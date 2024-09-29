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Trabzonspor'dan hakem tepkisi! "Adaletin gereği yapılmalı!"

Süper Lig'de Konyaspor'u 3-2 yenerek bu sezonun ilk galibiyetini alan Trabzonspor'da Başkan Ertuğrul Doğan, karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler için MHK'ya tepki gösterdi. Doğan; "Sadece kötü bir performans değil, tam anlamıyla adaletsizlik." dedi.

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Giriş Tarihi :29 Eylül 2024 , 23:29 Güncelleme Tarihi :29 Eylül 2024 , 23:29
Trabzonspor’dan hakem tepkisi! Adaletin gereği yapılmalı!

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Bu sezon ilk 3 puanını Konyaspor karşısında elde eden Trabzonspor, 3-2'lik skorla galip geldi.

Simon Banza ve Edin Vişça'nın golleriyle karşılaşmayı kazanan bordo mavililerde hakem Halil Umut Meler'e büyük tepki vardı.

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Meler üzerinden MHK'ya yüklendi.

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Halil Umut Meler için çok sert ifadeler kullandı. [AA]Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Halil Umut Meler için çok sert ifadeler kullandı. [AA]

Maçın hakemini eleştiren Başkan Doğan açıklamasında, "Bütün takdir haklarını rakipten yana kullanarak Trabzonspor'un emeğini hiçe saydı. Sadece kötü bir performans değil, tam anlamıyla adaletsizlik. Bu böyle devam edemez. Merkez Hakem Kurulu artık adaletin gereğini yapmalı" ifadelerini kullandı.

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