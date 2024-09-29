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Simon Banza'nın Trabzonspor'daki ilk golleri Konyaspor'a! Hesabı açtı

Trabzonspor'un Braga'dan kiraladığı Simon Banza, bordo mavili forma ile ilk kez gol sevinci yaşadı. Kongolu futbolcu, ilk yarının sonunda penaltıdan Konyaspor karşısında ağları havalandırarak takımını da 2-1 öne geçirdi. İkinci devrede ise köşe vuruşu sonrasında önüne düşen topun dibine girip ikinci golünü kaydetti.

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Giriş Tarihi :29 Eylül 2024 , 17:05 Güncelleme Tarihi :29 Eylül 2024 , 17:24
Simon Banza’nın Trabzonspor’daki ilk golleri Konyaspor’a! Hesabı açtı

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Trendyol Süper Lig'in 7'inci haftasında Trabzonspor ile Konyaspor karşı karşıya geldi. Bordo mavililer Vişça ile 1-0 öne geçse de Adil skoru eşitledi.

Dakikalar 44'ü gösterdiğinde ise Simon Banza'nın kafa ile yaptığı vuruş sonrasında top yeşil beyazlı rakibinin eline çarptı.

Trabzonsporlu oyuncuların 2. gol sonrasındaki sevinci. [DHA]Trabzonsporlu oyuncuların 2. gol sonrasındaki sevinci. [DHA]

Kongolu futbolcu kazandırdığı penaltıyı gole çevirerek fileleri havalandırdı. Böylelikle Türkiye'de ilk kez ağları sarstı. Banza'nın golü sonrası tribünlerde büyük bir sevinç yaşandı.

İkinci devrede ise köşe vuruşundan sonraki pozisyonda topun dibine girerek ikinci golünü attı ve skoru 3-1 yaptı.

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