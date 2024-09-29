Beşiktaş’ın kadrosunda 2 eksik! Yıldız isim ilk defa listede

Hafta içinde Ajax'a 4-0 yenildikten sonra ligde kendini affettirmek isteyen Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de Kayserispor'un konuğu olacak.
Siyah beyazlıların kamp kadrosu açıklandı. 2 isim kafilede yer almadı.
Hafta içinde Ajax'a 4-0 yenildikten sonra ligde kendini affettirmek isteyen Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de Kayserispor'un konuğu olacak.
Siyah beyazlıların kamp kadrosu açıklandı. 2 isim kafilede yer almadı.
Kartal'ın Libyalı yıldızı Al-Musrati ile cezalı Arthur Masuaku Kayseri'ye götürülmedi.
Alex Oxlade-Chamberlain ise bu sezon ilk defa kadroya yazıldı.