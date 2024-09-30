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Yıldız adayı olarak geldi formayı unuttu! Beşiktaş'ın yeni transferi şoke etti

Bu sezon Süper Lig'de şampiyonluk hasretine son vermek isteyen takımlardan biri olan Beşiktaş, yaz transfer döneminde birçok ismi kadrosuna katmıştı. Kara Kartal hareketli bir dönemi geride bırakmıştı. Siyah beyazlılar, imza attırdığı oyuncuların bazılarından maksimum verim alırken bazıları ise kulübeye yapılmıştı. Ancak çok büyük beklentilerle takıma kazandırılan bir yıldız adayı şu ana kadar neredeyse yokları oynadı ve şu ana kadar sadece 135 dakika forma giyebildi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :30 Eylül 2024 , 17:46 Güncelleme Tarihi :30 Eylül 2024 , 17:46
Yıldız adayı olarak geldi formayı unuttu! Beşiktaş’ın yeni transferi şoke etti

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Yeni sezonda şampiyonluk hedefiyle yola çıkan Beşiktaş'ta geçen senede kalan iskeletin üzerine nokta atışları yapılarak yola çıkıldı.

Defansa Gabriel Paulista ve Uduokhai'yi alan Kartal, orta sahada ise Joao Mario ve Rafa Silva'ya imza attırdı. Forvete ise Ciro Immobile gibi bir dünya yıldızı geldi.

Cher Ndour Ajax'a karşı ilk 11'de başldaı. [AA]Cher Ndour Ajax'a karşı ilk 11'de başldaı. [AA]

HERKESİ ŞAŞIRTTI

Diğer yandan kulübeye de takviye yapan Kara Kartal'da Can Keleş, Cher Ndour ve Emirhan Topçu gibi genç oyuncular da Giovanni van Bronckhorst'a teslim edildi.

Sezon başından bu yana sadece 1 yenilgi alan Kartal'da Senegal asıllı Fransız yıldız performansıyla şoke etti.

Cher Ndour büyük umutlarla Beşiktaş'a kiralanmıştı. [Takvim]Cher Ndour büyük umutlarla Beşiktaş'a kiralanmıştı. [Takvim]

SÜRESİ TATMİN EDİCİ DEĞİL

Beşiktaş'ın Paris Saint-Germain'den kiraladığı 20 yaşındaki Cher Ndour, büyük umutlarla İstanbul'a getirilmişti. Genç futbolcu, şu ana kadar aldığı süre ile hayal kırıklığı yarattı.

Tüm kulvarlarda 136 dakika forma giyen orta saha oyuncusu hiçbir maçı tamamlayamadı. Süper Lig'de 40, Avrupa Ligi'nde 26 ve Avrupa Ligi ön elemelerinde 70 dakika şans bulabildi.

Trabzonspor, Eyüpspor ve Kayserispor karşılaşmalarında da süre almadı. Ajax karşısında ise 26 dakika oynadı.

Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst'un devre arasına kadar Ndour hakkında karar vermesi bekleniyor.

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