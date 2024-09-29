Trendyol Süper Lig'in 7'inci haftasında Trabzonspor ile Konyaspor karşı karşıya geldi. Bordo mavililer Vişça ile 1-0 öne geçse de Adil skoru eşitledi.
Dakikalar 44'ü gösterdiğinde ise Simon Banza'nın kafa ile yaptığı vuruş sonrasında top yeşil beyazlı rakibinin eline çarptı.
Trabzonsporlu oyuncuların 2. gol sonrasındaki sevinci. [DHA]
Kongolu futbolcu kazandırdığı penaltıyı gole çevirerek fileleri havalandırdı. Böylelikle Türkiye'de ilk kez ağları sarstı. Banza'nın golü sonrası tribünlerde büyük bir sevinç yaşandı.
İkinci devrede ise köşe vuruşundan sonraki pozisyonda topun dibine girerek ikinci golünü attı ve skoru 3-1 yaptı.