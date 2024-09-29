Trendyol Süper Lig'in 7'inci haftasında Trabzonspor ile Konyaspor karşı karşıya geldi. Bordo mavililer Vişça ile 1-0 öne geçse de Adil skoru eşitledi.

Dakikalar 44'ü gösterdiğinde ise Simon Banza'nın kafa ile yaptığı vuruş sonrasında top yeşil beyazlı rakibinin eline çarptı.