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Süper Lig'de Kayserispor ile karşılaşan Beşiktaş, sahadan 3-0 galibiyetle ayrıldı. Karşılaşmada çok konuşulan bir pozisyon yaşandı. Mücadelenin ikinci devresinde kale vuruşunda takım arkadaşı Kayra Kartal Yılmaz'a topu gönderdi. Genç futbolcu topu durdurarak yeniden oyunu başlattı. Pozisyonda penaltı düdüğünün çalınmaması tartışmaları da beraberinde getirdi.

Bilal Bayazit ve Kartal Kayra Yılmaz'ın çok tartışılan pozisyonu (Görüntüler Bein Sports'tan alınmıştır) Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada "Bugün Kayseri'de kaleci olmayan bir futbolcu topu ceza sahasında elle stop ettirdi ve buna penaltı verilmedi. Türk futbolu, size rağmen." ifadelerini kullanıldı.