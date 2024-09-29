Antalyaspor-Fenerbahçe maçı beIN Sports 1 CANLI 🔴 Antalyaspor-Fenerbahçe maçı full HD ŞİFRESİZ canlı

🔥 Son Maçlar ve İstatistikler Geçen hafta Galatasaray'a 1-0 yenilen Fenerbahçe, 32 maçlık yenilmezlik serisini kaybetti. 😟 Ancak hafta içi Avrupa Ligi'nde Union Saint-Gilloise'i 2-1 mağlup ederek moral topladı. 🎯 Antalyaspor ise son lig maçında Kasımpaşa ile 0-0 berabere kaldı.

⚽ Ligde 57. Randevu! İki takım Süper Lig'de bugüne kadar 56 kez karşı karşıya geldi. Fenerbahçe, bu maçların 37'sinden galip ayrılırken, Antalyaspor 8 galibiyet elde etti. 11 maç ise berabere sonuçlandı. Sarı-lacivertliler 102 gol atarken, Akdeniz ekibi 47 golle yanıt verdi. 💥

🟡🔵 Fenerbahçe'nin Üstünlüğü Sürüyor Fenerbahçe, Antalyaspor ile oynadığı son 9 maçta yenilgi yüzü görmedi. 🔥 Bu karşılaşmalarda 6 galibiyet ve 3 beraberlik alan sarı-lacivertliler, rakip filelere 17 gol gönderirken kalesinde sadece 8 gol gördü. 💪 Antalyaspor ise Fenerbahçe'ye karşı son galibiyetini 4 Ekim 2019'da İstanbul'da 1-0'lık skorla almıştı. 🏅