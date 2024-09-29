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Mourinho'dan sürpriz 11! O isim yine kulübeye

Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak. Sarı lacivertlilerde teknik direktör Jose Mourinho, sahaya süreceği 11'i belirledi. Portekizli teknik adam, Avrupa maçında şans verdiği o ismi yeniden kulübeye çekecek. İşte maça dair detaylar ve muhtemel 11...

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Giriş Tarihi :29 Eylül 2024 , 12:16 Güncelleme Tarihi :29 Eylül 2024 , 12:16
Mourinho’dan sürpriz 11! O isim yine kulübeye

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Trendyol Süper Lig'de haftanın dikkat çeken mücadelesinde Alex de Souza'nın çalıştırdığı Antalyaspor, Fenerbahçe'yi ağırlayacak.

Ev sahibi takım ligde bu sezon savunma hattında sıkıntılar yaşarken kalesinde 12 gol gördü. Süper Lig'in kalesinde en fazla gol gören takımlarından olan Antalya ekibi rakip fileleri ise 9 kez sarstı.

Fenerbahçe, Saint Gilloise'yı mağlup ederek moral depoladı. (AA)Fenerbahçe, Saint Gilloise'yı mağlup ederek moral depoladı. (AA)

CİHAN AYDIN YÖNETECEK

Antalyaspor - Fenerbahçe karşılaşmasını Cihan Aydın yönetirken yardımcılıklarını ise Mehmet Emin Tuğral ve Serkan Çimen yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Adnan Deniz Kayatepe olacak.

Fenerbahçe, Avrupa Ligi'ne 3 puanla başladı. (AA)Fenerbahçe, Avrupa Ligi'ne 3 puanla başladı. (AA)

FENERBAHÇE HATA YAPMAK İSTEMİYOR

Süper Lig'de 6 hafta geride kalırken Fenerbahçe topladığı 13 puanla ezeli rakibi Galatasaray'ın ardından sıralamada 2. basamakta bulunuyor.

Galatasaray'ın Kasımpaşa'yı konuk edeceği hafta puan kaybetmek istemeyen Fenerbahçe sahaya üç puan hedefiyle çıkacak.

Fenerbahçe Antalyaspor'u yenip Galatasaray ile puan farkını 3'e indirmek istiyor. (AA)Fenerbahçe Antalyaspor'u yenip Galatasaray ile puan farkını 3'e indirmek istiyor. (AA)

ANTALYA'DA HEDEF GALİBİYET

Akdeniz ekibi Alex de Souza yönetiminde sezona başladı. Kırmızı-beyazlılar, geride kalan maçlarda 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı. Antalyaspor ev sahibi avantajını kullanarak Fenerbahçe mücadelesinden puan veya puanlarla ayrılmayı hedefliyor.

Fenerbahçe'de Fred ve Oosterwolde sarı kart sınırında yer alıyor. (AA)Fenerbahçe'de Fred ve Oosterwolde sarı kart sınırında yer alıyor. (AA)
2 İSİM SINIRDA

Fenerbahçe'de Antalyaspor maçı öncesinde Fred ve Jayden Oosterwolde sarı kart sınırında.

Bu iki futbolcu, kart görmesi durumunda Samsunspor ile deplasmanda oynanacak müsabakada forma giyemeyecek.

Fenerbahçe'de forvet hattında En Nesyri'nin oynaması bekleniyor. (AA)Fenerbahçe'de forvet hattında En Nesyri'nin oynaması bekleniyor. (AA)

İKİ TAKIM 57. KEZ KARŞILAŞACAK

İki ekibin bugüne kadar karşılaştığı 56 lig mücadelesinde Fenerbahçe 37 kez sahadan galibiyetle ayrılırken, 11 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Antalyaspor 8 kez Fenerbahçe'den 3 puan almayı başardı.

Sarı-lacivertli ekip bu maçlarda 102 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde ise 47 gol gördü.

Mourinho'nun Cengiz Ünder yerine Maximin'e görev vereceği düşünülüyor. (AA)Mourinho'nun Cengiz Ünder yerine Maximin'e görev vereceği düşünülüyor. (AA)
MUHTEMEL 11

Fenerbahçe'nin karşılaşmaya şu 11'le çıkması bekleniyor;

Livakovic, Mert Müldür, Becao, Çağlar, Oosterwolde, Amrabat, Fred, Szymanski, İrfan Can, Maximin, En Nesyri.

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