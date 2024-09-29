Basketbol Gelişim Merkezi’nde siftah Başkan Erdoğan’dan! Parkede samimi pozlar... Sporculardan ’dolma kalem’ hediyesi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dünyanın en modern spor tesislerinden biri olmak özelliğini taşıyan Basketbol Gelişim Merkezi'nin açılışını yaptı.
"Bu sadece tesis değil vizyon projesidir" diyen Erdoğan, "Sporcularımız burada destanlar yazacak, milletçe göğsümüzü kabartan başarılara imza atacaklar" ifadelerini kullandı.
"İSTANBUL SPORUN BAŞKENTİ OLACAK"
Türk basketbolunun hedeflerine koşar adım gittiğini belirten Erdoğan, "Dünya genelinde öne çıkan şehirler kültür ve tarihle birlikte sporla da adlarını duyurmuşlardır. Bugünden sonra İstanbul da dünya spor şehirleri arasında yer alacaktır. Şu an içinde bulunduğumuz eserle İstanbul'umuz sporun başkentlerinden biri olacaktır. Bu modern merkezin hizmete girmesiyle Türk basketbolu hedeflerine koşar adım devam edecektir" dedi.