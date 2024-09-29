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Fenerbahçe'de Osayi Samuel paniği! İngiltere'den iki kulüp isteyince yeni sözleşme çalışması hızlandı

Sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Osayi Samuel'i İngiltere'den iki kulüp istiyor... Yönetim bu yüzden yeni sözleşme çalışmalarına hız verdi.

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Giriş Tarihi :29 Eylül 2024 , 06:57 Güncelleme Tarihi :29 Eylül 2024 , 06:57
Fenerbahçe’de Osayi Samuel paniği! İngiltere’den iki kulüp isteyince yeni sözleşme çalışması hızlandı

Fenerbahçe'de iç transferde önemli gelişmeler yaşanıyor. Sarı-Lacivertliler sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Osayi Samuel ile ilgili somut adımlar atmaya başladı.

Fenerbahçe’de Osayi Samuel paniği! İngiltere’den iki kulüp isteyince yeni sözleşme çalışması hızlandı

İngiltere'den iki kulübün yıldız oyuncunun menajeriyle temasa geçtiği bu yüzden de Sarı-Lacivertliler'in sözleşme görüşmelerine hız verdiği bildirildi.

Fenerbahçe’de Osayi Samuel paniği! İngiltere’den iki kulüp isteyince yeni sözleşme çalışması hızlandı

Bu kulüplerden birinin Premier Lig bir diğerinin de Championship ekibi olduğu öğrenildi. Fenerbahçe Yönetim'nin Ocak ayında Osayi ile masaya oturacağı ve anlaşma zemini arayacağı belirtildi.

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