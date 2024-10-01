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Spor yazarları Kayserispor - Beşiktaş maçını değerlendirdi! "Oyun anlayışı yok"

Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş deplasmanda Kayserispor ile karşılaştı. Siyah beyazlılar ikinci yarıda bulduğu gollerle sahadan 3-0 galip ayrıldı. Spor yazarları Kayserispor - Beşiktaş maçını değerlendirirken, van Bronckhorst ve bir yıldıza eleştirilerde bulundular. İşte o yazılar...

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Giriş Tarihi :01 Ekim 2024 , 09:20 Güncelleme Tarihi :01 Ekim 2024 , 09:20
Spor yazarları Kayserispor - Beşiktaş maçını değerlendirdi! Oyun anlayışı yok

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KÖTÜ OYUNLA 3 PUANI ALDI - OKTAY DERELİOĞLU

Beşiktaş ilk yarıdaki kötü futbolunu ikinci yarıda değiştirdi. Kayseri kalecisi Bilal'in hatasıyla gelen Gedson'un golü maçı kopartmasını bildi.
Arkasından da Immobile'nin penaltıdan attığı golle rahatladı.
Beşiktaş Eyüp maçı kötü oynadığı bir karşılaşmada daha 3 puanı almayı başardı. Beşiktaş'ın acilen toparlanması lazım. Eksikler var.
Giovanni van Bronckhorst takımla çok fazla oynuyor. Şu anda takımın bir oyun planı, oyun anlayışı yok.Perşembe günü Frankfurt maçı var. Bu oyun anlayışıyla ligi götürme Avrupa'da başarılı olması biraz zor gibi görünüyor.
Daha önce dediğim gibi takımın bir an önce kendine gelmesi gerekiyor.
İlk yarıda çok kötü bir oyun vardı. Eğer Gedson Fernandes kilidi çözmeseydi bu maçtan 3 puan alınması biraz zordu. Kötü oyuna rağmen gelen 3 puan iyi ancak son dönemde formsuz olan Hollandalı çalıştırıcı Giovanni van Bronckhorstun da artık bir oyun planı benimsemesi ve kadro üzerinde form tutması gerekiyor. Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada zor bir deplasmandan kayıpsız dönmek önemliydi. Frankfurt ve Antep maçlarında Siyah-Beyazlılar'ın daha atak bir futbol oynaması gerekiyor.

Gedson Fernandes ligdeki 3. golünü attı. (AA)Gedson Fernandes ligdeki 3. golünü attı. (AA)
ÜÇ GOL ÜÇ PUAN - SİNAN VARDAR

Süper Lig'in 7. haftasında Kayserispor'a konuk olan Beşiktaş, oyunun başlarında baskılı bir oyun ortaya koysa da genel olarak yakaladığı bir kaç pozisyon dışında istediği etkili oyunu ortaya koyamadı. Ev sahibi ekip iyi direnç gösterdi ve ön alanda Beşiktaş'ın yaptığı hataları değerlendirerek pozisyon üretmeye çalıştı. Oyuncu eksikleri ve ekonomik sıkıntılarına rağmen Burak Yılmaz Beşiktaş'a karşı takımını iyi hazırlamış. İlk yarı genel olarak her iki takım içinde karşılıklı, kora kor mücadele içerisinde geçse de gol sesi çıkmadı. İkinci yarıya Beşiktaş fırtına gibi başladı. Rafa Silva'nın harika vuruşunu Kayserispor kalecisi Bilal son anda kornere gönderdi. Sezonun mükemmel futbol ortaya koyan futbolcusu Gedson akıllı presi ve mükemmel golü ile Beşiktaş'ı öne geçirdi.
Emirhan ve sürpriz sağ bek Rashica iyi bir futbol ortaya koyarken Cher N'dour'da sırıtmadı. İyi ve mücadeleci oyununun mükafatını Rashica penaltıyla aldı. Penaltıyı kullanan Immobile deplasmanda attığı ilk golü ile farkı ikiye çıkaran isim oldu. Sonrasında Rashica'nın sağ kanattan yaptığı güzel ortayı muhteşem kafa vuruşuyla gole çeviren Immobile farkı 3'e çıkardı ve skoru da belirleyen isim oldu. Sezonun en formda hakemlerinden Atilla Karaoğlan Immobile'ye yapılan yüzde yüzlük penaltı pozisyonunu vermeyerek pozisyon devamında Kayserispor'a verdiği penaltıyı da iptal etti ve bu sezonun en skandal kararlarına imza attı.

Beşiktaş Kayserispor'u 3 golle geçti. (AA)Beşiktaş Kayserispor'u 3 golle geçti. (AA)
TURKISH FUTBOL MÜTHİŞ - TURGAY DEMİR

Bilal topu aut noktasına koymuş, Kartal Kayra'ya pas veriyor, Kartal elle dokunup topun yerini değiştiriyor ve aut kullanıyor! Penaltı yok devam!.. Nereden baksan müthiş kere müthiş! İmmobile ceza sahasına girmiş, Attamah sırtına binmiş, Atilla Karaoğlan devam ettirmiş!. Peki tüm bunlar yetmiş mi, yetmemiş… Beşiktaşlı Felix, Paulista'ya faul yapmış, Karaoğlan penaltı saymış! Tüh tüh tüh maşallah!.. Gelelim Gio'ya… Gittikçe Valerien İsmael gibi olmaya başladı. Elindeki sol ya da sağ kanatta hibrit oynayabilen tek oyuncu Can Keleş, ama Gio bugüne kadar bir tek onu kullanmadı… İnanılır gibi değil ama gerçek!.. Futbolda artık herkes yeteri kadar koşmalı, eğer kadroda hibrit oyuncu yetersiz ise teknik adam tercihleriyle dengeyi kurmalıdır.
Peki Gio dün dengeli bir kadro çıkardı mı!? Hayır!.. Rafa, Muçi, Cher Ndour, Mario, Rashica hep birlikte sahada… Bu beşli arasında hibrit yok, kibrit çok! O kibritler gün gelir Beşiktaş'ı yakar. Ayağına top bekleyen beş oyuncuyu aynı anda sahaya sürmek nasıl bir akıl tutulmasıdır!?. Gio kazanılan her maçtan sonra kendisine tezahürat yapan taraftara aldanmasın, Tigana, Schuster, Biliç, Önder, İsmael hepsi bu mutluluğu yaşadılar ama hiç biri başarılı olamadı. Uyan Gio… Uyan ve Can Keleş'i kanatlarda kullan ve Rafa'yı da forvet arkasından bir yere kıpırdatma. Gedson'a ve Al Musrati'ye dokunmak zaten hata olur ama bunların eksikliğinde Salih, Can Keleş ve Semih doğru şekilde, doğru yerlerde kullanılmalı. Yoksa bu sezon da hüsran olur… Bilen bilir ben teknik adamların yanlışlarını erken görür, erken uyarır ve bu nedenle de taraftardan bolca hakaret yerim ama sonunda haklı çıkarım. Aman diyim Gio! Dikkat! Sakın skora aldanma Gio, dün Gedson, Mert ve Paulista'nın üstün oyunlarıyla kazandın. Karşında iyi bir rakip olsa ikinci Ajax hezimeti bile yaşanabilirdi. İnanmazsın şimdi bana ama gerçek bu!. Uyan lütfen...

Immobile, attığı 2 golle Dzeko'yu geçerek gol krallığında zirveye yükseldi. (AA)Immobile, attığı 2 golle Dzeko'yu geçerek gol krallığında zirveye yükseldi. (AA)
HAKEM REZALETTİ - MUSTAFA ÇULCU

Beşiktaş ilk yarıda 5'li savunma yapınca Kayserispor daha etkili gözüktü. Savunma ile hücum arası zaman zaman 70 metreye uzadı. Svensson, Masuaku cezalı son maçların form durumu yüksek oyuncusu ve Al Musrati olmayınca öne çıkmakta zorlandılar. Beşiktaş ikinci yarı ön bölgede etkili olmaya başladı. Mesafeyi kısalttı ve yaptığı presle Gedson ile golü buldu. Bu golde oyunu geriden kurmaya çalışan Kayserispor kalecisinin büyük hatası vardı. İkinci yarı daha hareketli ve keyifli geçti. Beşiktaş hakem hatalarına rağmen hak ettiği üç puanı aldı. FIFA hakemimiz Atilla Karaoğlan bu maçı dahi yönetemiyor, saçma sapan kararlar veriyor. Kendine güldürüyor. İlk yarıda çaldığı 9 faul düdüğünün en az 3 tanesi gereksizdi. Çok basit temaslara bile faul veriyor. 72'de Kayserispor kalecisi topu oyuna soktu, yanda bulunan Kartal topu eliyle tuttu. Ceza alanı içinde yaşanan bu pozisyon net penaltı. Atilla niye atışı tekrar ettiriyorsun. Top oyuna girmiş, oyun başlamış Kartal ın hatasından sana ne? Beşiktaş'ın penaltısı badem oldu. Yazık çok yazık…
75'te VAR'a bırakmadan sahada verdiği penaltı net doğru bir karardı. Rashica'yı kaçıran arkada kalan Attamah'ın ayağa darbesi net penaltıydı. 83'te Attamah ın ceza alanı içinde İmmobile'yi iki kolu ile sarmalayıp indirdiği pozisyon penaltıydı, hakem vermedi. Dönen top Kayseri atağı olarak Beşiktaş ceza alanı içinde bu kez Uduokhai topu uzaklaştırmak isterken kendi takım arkadaşı Poulista'nın kafasına ayakla vuruyor. Araya kafayı sokmaya çalışan Nazon sanki kendi kafasına gelmiş gibi kendini yere atıyor. Atilla penaltı verdi. Yahu Atilla sen nereye bakıyorsun? Böyle pozisyon mu takip edilir? VAR müdahalesi ile penaltı iptali doğruydu. Eğer VAR olmasaydı çok farklı şeyler konuşuyor olacaktık… Verilen verilmeyen penaltılar, çıkan kartlar vah ki vah... FIFA hakemimiz buysa varın gerisini siz düşünün…

Beşiktaş, perşembe gecesi Frankfurt ile karşılaşacak. (AA)Beşiktaş, perşembe gecesi Frankfurt ile karşılaşacak. (AA)
VAR'DAKİ SORUNLAR ÇÖZÜLMELİ, GOL ÇİZGİSİ TEKNOLOJİSİ GELMELİ - MURAT ÖZBOSTAN

G.Saray'ın puan kaybettiği, F.Bahçe'nin kazandığı haftada Beşiktaş için 3 puandan başka bir seçenek yoktu. İlk yarı siyah, ikinci yarı beyaz… Formasındaki renkler gibi maçın özeti de buydu. Kayseri, Beşiktaş'a ilk 45 dakika boyunca iyi baskı uyguladı, fazla da top göstermedi. İkinci devre Beşiktaş kaliteli ayaklarının devreye girmesi, Kayseri'nin de yaptığı hatalar ile 3 golle kazandı. Masuaku cezalı, Svensson ve Onur da hasta olunca Van Bronckhorst sistemde ciddi bir değişikliğe gitti ve 3-4-2-1 oynattı takımı. Genel olarak bakarsak Beşiktaş'ın son 3 maçına, Eyüpspor 4-2-3-1, Ajax 4-3-3, Kayseri de biraz önce ifade ettiğim gibi oldu. Hollandalı hoca, kadro dışı bıraktığı Muçi'yi sol kenarda tercih etti. Arnavut futbolcu yine yoktu… Beşiktaş hep sağdan şansını denedi. Muçi'den vazgeçemeyen Van Bronckhorst, Semih'i ise geldiği günden beri gözden çıkardı. Neden? 5 maçtır yedek soyunduruyor… Ve bunu ısrarla yapıyor. Açıkçası Semih'in performansını aşağı çeken hoca olduğunu söyleyebiliriz. Yine Ajax maçında millete saç baş yolduran, herkesi çıldırtan, "Bu adamı bir an önce gönderin" dedirten Onana'yı da ikinci yarıda oyuna aldı. Ya Türkiye'deki Beşiktaş gündemini takip etmiyor ya da inadına yapıyor Van Bronckhorst! Önce Hollanda'ya gitmek, sonra oradaki farklı sonuç ile hezimet, arkasından Kayseri deplasmanı… Bakıldığı zaman bu zorlu şartlarda kazanmak önemliydi. Gelelim asıl konumuza. Sezon başından beri hakem skandalları bitmek bilmiyor. Özellikle de VAR odasındaki hatalar… Her maçta bir şey var tartışılacak. Atilla Karaoğlan, çok kötü bir maç çıkardı. Ona yardımcı olması gereken VAR da yine hayal kırıklığı yaratan unsurlardan biriydi. İmmobile'nin düşürülüşünü herhalde kare kare bütün Türkiye'nin izlediği gibi VAR'daki Emre Kargın da takip etmiştir ama ne Karaoğlan ne de VAR'daki Kargın gördü.Ö zetle yine hakemlerin, futbolseverleri çıldırttığı bir maç izledik. Gelin yol yakınken yabancı hakem işini tekrar gündeme alın. Özellikle VAR odasında. Çünkü bu iş böyle gitmeyecek. Belli ki MHK elindeki kadroyla bu işi çözemiyor. Bir diğer yapılması gereken de TFF'nin gol çizgisi teknolojisi acilen Türkiye'ye getirmesi (Kale arkaları öncelikli olarak, sahanın farklı yerlerine yerleştirilen yüksek çözünürlüklü 14 kamera ile çalışan sistem, topun kale çizgisini geçip geçmediğini, yani gol olup olmadığını milimetrik olarak hesaplıyor). Haftalar ilerleyecek. Düşenler, zirve yarışı, Avrupa potası… Bir topun çizgiyi geçip geçmemesinin tartışması takımların kaderini belirler. TFF acilen bu sorunları çözmek zorundadır.

Beşiktaş önümüzdeki hafta ligde Gaziantep ile mücadele edecek. (AA)Beşiktaş önümüzdeki hafta ligde Gaziantep ile mücadele edecek. (AA)
KALİTE KAZANDI - ALİ GÜLTİKEN

Zor maç, güzel sonuç… Ajax maçından sonra yapılan mecburi rotasyonlar var. Bu rotasyonların bazıları zorunlu, bazıları taktiksel oldu. Ama nedenleri ne olursa olsun Rashica'nın genel performansı dışında bu değişikliklerin oyuna istenilen ölçüde katkı yaptığını söyleyemiyoruz. Özellikle ilk yarıda oyun Kayserispor'un yönlendirmek istediği şekilde gelişti. Her şeye rağmen ilk yarıda da İmmobile, Rafa ve Muçi ile yakalanan fırsatlar var. İkinci yarı Beşiktaş biraz vites yükseltip ön tarafa çıkarak oyunu istediği seviyeye getirdi. Bu bölümde Beşiktaş'ta sezon başından beri farkı yaratan oyuncuların öne çıktığını gördük. Rafa Silva, Fernandes, Immobile ve Rashica ile Beşiktaş yine inisiyatif alıp oyuna ağırlığını koydu. Bu futbolcuların kişisel kaliteleri Beşiktaş'ı hedefinin içinde tutmaya devam etti.
Bazı oyuncuların ise dünkü maçta şans alıp bir sonrası için formayı zorlayabilecek performansları var mı yok mu sorusu çok da yerini bulmadı. Özellikle Muçi'den beklenti çok daha fazla. Joao Mario'nun daha iyi performanslarını Beşiktaş taraftarı talep edecektir. Portekizli genel itibarıyla dengeli bir oyun içindeydi. Şans almaya devam edebilir. Bu maç bize bir kez daha gösterdi ki Beşiktaş, temel bazı oyuncularını doğru pozisyonlarda oynatarak devam etmeli ve bundan asla vazgeçmemeli. Çünkü onlar hem kendileri oynuyor hem de çevresindeki oyuncuların performanslarına etki ediyor. İmmobile, Rafa Silva, Fernandes, Rashica diyerek noktayı koyalım…

Semih Kılıçsoy maçın ikinci yarısında oyuna dahil oldu. (AA)Semih Kılıçsoy maçın ikinci yarısında oyuna dahil oldu. (AA)
YANLIŞTAN DÖNDÜ - FATİH DOĞAN

Kayserispor'un içeride Eyüpspor, dışarıda Trabzonspor maçlarında oynadığı yüksek tempolu ve mücadeleci futbolu Ajax'tan ağır yaralı dönen Beşiktaş için ciddi bir uyarı niteliğindeydi. Göztepe maçındaki yenilginin stoper eksikliğinden kaynaklandığı Kadir Has'ta maç başlayınca bir kez daha görüldü. Beşiktaş dinamik, mücadeleci Kayserispor karşısına kimi mecburiyetten kimisi tercihten değişikliklerle çıktı. Emirhan'dan ideal sol bek olmaz ama Rashica üzerinde çalışmak zaman içinde güzel sonuçlar verebilir. Ön liberoda ilk kez izlediğimiz hızlı ve dinamik Ndour&Gedson ikilisi temposuz ve daha ağır Onana&Al- Musrati ikilisine göre daha iyi performans sergiledi. Gio, yeniden forvet arkasında görevlendirdiği Rafa Silva'nım performansından memnun kalmıştır ancak solda başlattığı Muçi'den beklediğini alamadığı için Semih'le değiştirdi. İlk yarı Beşiktaş'ın geçiş yollarını kapatan ve başa baş bir oyun ortaya koyan Burak Yılmaz'ın planları, kaleci Bilal'in özellikle de genç Baran'ın hatası, Gedson'un presi ve fırsatçılığıyla bozuldu. Hakem Atilla Karaoğlan'ın Beşiktaş lehine verdiği penaltı kararının etkisinden mi bilinmez, Attamah'ın Immobile'yi sararak indirmesine devam dedi. Pozisyonun devamında Uduokhai'nin Paulista'yı sakatlayan penaltı kararı VAR'dan döndü. Bence ilk pozisyon da ikinci pozisyon da penaltıydı! Nihai karar VAR'da ilk pozisyon baz alınarak Beşiktaş lehine penaltı ile sonuçlanmalıydı. Immobile sahada yıldızlaşırken, Giovanni van Bronckhorst birçok yanlışından döndü.

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