Spor yazarları Kayserispor - Beşiktaş maçını değerlendirdi! "Oyun anlayışı yok"

Beşiktaş Kayserispor'u 3 golle geçti. (AA)

TURKISH FUTBOL MÜTHİŞ - TURGAY DEMİR

Bilal topu aut noktasına koymuş, Kartal Kayra'ya pas veriyor, Kartal elle dokunup topun yerini değiştiriyor ve aut kullanıyor! Penaltı yok devam!.. Nereden baksan müthiş kere müthiş! İmmobile ceza sahasına girmiş, Attamah sırtına binmiş, Atilla Karaoğlan devam ettirmiş!. Peki tüm bunlar yetmiş mi, yetmemiş… Beşiktaşlı Felix, Paulista'ya faul yapmış, Karaoğlan penaltı saymış! Tüh tüh tüh maşallah!.. Gelelim Gio'ya… Gittikçe Valerien İsmael gibi olmaya başladı. Elindeki sol ya da sağ kanatta hibrit oynayabilen tek oyuncu Can Keleş, ama Gio bugüne kadar bir tek onu kullanmadı… İnanılır gibi değil ama gerçek!.. Futbolda artık herkes yeteri kadar koşmalı, eğer kadroda hibrit oyuncu yetersiz ise teknik adam tercihleriyle dengeyi kurmalıdır.

Peki Gio dün dengeli bir kadro çıkardı mı!? Hayır!.. Rafa, Muçi, Cher Ndour, Mario, Rashica hep birlikte sahada… Bu beşli arasında hibrit yok, kibrit çok! O kibritler gün gelir Beşiktaş'ı yakar. Ayağına top bekleyen beş oyuncuyu aynı anda sahaya sürmek nasıl bir akıl tutulmasıdır!?. Gio kazanılan her maçtan sonra kendisine tezahürat yapan taraftara aldanmasın, Tigana, Schuster, Biliç, Önder, İsmael hepsi bu mutluluğu yaşadılar ama hiç biri başarılı olamadı. Uyan Gio… Uyan ve Can Keleş'i kanatlarda kullan ve Rafa'yı da forvet arkasından bir yere kıpırdatma. Gedson'a ve Al Musrati'ye dokunmak zaten hata olur ama bunların eksikliğinde Salih, Can Keleş ve Semih doğru şekilde, doğru yerlerde kullanılmalı. Yoksa bu sezon da hüsran olur… Bilen bilir ben teknik adamların yanlışlarını erken görür, erken uyarır ve bu nedenle de taraftardan bolca hakaret yerim ama sonunda haklı çıkarım. Aman diyim Gio! Dikkat! Sakın skora aldanma Gio, dün Gedson, Mert ve Paulista'nın üstün oyunlarıyla kazandın. Karşında iyi bir rakip olsa ikinci Ajax hezimeti bile yaşanabilirdi. İnanmazsın şimdi bana ama gerçek bu!. Uyan lütfen...