Olay söler olay gönderme! Beşiktaş’tan Galatasaray’a: Biz ağlamıyoruz maçlara çıkmasınlar

Beşiktaş 'ın İkinci Başkanı Hüseyin Yücel , Okan Buruk'un Kasımpaşa karşılaşması sonrasında Oğuzhan Çakır hakkında söylediği "Bir daha burada maç yönetemez" sözü ve fikstür eleştirisiyle ilgili gönderme yaptı.

"Hakemleri töhmet altında bırakmayın, baskı yapmayın! Hakemi tehdit ne demek? Bunlar olursa biri, spor yorumcusunu vurur! Başkası, başka şeyler yapar. Spor adamlarının dikkat etmesi lazım. Zemini biz hazırlıyoruz, sonra hastanelere geçmiş olsun ziyaretine gidiyoruz. Rakiplerimize söylüyorum, tüm futbol camiasına söylüyorum... Hakemleri baskı altında bırakacak sözler söylemeyelim."

"BİZ AĞLAMIYORUZ"

"Fikstür sözleri trajikomik. Puan kaybından sonra fikstür polemiği klasik oldu. Özellikle Beşiktaş bu yıl çok ciddi bir dezavantajlı konumda. Biz çıkıp ağlamıyoruz! Teknik heyet ve futbolcular bu işi yapmak için alıyor. Fikstür yoğunsa UEFA Avrupa Ligi'ne çıkmasınlar, Türkiye Kupası'na PAF takım ile çıksınlar. Süper Lig'e odaklansınlar. Burada ağlamak için kimse iş yapmıyor! Herkes işini doğru yapsın!"

Hüseyin Yücel fikstür nedeniyle rakiplerine ağır bir göndermede bulundu. [DHA]

"2 PENALTI VERİLMEDİ, GEÇ AÇILDIK"

"Beşiktaş Kulübü olarak hem hakemi, hem rakibi yenmek zorunda değiliz! Çok net 2 penaltımız verilmedi. Orta hakem atladı, VAR nasıl atladı? Madem ekran başında uyuyorlar... Kayserispor'un penaltısını iptal ettiler ama Ciro Immobile'nin penaltısını nasıl vermediler? Maç 2-0, maçın sonu geldi ortalığı karıştırmayalım düşüncesindeydiler sanırım. İlk yarı çok iyi oynamadık. İkinci yarı ilk golden sonra açıldık."

TARAFTARA TEŞEKKÜR

"Beşiktaş taraftarına teşekkür ederim, takımı yalnız bırakmadılar. Ayrı bir teşekkürü de Mete Vardar'a yapıyorum, bunun organizasyonu kolay olmuyor. Kayserispor, bizi iyi ağırladı. İstanbul'da aynı şekilde onları ağırlayacağız. Takıma teşekkür ederim, çok ciddi mücadele verdiler. Teknik ekibi canı gönülden kutlarım."