Trabzonspor Bankalar Birliği’nden çıktı!

Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, Bankalar Birliği'nden resmen çıktığı duyurdu.
Bordo mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Şirketimizin kredi ana para ya da faiz borcu kalmamıştır." denildi.
Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, Bankalar Birliği'nden resmen çıktığı duyurdu.
Bordo mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Şirketimizin kredi ana para ya da faiz borcu kalmamıştır." denildi.
"TAMAMEN KAPATILMIŞTIR"
Trabzonspor'dan yapılan açıklama şöyle:
"Şirketimizin kullanmış olduğu tüm krediler ve bu kredilere ilişkin faizler tamamen kapatılmıştır. Buna göre şirketimizin bankalar nezdinde hiçbir kredi ana para ya da faiz borcu kalmamıştır."