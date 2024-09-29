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Basketbol Gelişim Merkezi'nde siftah Başkan Erdoğan'dan! Parkede samimi pozlar... Sporculardan 'dolma kalem' hediyesi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün açılışını yaptığı Türkiye'nin yeni spor üssü Basketbol Gelişim Merkezi'nde siftahı da bizzat kendisi yaptı. Parkeye inen Erdoğan, potaya atış yaptı. Daha sonrasında Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu da atış yaptı. Sporcular Erdoğan'a dolma kalem hediye etti. Erdoğan da salondakilerle hatıra fotoğrafı çektirdi. İşte Basketbol Gelişim Merkezi'nden objektiflere yansıyan samimi kareler...

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Giriş Tarihi :29 Eylül 2024 , 18:49 Güncelleme Tarihi :29 Eylül 2024 , 18:56
Basketbol Gelişim Merkezi’nde siftah Başkan Erdoğan’dan! Parkede samimi pozlar... Sporculardan ’dolma kalem’ hediyesi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dünyanın en modern spor tesislerinden biri olmak özelliğini taşıyan Basketbol Gelişim Merkezi'nin açılışını yaptı.

Basketbol Gelişim Merkezi’nde siftah Başkan Erdoğan’dan! Parkede samimi pozlar... Sporculardan ’dolma kalem’ hediyesi



"Bu sadece tesis değil vizyon projesidir" diyen Erdoğan, "Sporcularımız burada destanlar yazacak, milletçe göğsümüzü kabartan başarılara imza atacaklar" ifadelerini kullandı.

Basketbol Gelişim Merkezi’nde siftah Başkan Erdoğan’dan! Parkede samimi pozlar... Sporculardan ’dolma kalem’ hediyesi


"İSTANBUL SPORUN BAŞKENTİ OLACAK"

Türk basketbolunun hedeflerine koşar adım gittiğini belirten Erdoğan, "Dünya genelinde öne çıkan şehirler kültür ve tarihle birlikte sporla da adlarını duyurmuşlardır. Bugünden sonra İstanbul da dünya spor şehirleri arasında yer alacaktır. Şu an içinde bulunduğumuz eserle İstanbul'umuz sporun başkentlerinden biri olacaktır. Bu modern merkezin hizmete girmesiyle Türk basketbolu hedeflerine koşar adım devam edecektir" dedi.

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