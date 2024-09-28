Galatasaray’dan tarihe geçen beraberlik! Tam 42 yıl sonra yaşandı

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 7'inci haftasında Kasımpaşa'ya konuk oldu. Cimbom, Victor Osimhen ve Mauro Icardi ile 3-0 öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı ve haftayı bir puanla kapattı.

Mücadeleden çıkan bu sonuç aynı zamanda tarihe geçen bir skor da oldu.