Mourinho’dan sürpriz 11! O isim yine kulübeye

Fenerbahçe Antalyaspor'u yenip Galatasaray ile puan farkını 3'e indirmek istiyor. (AA)



ANTALYA'DA HEDEF GALİBİYET



Akdeniz ekibi Alex de Souza yönetiminde sezona başladı. Kırmızı-beyazlılar, geride kalan maçlarda 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı. Antalyaspor ev sahibi avantajını kullanarak Fenerbahçe mücadelesinden puan veya puanlarla ayrılmayı hedefliyor.

Fenerbahçe'de Fred ve Oosterwolde sarı kart sınırında yer alıyor. (AA)

2 İSİM SINIRDA Fenerbahçe'de Antalyaspor maçı öncesinde Fred ve Jayden Oosterwolde sarı kart sınırında.



Bu iki futbolcu, kart görmesi durumunda Samsunspor ile deplasmanda oynanacak müsabakada forma giyemeyecek.

Fenerbahçe'de forvet hattında En Nesyri'nin oynaması bekleniyor. (AA)



İKİ TAKIM 57. KEZ KARŞILAŞACAK



İki ekibin bugüne kadar karşılaştığı 56 lig mücadelesinde Fenerbahçe 37 kez sahadan galibiyetle ayrılırken, 11 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Antalyaspor 8 kez Fenerbahçe'den 3 puan almayı başardı.



Sarı-lacivertli ekip bu maçlarda 102 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde ise 47 gol gördü.