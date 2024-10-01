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Galatasaray'dan Victor Osimhen açıklaması: "Tedavisine başlandı"

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasındaki Kasımpaşa maçında sakatlık yaşayan yıldız forveti Victor Osimhen'in sağlık durumu hakkında bir açıklama yaptı. Sakatlığı açıklanan Osimhen'in tedavisine başlandığı bildirildi.

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Giriş Tarihi :01 Ekim 2024 , 18:42 Güncelleme Tarihi :01 Ekim 2024 , 18:48
Galatasaray’dan Victor Osimhen açıklaması: Tedavisine başlandı

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Galatasaray, Kasımpaşa ile oynadıkları maçta sakatlanan Victor Osimhen'in sol üst arka adale grubunda strain (zorlanma ve kanama) tespit edildiğini açıkladı.

Galatasaray'dan Osimhen paylaşımı (Sosyal medya/Galatasaray X hesabı)Galatasaray'dan Osimhen paylaşımı (Sosyal medya/Galatasaray X hesabı)

TEDAVİSİNE BAŞLANDI
Galatasaray, Süper Lig'in 7'nci haftasında Kasımpaşa ile oynadıkları maçta sakatlık yaşayan Victor Osimhen'in sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

Sarı-kırmızılı ekipten yapılan açıklama şu şekilde:

"Trendyol Süper Lig'in yedinci haftasındaki Kasımpaşa karşılaşmasında sol üst arka adalesinde ağrı hisseden ve bugün sponsor hastanemiz Medicana'da yapılan kontrollerinde sol üst arka adale grubunda strain (zorlanma ve kanama) tespit edilen futbolcumuz Victor Osimhen'in tedavisine başlanmıştır."

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