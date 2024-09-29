Trabzonspor'dan hakem tepkisi! "Adaletin gereği yapılmalı!"

Simon Banza ve Edin Vişça'nın golleriyle karşılaşmayı kazanan bordo mavililerde hakem Halil Umut Meler 'e büyük tepki vardı.

Bu sezon ilk 3 puanını Konyaspor karşısında elde eden Trabzonspor , 3-2'lik skorla galip geldi.

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Halil Umut Meler için çok sert ifadeler kullandı. [AA]

Maçın hakemini eleştiren Başkan Doğan açıklamasında, "Bütün takdir haklarını rakipten yana kullanarak Trabzonspor'un emeğini hiçe saydı. Sadece kötü bir performans değil, tam anlamıyla adaletsizlik. Bu böyle devam edemez. Merkez Hakem Kurulu artık adaletin gereğini yapmalı" ifadelerini kullandı.