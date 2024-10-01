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Elazığspor'dan Mourinho paylaşımı! Viral oldu

Fenerbahçe'nin deplasmanda Antalyaspor'u mağlup ettiği maçta Jose Mourinho'nun hakeme laptoplu tepkisi gündem olmuştu. Elazığspor'dan da konuyla ilgili esprili bir paylaşım geldi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :01 Ekim 2024 , 12:54 Güncelleme Tarihi :01 Ekim 2024 , 12:54
Elazığspor’dan Mourinho paylaşımı! Viral oldu

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun Antalyaspor maçındaki hakem tepkisi gündem olmuştu.

Jose Mourinho maçtaki bir pozisyonu dizüstü bilgisayarında açıp yayıncı kuruluşun yer kamerasının önüne koymuştu.

Hakem Cihan Aydın bu hareketi sonrası Mourinho'yu sarı kartla cezalandırmıştı.

Elazığspor'un o paylaşımı... (X)Elazığspor'un o paylaşımı... (X)

ELAZIĞSPOR'DAN ESPRİLİ PAYLAŞIM

Öte yandan TFF 2. Lig ekiplerinden Elazığspor, Mourinho'nun bu protestosunu esprili bir dille kullandı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Mourinho'nun dizüstü bilgisayarındaki ekrana Elazığspor takımının fotoğrafı montajlandı.

Elazığspor yaptığı paylaşıma "Herkesin hayran olduğu birileri var, onun bile" notunu düştü.

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