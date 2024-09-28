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Galatasaray'dan tarihe geçen beraberlik! Tam 42 yıl sonra yaşandı

Trendyol Süper Lig'de Kasımpaşa ile karşılaşan Galatasaray, sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı ve haftayı bir puanla kapattı. Cimbom'un elde ettiği bu sonuç aynı zamanda tarihe de geçti. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :28 Eylül 2024 , 22:57 Güncelleme Tarihi :28 Eylül 2024 , 22:57
Galatasaray’dan tarihe geçen beraberlik! Tam 42 yıl sonra yaşandı

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Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 7'inci haftasında Kasımpaşa'ya konuk oldu. Cimbom, Victor Osimhen ve Mauro Icardi ile 3-0 öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı ve haftayı bir puanla kapattı.

Mücadeleden çıkan bu sonuç aynı zamanda tarihe geçen bir skor da oldu.

Kasımpaşa 3-0'dan geri gelerek RAMS Park'tan puanla ayrılmayı başardı. [Anadolu Ajansı]Kasımpaşa 3-0'dan geri gelerek RAMS Park'tan puanla ayrılmayı başardı. [Anadolu Ajansı]

Galatasaray daha önce 3 veya daha fazla farkla öne geçtiği karşılaşmalarda ilk kez üstünlüğünü koruyamadı.

1982-1983 sezonunda Fenerbahçe'ye karşı 4 fark yakalayan Cimbom o gün sahadan 4-4'lük beraberlikle sahadan ayrılmıştı.

Okan Buruk yönetimindeki Aslan, Kasımpaşa ile de 3-3 berabere kalarak 2 puan kaybetti.

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