Yeni sezonda şampiyonluk hedefiyle yola çıkan Beşiktaş'ta geçen senede kalan iskeletin üzerine nokta atışları yapılarak yola çıkıldı.
Defansa Gabriel Paulista ve Uduokhai'yi alan Kartal, orta sahada ise Joao Mario ve Rafa Silva'ya imza attırdı. Forvete ise Ciro Immobile gibi bir dünya yıldızı geldi.
Cher Ndour Ajax'a karşı ilk 11'de başldaı. [AA]
HERKESİ ŞAŞIRTTI
Diğer yandan kulübeye de takviye yapan Kara Kartal'da Can Keleş, Cher Ndour ve Emirhan Topçu gibi genç oyuncular da Giovanni van Bronckhorst'a teslim edildi.
Sezon başından bu yana sadece 1 yenilgi alan Kartal'da Senegal asıllı Fransız yıldız performansıyla şoke etti.
Cher Ndour büyük umutlarla Beşiktaş'a kiralanmıştı. [Takvim]
SÜRESİ TATMİN EDİCİ DEĞİL
Beşiktaş'ın Paris Saint-Germain'den kiraladığı 20 yaşındaki Cher Ndour, büyük umutlarla İstanbul'a getirilmişti. Genç futbolcu, şu ana kadar aldığı süre ile hayal kırıklığı yarattı.
Tüm kulvarlarda 136 dakika forma giyen orta saha oyuncusu hiçbir maçı tamamlayamadı. Süper Lig'de 40, Avrupa Ligi'nde 26 ve Avrupa Ligi ön elemelerinde 70 dakika şans bulabildi.
Trabzonspor, Eyüpspor ve Kayserispor karşılaşmalarında da süre almadı. Ajax karşısında ise 26 dakika oynadı.
Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst'un devre arasına kadar Ndour hakkında karar vermesi bekleniyor.