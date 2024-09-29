Cumhurbaşkanlığı Kupası Anadolu Efes’in! Başkan Erdoğan kupayı takdim etti... BGM’de ilklerin gecesi

Lacivert beyazlılar, 2 kez salgın, geçen sezon ise deprem nedeniyle yapılmayan organizasyonlarla birlikte son 6 senede 4'üncü kez kupa kazanmayı başardı.

Cumhurbaşkanlığı Kupası 'nda 14'üncü kez mutlu sona ulaşan Anadolu Efes büyük sevin. yaşadı. Lacivert beyazlılara kupayı Başkan Erdoğan takdim etti.

Başkan Erdoğan Anadolu Efes'i tebrik etti (AA)



BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TEBRİK



Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanan Anadolu Efes'i tebrik etti.



Erdoğan, "Basketbol Gelişim Merkezimizin açılışını 37'nci Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'yla gerçekleştirdik. İstanbul'un tarihî ve kültürel zenginliğini sporla buluşturacak bir eseri daha şehrimize kazandırmanın gururunu yaşıyoruz. Açılış maçında Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanan Anadolu Efes takımını tebrik ediyorum" dedi.