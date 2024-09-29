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Beşiktaş'ın kadrosunda 2 eksik! Yıldız isim ilk defa listede

Trendyol Süper Lig'in 7'inci haftasında Kayserispor ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu. Siyah beyazlılarda 2 futbolcu kafilede yer almazken bir yıldız ilk defa listeye eklendi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :29 Eylül 2024 , 19:19 Güncelleme Tarihi :29 Eylül 2024 , 19:19
Beşiktaş’ın kadrosunda 2 eksik! Yıldız isim ilk defa listede

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Hafta içinde Ajax'a 4-0 yenildikten sonra ligde kendini affettirmek isteyen Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de Kayserispor'un konuğu olacak.

Siyah beyazlıların kamp kadrosu açıklandı. 2 isim kafilede yer almadı.

Al Musrati Kayserispor maçında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek. [AA]Al Musrati Kayserispor maçında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek. [AA]

Kartal'ın Libyalı yıldızı Al-Musrati ile cezalı Arthur Masuaku Kayseri'ye götürülmedi.

Alex Oxlade-Chamberlain ise bu sezon ilk defa kadroya yazıldı.

Beşiktaş'ın Kayserispor maçı kadrosu [Beşiktaş X hesabı]Beşiktaş'ın Kayserispor maçı kadrosu [Beşiktaş X hesabı]

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