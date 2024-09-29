Basketbol Gelişim Merkezi’nde siftah Başkan Erdoğan’dan! Parkede samimi pozlar... Sporculardan ’dolma kalem’ hediyesi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dünyanın en modern spor tesislerinden biri olmak özelliğini taşıyan Basketbol Gelişim Merkezi'nin açılışını yaptı.







"Bu sadece tesis değil vizyon projesidir" diyen Erdoğan, "Sporcularımız burada destanlar yazacak, milletçe göğsümüzü kabartan başarılara imza atacaklar" ifadelerini kullandı.