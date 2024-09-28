Galatasaray’dan tarihe geçen beraberlik! Tam 42 yıl sonra yaşandı

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 7'inci haftasında Kasımpaşa'ya konuk oldu. Cimbom, Victor Osimhen ve Mauro Icardi ile 3-0 öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı ve haftayı bir puanla kapattı.
Mücadeleden çıkan bu sonuç aynı zamanda tarihe geçen bir skor da oldu.
Kasımpaşa 3-0'dan geri gelerek RAMS Park'tan puanla ayrılmayı başardı. [Anadolu Ajansı]
Galatasaray daha önce 3 veya daha fazla farkla öne geçtiği karşılaşmalarda ilk kez üstünlüğünü koruyamadı.
1982-1983 sezonunda Fenerbahçe'ye karşı 4 fark yakalayan Cimbom o gün sahadan 4-4'lük beraberlikle sahadan ayrılmıştı.
Okan Buruk yönetimindeki Aslan, Kasımpaşa ile de 3-3 berabere kalarak 2 puan kaybetti.