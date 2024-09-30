Dudak uçuklatan rakam! Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ödenen borcu açıkladı

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, KAP'a bildirilen ve borcunun sıfırlandığı Bankalar Birliği ile ilgili olarak A Spor'a açıklamalarda bulundu.
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, KAP'a bildirilen ve borcunun sıfırlandığı Bankalar Birliği ile ilgili olarak A Spor'a açıklamalarda bulundu.
"SÖZÜMÜ TUTMANIN GURURUNU YAŞIYORUZ"
"Çok önemli bir adım. Hazırlığını yapıyorduk. Trabzon'un ve Trabzonspor'un gerçekleri belli. Bunlara göre hareket etmeliyiz. İlk konumuz ekonomi ile ilgili konuydu. Türkiye'nin en büyük anlaşmasını yaptık. 50 milyonu aşan bir sponsorluk sözleşmesi imzaladık. İkinci sözümüz ise yönetilebilir bir ekonomiydi. Şu an itibarıyla camiamıza verdiğimiz sözü tutmanın gururunu yaşıyoruz. Bugün itibarıyla 2.1 milyar lira para ödedik. Yüzde 51 seviyelerini aşan faizlerin kontrol edilebilmesi ve ödenebilmesi imkansız hale gelmesi sonrası bunlar oldu. Korkunç rakamlar. Dengede olması rakamlar. Bugün itibarıyla toplamda dönen para 9 milyarı buldu.
Eğer ödenmese nereye giderdik belirsiz. Ama sonunda çıktık. En büyük problem şu anda vergi borcu. Kartal için anlaşma sağladık. Tesislerimiz için de kullanım haklarını kulübümüze sağladık. Son 25 yıl dahilinde vergi anlaşmaları yapılmış ama imkanlar çok zor. Gelir neredeyse yok. Anlaşmalara rağmen ödenmediği için toplamda 2 milyara yakın vergi borcu var. Bir an önce ben ve yönetim kurulumuz gerekeni yapıyor. İstanbul'da 2 arsa için çok ciddi bir çalışmamız var. Tüm camiamızın desteğine ihtiyacımız var. Zamanı geldiğinde konuşacağız. Trabzonspor'un geleceğini kurtarmak açısından önemli adımlar. Tüm uğraşımızı kulüp için veriyoruz."
"TRABZONSPOR İÇİN İLGİ VAR"
"Bu konu hassas bir konu. Geldiğimiz günden bu yana ekonomi konusunda çalışıyoruz. Gelir gider tablosuna çok ciddi bir atılım yaptık. Özellikle UEFA ile ilgili. Trabzonspor hakkında yabancı yatırımcıların ilgisi mevcut. Önemli bir yatırım grubunun ciddi ortaklık ve çalışmak için kulübümüze başvurusu oldu. Bunlar Trabzonspor için çok önemli. Ama dünyanın en büyük şehir takımıyız.
Trabzonspor taraftarına aittir. Öyle de kalması gerekir. Şirketleşmeye karşıyım. Ama firmalarla konuştuktan sonra kongre üyelerimizin karar verebileceğim bir konu değil. Kanun olarak da yine aynı şekilde. Ama kendim olarak bu konularla gündeme gelinmenin karşısındayım. Ön görüşmeleri yapmadık. Ciddi bir süreç. Ciddi bir konu ortaya çıkarsa herkesi bilgilendiririz. Bu tip ilgiler yazılı olarak var. Ancak görüşmedik."
"ŞENOL GÜNEŞ'E HAYRANIM"
"Kısa bir dönemde Şenol hoca ile çalışıyorum. Enerjisine hayranım. Çok önemli. Tutkusu ve Trabzonspor'un başarısına ulaşma hırsına hayranım. İşin boyutunun bu halde olmasını şaşkınlıkla karşılıyorum. Ama çok memnunum. Konuşuyoruz. Üzerime düşen neyse yerine getireceğim. Hiçbir zaman sahaya karışan bir isim olmadım.
Bundan sonra da böyle olacak. Görevim maaşları zamanında yatırmak ve benden istenen oyuncuları transfer etmek. Şu ana kadar bir talep gelmedi ama olacak. Talepler gelince hemen hızlı şekilde gereken neyse yapacağız."
"HEDEF TÜM BORÇLARI KAPATMAK"
"İlk geldiğim günden bu yana söylüyorum. Ben Trabzon'da doğdum. Ailem Trabzonspor'un içindeydi. Hepsini görerek büyüdük. Bu şehirde para kazandık. Bu şehre karşı sorumluluğumuz var. Her zaman Trabzonspor, bana benim ona kattığımdan daha fazlasını katacak. Ben geldiğim günden bu yana en fazla tepki alan başkanım. Ben 6-7 yıldan bu yana işin içinde olduktan sonra sorunları görmezden gelmek olmazdı. Hiçbir bankaya kredi veya faiz borcumuz yok. Bugüne kadar nasıl yaptıysak bundan sonra da bu borçları ödemenin peşine gideceğiz. Bakın 9 milyar liradan bahsediyorum. Yüzde 10'unu harcamadım.
Bu parayı harcayıp 3-5 milyon euro fazla para verip farklı bir şovun içinde olurdum. Bulduğum paranın içinde olduğumu söyler bu şekilde tavır takınırdım. Bulduğu parayı harcayan başkana da kimse bir şey demezdi. Ama ben doğrusunu yaptığımı düşünüyorumi Elbette hata yaptık. Herkes yapıyor. Ama ben buralar takılmadım. Bizim bu borcu ödeyecek durumumuz yoktu ve ben hep bu yönde ilerledik. Ama ben borcu kapattım. Geldiğim ilk günden beri bunu düşündüm."