SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Antalya'da hata yapmadı! Fenerbahçe Antalyaspor'u 2-0 yendi

Trendyol Süper Lig'in 7'inci haftasında Antalyaspor'a konuk olan Fenerbahçe, rakibini 2-0 yenerek 3 puanın sahiibi oldu. İlk yarının golsüz geçilmesinin ardından 63'te Dusan Tadic skoru 1-0'a getirdi. 81'de ise Thalisson kendi kalesine atarak sarı laicvertliler adına farkı ikiye çıkardı. Mücadele bu skorla sona erdi. Kanarya elde ettiği sonuçla puanını 16'ya yükselterek Galatasaray'ın puan kaybı yaşadığı haftada hata yapmadı. İşte Antalyaspor - Fenerbahçe maçında yaşanan önemli anlar ve yaşananlar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :29 Eylül 2024 , 17:56 Güncelleme Tarihi :30 Eylül 2024 , 07:29
Antalya’da hata yapmadı! Fenerbahçe Antalyaspor’u 2-0 yendi

HABERİ
SESLİ DİNLE

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 7'inci haftasında Antalyaspor ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

Sarı lacivertli ekip, yıldızlarla dolu kadrosuyla derbi mağlubiyeti sonrasında yeni bir sayfa açmak üzere çıktığı mücadelede Akdeniz temsilcisini 2-0 yenerek hanesine 3 puanı yazdırdı.

Edin Dzeko Antalyaspor savunmasına zor anlar yaşattı. [AA]Edin Dzeko Antalyaspor savunmasına zor anlar yaşattı. [AA]

MAÇTAN DAKİKALAR

2. dakikada sağ kanattan yapılan ortada kaleci Piric'in uzaklaştırdığı top defansa çarpıp Szymanski'nin önünde kaldı. Szymanski, boş kaleye vuruşunda Veysel, meşin yuvarlağı son anda çizgiden çıkardı.

12. dakikada Kaluzinski'nin ceza sahası sol çaprazından vuruşunda meşin yuvarlak direkten döndü ve kaleci Livakovic'te kaldı.

14. dakikada Djenepo'nun ceza sahası sol çaprazından vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden az farkla dışarıya çıktı.

19. dakikada Oosterwolde'nin pasıyla ceza yayına yakın noktada topla buluşan Amrabat'ın sert vuruşunda meşin yuvarlak dışarı gitti.

55. dakikada Townsend'in pasında ceza sahası önünde topla buluşan Kaluzinski'nin şutunda, top üstten auta çıktı.

63. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Fred'in pasında ceza sahası sağ çaprazda topla buluşan Tadic, meşin yuvarlağı kaleci Piric'in solundan ağlara gönderdi: 0-1

76. dakikada Mert Yılmaz'ın sağ kanattan ortasında ceza sahasında topla buluşan Van de Streek'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak yandan dışarıya gitti.

78. dakikada Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, maçı takip ettiği bilgisayarı yayıncı kuruluşun kamerasının önüne koyarak hakeme tepki gösterince sarı kart gördü.

81. dakikada konuk ekip farkı 2'ye çıkardı. Kostic'in sol kanattan ceza sahasına ortasında En-Nesyri'nin hareketlendiği top, Kelven'in yüzüne çarpıp yakın köşeden filelerle buluştu: 0-2

Sofyan Amrabat ilk defa bir lig maçında 11'de yer aldı. [AA]Sofyan Amrabat ilk defa bir lig maçında 11'de yer aldı. [AA]

FRED YEDEKTE!

Fenerbahçe'nin Antalyaspor ile karşılaştığı zorlu randevuda Sofyan Amrabat ilk defa bir lig maçına 11'de çıktı.

Faslı futbolcu, Fred'in yerine maça başladı. Sambacı yıldız ise yedek kulübesinde görev bekledi. 46'da oyuna girdi.

Sebastian Szymanski bu pozisyonda ağları bulamadı. [AA]Sebastian Szymanski bu pozisyonda ağları bulamadı. [AA]

SZYMANSKI İMKANSIZI BAŞARDI!

Kanarya, Antalyaspor deplasmanında 2. dakikada öne geçmeye çok yaklaştı. Direkten dönen topu tamamlamak isteyen Sebastian Szymanski, bunu başaramadı.

Topun ayağına dolanmasıyla birlilkte biraz sendeledi ve sonrasında ikinci hamlesini yaptı. Ama bu kez de Veysel Sarı çizgide gol izni vermedi..

Filip Kostic ilk defa Fenerbahçe forması giydi. [Fenerbahçe Resmi Hesapları}Filip Kostic ilk defa Fenerbahçe forması giydi. [Fenerbahçe Resmi Hesapları}

KOSTIC İLK KEZ!

Fenerbahçe'nin Juventus'tan kiraladığı Filip Kostic, Antalyaspor maçı ile birlikte Türkiye kariyerinde ilk kez sarı lacivertli formayı giydi.

Sırp yıldız, 46'da Alexander Djiku'nun yerine oyuna girdi.

Süper Ligde güncel puan durumu! 2024-25 sezonu 7. haftaSüper Ligde güncel puan durumu! 2024-25 sezonu 7. hafta
Süper Lig'de güncel puan durumu! (2024-25 sezonu 7. hafta)

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
72 saatlik kanlı plan: İran Hizbullah Lideri Hasan Nasrallah’ın ölümünde MOSSAD’a çalışan İranlı ajan izi!
Gözler Başkan Erdoğan’da! Kabine Lübnan gündemiyle toplanıyor! Masada başka hangi konular var?
Anadolu Ajansı
30 EYLÜL HAVA DURUMU | İstanbul dahil 12 ile MGM’den uyarı! Balkanlar’dan yağışlı hava geliyor
Polis Şeyda Yılmaz’ı şehit eden Yunus Emre Geçti’nin kirli geçmişi ortaya çıktı! Detaylar pes dedirtti
CANLI | Orta Doğu yangın yeri! Soykırımcı İsrail ordusundan Şam ve Yemen’e hava saldırısı
Mansur Yavaş yine Aday olurum dedi! Saraçhane’ye karşı ön alma çabası... İmamoğlu küplere binecek
EMEKLİNİN ZAM HESABI TAMAM: Yeni anketlerde tahminler nasıl değişti? SSK ve Bağ-Kur’luların maaşı ne kadar artacak?
Nasrallah boğularak acı içinde öldü iddiası! Ceset vücut bütünlüğünü koruyor... İsrail bombardımanında sığınakta zehirlendi
Büyük ödüle ramak kala: Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacı doğru cevabı bildiği halde yarışmadan çekildi!
Antalya’da hata yapmadı! Fenerbahçe Antalyaspor’u 2-0 yendi
Cumhurbaşkanlığı Kupası Anadolu Efes’in! Başkan Erdoğan kupayı takdim etti... BGM’de ilklerin gecesi
İsrail’in Yemen’i vurması sonrası Husiler’den savaş ilanı: İlerleyen günler ve aylar yenilgi değil zaferlerle dolu olacak
Serhat Akın’ın ayağına sıktıran 250 bin TL’lik talimat! Vur emri Gürcistan’dan geldi... Sorguda itiraf
Hizbullah lideri Nasrallah’ın cenazesi vinçle çukurun içerisinden çıkartıldı! Ölüm sebebi kafa travması mı?
SON DAKİKA