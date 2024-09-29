Fenerbahçe’nin Medina’da korktuğu başına geldi!

Transfer dönemini oldukça yoğun şekilde geçiren Fenerbahçe, Fred'in yedeklenmesi için Cristian Medina'yı gündemine almıştı. Yapılan uzun görüşmeler sonucunda Boca Juniors'u ikna edemeyen Kanarya, Arjantinli orta saha için ocak ayını beklemek zorunda kalmıştı.