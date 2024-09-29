Cumhurbaşkanlığı Kupası Anadolu Efes’in! Başkan Erdoğan kupayı takdim etti... BGM’de ilklerin gecesi

Anadolu Efes, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı Fenerbahçe'yi 83-82 yenerek14'üncü kez kazandı.
Lacivert beyazlılar, 2 kez salgın, geçen sezon ise deprem nedeniyle yapılmayan organizasyonlarla birlikte son 6 senede 4'üncü kez kupa kazanmayı başardı.
Anadolu Efes, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı Fenerbahçe'yi 83-82 yenerek14'üncü kez kazandı.
Lacivert beyazlılar, 2 kez salgın, geçen sezon ise deprem nedeniyle yapılmayan organizasyonlarla birlikte son 6 senede 4'üncü kez kupa kazanmayı başardı.
KUPA BAŞKAN ERDOĞAN'DAN
Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda 14'üncü kez mutlu sona ulaşan Anadolu Efes büyük sevin. yaşadı. Lacivert beyazlılara kupayı Başkan Erdoğan takdim etti.
Shane Larkin'in aldığı kupa, Efesli oyuncuların ellerinde yükseldi.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TEBRİK
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanan Anadolu Efes'i tebrik etti.
Erdoğan, "Basketbol Gelişim Merkezimizin açılışını 37'nci Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'yla gerçekleştirdik. İstanbul'un tarihî ve kültürel zenginliğini sporla buluşturacak bir eseri daha şehrimize kazandırmanın gururunu yaşıyoruz. Açılış maçında Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanan Anadolu Efes takımını tebrik ediyorum" dedi.