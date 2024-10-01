Spor yazarları Kayserispor - Beşiktaş maçını değerlendirdi! "Oyun anlayışı yok"

Immobile, attığı 2 golle Dzeko'yu geçerek gol krallığında zirveye yükseldi. (AA)

HAKEM REZALETTİ - MUSTAFA ÇULCU Beşiktaş ilk yarıda 5'li savunma yapınca Kayserispor daha etkili gözüktü. Savunma ile hücum arası zaman zaman 70 metreye uzadı. Svensson, Masuaku cezalı son maçların form durumu yüksek oyuncusu ve Al Musrati olmayınca öne çıkmakta zorlandılar. Beşiktaş ikinci yarı ön bölgede etkili olmaya başladı. Mesafeyi kısalttı ve yaptığı presle Gedson ile golü buldu. Bu golde oyunu geriden kurmaya çalışan Kayserispor kalecisinin büyük hatası vardı. İkinci yarı daha hareketli ve keyifli geçti. Beşiktaş hakem hatalarına rağmen hak ettiği üç puanı aldı. FIFA hakemimiz Atilla Karaoğlan bu maçı dahi yönetemiyor, saçma sapan kararlar veriyor. Kendine güldürüyor. İlk yarıda çaldığı 9 faul düdüğünün en az 3 tanesi gereksizdi. Çok basit temaslara bile faul veriyor. 72'de Kayserispor kalecisi topu oyuna soktu, yanda bulunan Kartal topu eliyle tuttu. Ceza alanı içinde yaşanan bu pozisyon net penaltı. Atilla niye atışı tekrar ettiriyorsun. Top oyuna girmiş, oyun başlamış Kartal ın hatasından sana ne? Beşiktaş'ın penaltısı badem oldu. Yazık çok yazık…

75'te VAR'a bırakmadan sahada verdiği penaltı net doğru bir karardı. Rashica'yı kaçıran arkada kalan Attamah'ın ayağa darbesi net penaltıydı. 83'te Attamah ın ceza alanı içinde İmmobile'yi iki kolu ile sarmalayıp indirdiği pozisyon penaltıydı, hakem vermedi. Dönen top Kayseri atağı olarak Beşiktaş ceza alanı içinde bu kez Uduokhai topu uzaklaştırmak isterken kendi takım arkadaşı Poulista'nın kafasına ayakla vuruyor. Araya kafayı sokmaya çalışan Nazon sanki kendi kafasına gelmiş gibi kendini yere atıyor. Atilla penaltı verdi. Yahu Atilla sen nereye bakıyorsun? Böyle pozisyon mu takip edilir? VAR müdahalesi ile penaltı iptali doğruydu. Eğer VAR olmasaydı çok farklı şeyler konuşuyor olacaktık… Verilen verilmeyen penaltılar, çıkan kartlar vah ki vah... FIFA hakemimiz buysa varın gerisini siz düşünün…

Beşiktaş, perşembe gecesi Frankfurt ile karşılaşacak. (AA)

VAR'DAKİ SORUNLAR ÇÖZÜLMELİ, GOL ÇİZGİSİ TEKNOLOJİSİ GELMELİ - MURAT ÖZBOSTAN G.Saray'ın puan kaybettiği, F.Bahçe'nin kazandığı haftada Beşiktaş için 3 puandan başka bir seçenek yoktu. İlk yarı siyah, ikinci yarı beyaz… Formasındaki renkler gibi maçın özeti de buydu. Kayseri, Beşiktaş'a ilk 45 dakika boyunca iyi baskı uyguladı, fazla da top göstermedi. İkinci devre Beşiktaş kaliteli ayaklarının devreye girmesi, Kayseri'nin de yaptığı hatalar ile 3 golle kazandı. Masuaku cezalı, Svensson ve Onur da hasta olunca Van Bronckhorst sistemde ciddi bir değişikliğe gitti ve 3-4-2-1 oynattı takımı. Genel olarak bakarsak Beşiktaş'ın son 3 maçına, Eyüpspor 4-2-3-1, Ajax 4-3-3, Kayseri de biraz önce ifade ettiğim gibi oldu. Hollandalı hoca, kadro dışı bıraktığı Muçi'yi sol kenarda tercih etti. Arnavut futbolcu yine yoktu… Beşiktaş hep sağdan şansını denedi. Muçi'den vazgeçemeyen Van Bronckhorst, Semih'i ise geldiği günden beri gözden çıkardı. Neden? 5 maçtır yedek soyunduruyor… Ve bunu ısrarla yapıyor. Açıkçası Semih'in performansını aşağı çeken hoca olduğunu söyleyebiliriz. Yine Ajax maçında millete saç baş yolduran, herkesi çıldırtan, "Bu adamı bir an önce gönderin" dedirten Onana'yı da ikinci yarıda oyuna aldı. Ya Türkiye'deki Beşiktaş gündemini takip etmiyor ya da inadına yapıyor Van Bronckhorst! Önce Hollanda'ya gitmek, sonra oradaki farklı sonuç ile hezimet, arkasından Kayseri deplasmanı… Bakıldığı zaman bu zorlu şartlarda kazanmak önemliydi. Gelelim asıl konumuza. Sezon başından beri hakem skandalları bitmek bilmiyor. Özellikle de VAR odasındaki hatalar… Her maçta bir şey var tartışılacak. Atilla Karaoğlan, çok kötü bir maç çıkardı. Ona yardımcı olması gereken VAR da yine hayal kırıklığı yaratan unsurlardan biriydi. İmmobile'nin düşürülüşünü herhalde kare kare bütün Türkiye'nin izlediği gibi VAR'daki Emre Kargın da takip etmiştir ama ne Karaoğlan ne de VAR'daki Kargın gördü.Ö zetle yine hakemlerin, futbolseverleri çıldırttığı bir maç izledik. Gelin yol yakınken yabancı hakem işini tekrar gündeme alın. Özellikle VAR odasında. Çünkü bu iş böyle gitmeyecek. Belli ki MHK elindeki kadroyla bu işi çözemiyor. Bir diğer yapılması gereken de TFF'nin gol çizgisi teknolojisi acilen Türkiye'ye getirmesi (Kale arkaları öncelikli olarak, sahanın farklı yerlerine yerleştirilen yüksek çözünürlüklü 14 kamera ile çalışan sistem, topun kale çizgisini geçip geçmediğini, yani gol olup olmadığını milimetrik olarak hesaplıyor). Haftalar ilerleyecek. Düşenler, zirve yarışı, Avrupa potası… Bir topun çizgiyi geçip geçmemesinin tartışması takımların kaderini belirler. TFF acilen bu sorunları çözmek zorundadır.

Beşiktaş önümüzdeki hafta ligde Gaziantep ile mücadele edecek. (AA)

KALİTE KAZANDI - ALİ GÜLTİKEN Zor maç, güzel sonuç… Ajax maçından sonra yapılan mecburi rotasyonlar var. Bu rotasyonların bazıları zorunlu, bazıları taktiksel oldu. Ama nedenleri ne olursa olsun Rashica'nın genel performansı dışında bu değişikliklerin oyuna istenilen ölçüde katkı yaptığını söyleyemiyoruz. Özellikle ilk yarıda oyun Kayserispor'un yönlendirmek istediği şekilde gelişti. Her şeye rağmen ilk yarıda da İmmobile, Rafa ve Muçi ile yakalanan fırsatlar var. İkinci yarı Beşiktaş biraz vites yükseltip ön tarafa çıkarak oyunu istediği seviyeye getirdi. Bu bölümde Beşiktaş'ta sezon başından beri farkı yaratan oyuncuların öne çıktığını gördük. Rafa Silva, Fernandes, Immobile ve Rashica ile Beşiktaş yine inisiyatif alıp oyuna ağırlığını koydu. Bu futbolcuların kişisel kaliteleri Beşiktaş'ı hedefinin içinde tutmaya devam etti.

Bazı oyuncuların ise dünkü maçta şans alıp bir sonrası için formayı zorlayabilecek performansları var mı yok mu sorusu çok da yerini bulmadı. Özellikle Muçi'den beklenti çok daha fazla. Joao Mario'nun daha iyi performanslarını Beşiktaş taraftarı talep edecektir. Portekizli genel itibarıyla dengeli bir oyun içindeydi. Şans almaya devam edebilir. Bu maç bize bir kez daha gösterdi ki Beşiktaş, temel bazı oyuncularını doğru pozisyonlarda oynatarak devam etmeli ve bundan asla vazgeçmemeli. Çünkü onlar hem kendileri oynuyor hem de çevresindeki oyuncuların performanslarına etki ediyor. İmmobile, Rafa Silva, Fernandes, Rashica diyerek noktayı koyalım…

Semih Kılıçsoy maçın ikinci yarısında oyuna dahil oldu. (AA)

YANLIŞTAN DÖNDÜ - FATİH DOĞAN Kayserispor'un içeride Eyüpspor, dışarıda Trabzonspor maçlarında oynadığı yüksek tempolu ve mücadeleci futbolu Ajax'tan ağır yaralı dönen Beşiktaş için ciddi bir uyarı niteliğindeydi. Göztepe maçındaki yenilginin stoper eksikliğinden kaynaklandığı Kadir Has'ta maç başlayınca bir kez daha görüldü. Beşiktaş dinamik, mücadeleci Kayserispor karşısına kimi mecburiyetten kimisi tercihten değişikliklerle çıktı. Emirhan'dan ideal sol bek olmaz ama Rashica üzerinde çalışmak zaman içinde güzel sonuçlar verebilir. Ön liberoda ilk kez izlediğimiz hızlı ve dinamik Ndour&Gedson ikilisi temposuz ve daha ağır Onana&Al- Musrati ikilisine göre daha iyi performans sergiledi. Gio, yeniden forvet arkasında görevlendirdiği Rafa Silva'nım performansından memnun kalmıştır ancak solda başlattığı Muçi'den beklediğini alamadığı için Semih'le değiştirdi. İlk yarı Beşiktaş'ın geçiş yollarını kapatan ve başa baş bir oyun ortaya koyan Burak Yılmaz'ın planları, kaleci Bilal'in özellikle de genç Baran'ın hatası, Gedson'un presi ve fırsatçılığıyla bozuldu. Hakem Atilla Karaoğlan'ın Beşiktaş lehine verdiği penaltı kararının etkisinden mi bilinmez, Attamah'ın Immobile'yi sararak indirmesine devam dedi. Pozisyonun devamında Uduokhai'nin Paulista'yı sakatlayan penaltı kararı VAR'dan döndü. Bence ilk pozisyon da ikinci pozisyon da penaltıydı! Nihai karar VAR'da ilk pozisyon baz alınarak Beşiktaş lehine penaltı ile sonuçlanmalıydı. Immobile sahada yıldızlaşırken, Giovanni van Bronckhorst birçok yanlışından döndü. Kartal yıldızlarıyla coştu! Beşiktaş Kayserisporu 3-0 yendi Kartal yıldızlarıyla coştu! Beşiktaş Kayserispor'u 3-0 yendi Süper Ligde güncel puan durumu! 2024-25 sezonu 7. hafta Süper Lig'de güncel puan durumu! (2024-25 sezonu 7. hafta)