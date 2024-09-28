Galatasaray’da Victor Osimhen şoku! Oyundan çıkma nedeni belli oldu

Victor Osimhen sakatlık sonrası üzüntüsünü böyle yaşadı. [Anadolu Ajansı]

Maçın 45'inci dakikasında defansın arkasına sarktıktan sonra yavaşlayan ve kendisini yere bırakan Nijeryalı futbolcu, bir süre kendini denedi. İlk yarı bitince soyunma odasına gitti.

Okan Buruk, sakatlanan öğrencisinin yerine Dries Mertens'i aldı.