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Cumhurbaşkanlığı Kupası Anadolu Efes'in! Başkan Erdoğan kupayı takdim etti... BGM'de ilklerin gecesi

37. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın sahibi belli oldu. Anadolu Efes, Fenerbahçe'yi 83-82 yenerek kupayı müzesine götürdü. Karşılaşmada heyecan bir an olsun eksilmezken Başkan Recep Tayyip Erdoğan mücadeleyi, açılışını yaptığı Basketbol Gelişim Merkezi'nden takip etti. Erdoğan daha sonrasında şampiyon Anadolu Efes'e kupasını takdim etti. BGM'de ilklerin yaşandığı gecede Anadolu Efes son 4 finalin şampiyonu olarak tarihe geçti.

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Giriş Tarihi :29 Eylül 2024 , 17:52 Güncelleme Tarihi :29 Eylül 2024 , 21:07
Cumhurbaşkanlığı Kupası Anadolu Efes’in! Başkan Erdoğan kupayı takdim etti... BGM’de ilklerin gecesi

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Anadolu Efes, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı Fenerbahçe'yi 83-82 yenerek14'üncü kez kazandı.

37. Cumhurbaşkanlığı kupası Anadolu Efes'in



Lacivert beyazlılar, 2 kez salgın, geçen sezon ise deprem nedeniyle yapılmayan organizasyonlarla birlikte son 6 senede 4'üncü kez kupa kazanmayı başardı.

Başkan Erdoğan kupayı Anadolu Efes'in yıldızı Shane Larkin'e takdim etti. [Ekran Görüntüsü - TRT]Başkan Erdoğan kupayı Anadolu Efes'in yıldızı Shane Larkin'e takdim etti. [Ekran Görüntüsü - TRT]

KUPA BAŞKAN ERDOĞAN'DAN

Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda 14'üncü kez mutlu sona ulaşan Anadolu Efes büyük sevin. yaşadı. Lacivert beyazlılara kupayı Başkan Erdoğan takdim etti.

Shane Larkin'in aldığı kupa, Efesli oyuncuların ellerinde yükseldi.

Başkan Erdoğan Anadolu Efes'i tebrik etti (AA)Başkan Erdoğan Anadolu Efes'i tebrik etti (AA)

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TEBRİK

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanan Anadolu Efes'i tebrik etti.

Erdoğan, "Basketbol Gelişim Merkezimizin açılışını 37'nci Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'yla gerçekleştirdik. İstanbul'un tarihî ve kültürel zenginliğini sporla buluşturacak bir eseri daha şehrimize kazandırmanın gururunu yaşıyoruz. Açılış maçında Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanan Anadolu Efes takımını tebrik ediyorum" dedi.

Daniel Oturu rakibinin üstünden sayıyı aldı. [AA]Daniel Oturu rakibinin üstünden sayıyı aldı. [AA]

SKORLAR

1. ÇEYREK: 20-24
2. ÇEYREK: 23-15 (43-39)
3. ÇEYREK: 14-25
4. ÇEYREK: 25-19 (82-83)

Basketbol Gelişim Merkezinde siftah Başkan Erdoğandan! Parkede samimi pozlar... Sporculardan dolma kalem hediyesiBasketbol Gelişim Merkezinde siftah Başkan Erdoğandan! Parkede samimi pozlar... Sporculardan dolma kalem hediyesi

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