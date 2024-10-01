Elazığspor’dan Mourinho paylaşımı! Viral oldu

Elazığspor'un o paylaşımı... (X)

ELAZIĞSPOR'DAN ESPRİLİ PAYLAŞIM



Öte yandan TFF 2. Lig ekiplerinden Elazığspor, Mourinho'nun bu protestosunu esprili bir dille kullandı.



Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Mourinho'nun dizüstü bilgisayarındaki ekrana Elazığspor takımının fotoğrafı montajlandı.



Elazığspor yaptığı paylaşıma "Herkesin hayran olduğu birileri var, onun bile" notunu düştü.