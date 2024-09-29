Antalya’da hata yapmadı! Fenerbahçe Antalyaspor’u 2-0 yendi

Sebastian Szymanski bu pozisyonda ağları bulamadı. [AA]

SZYMANSKI İMKANSIZI BAŞARDI!

Kanarya, Antalyaspor deplasmanında 2. dakikada öne geçmeye çok yaklaştı. Direkten dönen topu tamamlamak isteyen Sebastian Szymanski, bunu başaramadı.

Topun ayağına dolanmasıyla birlilkte biraz sendeledi ve sonrasında ikinci hamlesini yaptı. Ama bu kez de Veysel Sarı çizgide gol izni vermedi..