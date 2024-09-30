Dudak uçuklatan rakam! Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ödenen borcu açıkladı

Ertuğrul Doğan, Trabzonspor'u Bankalar Birliği'nden çıkardı. (TRABZONSPOR)

"SÖZÜMÜ TUTMANIN GURURUNU YAŞIYORUZ"

"Çok önemli bir adım. Hazırlığını yapıyorduk. Trabzon'un ve Trabzonspor'un gerçekleri belli. Bunlara göre hareket etmeliyiz. İlk konumuz ekonomi ile ilgili konuydu. Türkiye'nin en büyük anlaşmasını yaptık. 50 milyonu aşan bir sponsorluk sözleşmesi imzaladık. İkinci sözümüz ise yönetilebilir bir ekonomiydi. Şu an itibarıyla camiamıza verdiğimiz sözü tutmanın gururunu yaşıyoruz. Bugün itibarıyla 2.1 milyar lira para ödedik. Yüzde 51 seviyelerini aşan faizlerin kontrol edilebilmesi ve ödenebilmesi imkansız hale gelmesi sonrası bunlar oldu. Korkunç rakamlar. Dengede olması rakamlar. Bugün itibarıyla toplamda dönen para 9 milyarı buldu.

Eğer ödenmese nereye giderdik belirsiz. Ama sonunda çıktık. En büyük problem şu anda vergi borcu. Kartal için anlaşma sağladık. Tesislerimiz için de kullanım haklarını kulübümüze sağladık. Son 25 yıl dahilinde vergi anlaşmaları yapılmış ama imkanlar çok zor. Gelir neredeyse yok. Anlaşmalara rağmen ödenmediği için toplamda 2 milyara yakın vergi borcu var. Bir an önce ben ve yönetim kurulumuz gerekeni yapıyor. İstanbul'da 2 arsa için çok ciddi bir çalışmamız var. Tüm camiamızın desteğine ihtiyacımız var. Zamanı geldiğinde konuşacağız. Trabzonspor'un geleceğini kurtarmak açısından önemli adımlar. Tüm uğraşımızı kulüp için veriyoruz."