SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Kayseri'de herkesi şaşırtan pozisyon! Mustafa Çulcu o anı yorumladı

Trendyol Süper Lig'de Kayserispor'u 3-0 yenen Beşiktaş, 3 puanla yoluna devam etti ve zirveyi takibini sürdürdü. Mücadelede dikkatleri çeken bir an yaşandı. Altı pas içinde Bilal'den gelen topa elle dokunup kale atışı yapmaya çalışan Kayra Kartal Yılmaz için penaltı düdüğü çalınmaması tartışmaları da beraberinde getirdi. Pozisyonu A Spor yorumcusu Mustafa Çulcu yorumladı...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :01 Ekim 2024 , 00:41 Güncelleme Tarihi :01 Ekim 2024 , 00:45
Kayseri’de herkesi şaşırtan pozisyon! Mustafa Çulcu o anı yorumladı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Süper Lig'de Kayserispor ile karşılaşan Beşiktaş, sahadan 3-0 galibiyetle ayrıldı. Karşılaşmada çok konuşulan bir pozisyon yaşandı.

Mücadelenin ikinci devresinde kale vuruşunda takım arkadaşı Kayra Kartal Yılmaz'a topu gönderdi. Genç futbolcu topu durdurarak yeniden oyunu başlattı.

Pozisyonda penaltı düdüğünün çalınmaması tartışmaları da beraberinde getirdi.

Bilal Bayazit ve Kartal Kayra Yılmaz'ın çok tartışılan pozisyonu (Görüntüler Bein Sports'tan alınmıştır)Bilal Bayazit ve Kartal Kayra Yılmaz'ın çok tartışılan pozisyonu (Görüntüler Bein Sports'tan alınmıştır)

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada "Bugün Kayseri'de kaleci olmayan bir futbolcu topu ceza sahasında elle stop ettirdi ve buna penaltı verilmedi. Türk futbolu, size rağmen." ifadelerini kullanıldı.

Kartal Kayra Yılmaz çok tartışılan bir pozisyona imza attı. [AA]Kartal Kayra Yılmaz çok tartışılan bir pozisyona imza attı. [AA]

PENALTI MI DEĞİL Mİ?

Pozisyon hakkında konuşan A Spor Yorumcusu Mustafa Çulcu; "Bu penaltı. Kale sahası içinde kaleci kullanıyor topu. Top nerede? Kale sahasında. Vuruş alanı nizami. Kaleci kullandı ve top oyuna girdi. Oyuncu eliyle dokundu. Penaltı. Bitti." yorumunda bulundu.

Kayseri'de herkesi şaşırtan pozisyon!

SON DAKİKA