığı Ciro Immobile performansıyla dikkat çekiyor. Son olarak Kayserispor maçında duble yapan ve aynı zamanda deplasmanda ilk kez gol sevinci yaşayan Immobile Beşiktaş formasıyla çıktığı 10 maçta 10 gole imza attı.

Mario Gomez (AA)Mario Gomez (AA)

13 ŞUTTA 6 GOL
İtalyan golcü bu istatistiğiyle de Beşiktaş'ta attığı 26 golle gol kralı olan Alman forvet Marıo Gomez'i de geride bıraktı. Alman yıldız Siyah-Beyazlı formayla çıktığı ilk 10 maçta 8 gole imza atmıştı.

Ciro Immobile (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Ciro Immobile (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

Öte yandan Siyah-Beyazlı takımın tarihinde Süper Lig'de çıktığı 6 maçta 6 gol atan ilk yeni transfer olan Immobile gol krallığında da zirvede yer alıyor. Bitiriliciği ile öne çıkan tecrübeli golcü 2014/15'ten bu yana Süper Lig'de 10 ve daha fazla şut çeken Beşiktaş futbolcular arasında yüzde 46.2 ile en yüksek gole çevirme oranına sahip olan isim konumunda. İtayan yıldız çektiği 13 şutun 6'sında fileleri havalandırmayı başardı.

Ciro Immobile (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Ciro Immobile (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

GEÇEN SEZONU RAHAT GEÇECEK
Geçen sezon Lazio formasıyla 43 maçta 11 golle oynayan 34 yaşındaki İtalyan golcü, 2 gol daha atarsa geçen sezonki istatistiğini geçecek.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
İsrail’in hedefinde Türkiye mi var? Uzman isimlerden çarpıcı değerlendirme: DEM’in gözdesi terör devleti
CANLI | Lübnan’da İsrail işgali sonrası İran’dan füzeler ateşlendi Tel Aviv alarmda!
Emekli maaşında tarih farkına son: Mevcut uygulama nasıl? Ne planlanıyor?
İran füzeleri ateşledi Demir Kubbe çöktü! Bölgeden sıcak görüntüler TAKVİM’de
Galatasaray’da ayrılık! Ziyech’in ardından o da yolcu
Başkan Erdoğan uyardı: İsrail’in gözü Türkiye’de! Terör örgütü PKK üzerinden Arz-ı Mev’ud planı
Başkan Erdoğan’dan Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb ile ortak basın toplantısında önemli açıklamalar
Dusan Tadic Avrupa’nın en skorer kanat oyuncusu oldu!
İran’ın İsrail’i vurduğu hipersonik füzesi Fettah-1’in özellikleri! Adını Hamaney verdi füze savunma kalkanını yok etti
İran’dan İsrail’e misilleme saldırısı! Başkent Tel Aviv’de büyük füze çukuru oluştu
TAKVİM Mourinho’nun şampiyonluk yaşadığı 6 sezonu mercek altına aldı!
Filistinli gençlerden İran’ın misilleme füzesi üzerinde kutlama!
İRAN MI GÜÇLÜ İSRAİL Mİ? O ülke kara donanmasıyla resmen ezdi geçti! 0,2269 güç endeksiyle...
Dışişleri Bakanlığı’ndan ’Lübnan’ açıklaması! Türk vatandaşları için tahliye planı hazır... Hem havadan hem denizden
İran karşı istihbaratının bir numarası Mossad ajanı! Ahmedinejad’dan gündeme damga vuran açıklama
SON DAKİKA