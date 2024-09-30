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Trabzonspor Bankalar Birliği'nden çıktı!

Trabzonspor Bankalar Birliği'nden çıktı! Bordo mavililer, "Şirketimizin kredi ana para ya da faiz borcu kalmamıştır." açıklamasını yaptı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :30 Eylül 2024 , 09:32 Güncelleme Tarihi :30 Eylül 2024 , 09:41
Trabzonspor Bankalar Birliği’nden çıktı!

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Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, Bankalar Birliği'nden resmen çıktığı duyurdu.

Bordo mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Şirketimizin kredi ana para ya da faiz borcu kalmamıştır." denildi.

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, ilk hedeflerinin Bankalar Birliği anlaşmasından çıkmak olduğunu belirtmişti. (TRABZONSPOR)Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, ilk hedeflerinin Bankalar Birliği anlaşmasından çıkmak olduğunu belirtmişti. (TRABZONSPOR)
"TAMAMEN KAPATILMIŞTIR"

Trabzonspor'dan yapılan açıklama şöyle:

"Şirketimizin kullanmış olduğu tüm krediler ve bu kredilere ilişkin faizler tamamen kapatılmıştır. Buna göre şirketimizin bankalar nezdinde hiçbir kredi ana para ya da faiz borcu kalmamıştır."

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