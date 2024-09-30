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Yeni sezonda şampiyonluk hedefiyle yola çıkan Beşiktaş'ta geçen senede kalan iskeletin üzerine nokta atışları yapılarak yola çıkıldı. Defansa Gabriel Paulista ve Uduokhai'yi alan Kartal, orta sahada ise Joao Mario ve Rafa Silva'ya imza attırdı. Forvete ise Ciro Immobile gibi bir dünya yıldızı geldi.

Cher Ndour Ajax'a karşı ilk 11'de başldaı. [AA] HERKESİ ŞAŞIRTTI Diğer yandan kulübeye de takviye yapan Kara Kartal'da Can Keleş, Cher Ndour ve Emirhan Topçu gibi genç oyuncular da Giovanni van Bronckhorst'a teslim edildi. Sezon başından bu yana sadece 1 yenilgi alan Kartal'da Senegal asıllı Fransız yıldız performansıyla şoke etti.