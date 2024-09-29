Fenerbahçe’nin Medina’da korktuğu başına geldi!

Transfer dönemini oldukça yoğun şekilde geçiren Fenerbahçe, Fred'in yedeklenmesi için Cristian Medina'yı gündemine almıştı. Yapılan uzun görüşmeler sonucunda Boca Juniors'u ikna edemeyen Kanarya, Arjantinli orta saha için ocak ayını beklemek zorunda kalmıştı.
Medina, ocak ayında Fenerbahçe'ye transfer olacak. (REUTERS)
Devre arasında Medina'ya kavuşmak için gün sayan Fenerbahçe'nin korktuğu başına geldi. Genç yıldız, Boca Juniors'un son oynadığı maçta sakatlandı ve oyuna devam edemedi.
Medina'nın oyundan çıkma anı. (TNT SPORTS)
SAĞ BALDIRINDAN SAKATLANDI
Club Atletico Belgrano ile oynanan maçın 38. dakikasında rakibiyle çarpışarak sağ baldırından sakatlanan Medina, yerini Zeballos'a bıraktı.
Fenerbahçe, Medina'nın sakatlığı ile yakından ilgilenirken, Arjantin kulübünden de konuya ilişkin bilgi talep etti.