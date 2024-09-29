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Antalyaspor-Fenerbahçe maçı beIN Sports 1 CANLI 🔴 Antalyaspor-Fenerbahçe maçı full HD ŞİFRESİZ canlı

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertli ekip, ligde 13 puanla ikinci sırada yer alırken, Antalyaspor ise 8 puanla 10. sırada bulunuyor. Karşılaşmayı Cihan Aydın yönetecek, yardımcıları ise Mehmet Emin Tuğral ve Serkan Çimen olacak. Dördüncü hakem olarak Adnan Deniz Kayatepe sahada görev yapacak. Mücadele öncesi en dikkat çeken detaylardan biri, Fenerbahçe efsanesi Alex de Souza'nın Antalyaspor'un teknik direktörü olarak eski takımına rakip olması. Maç bugün saat 19.00'da başlayacak ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

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Giriş Tarihi :29 Eylül 2024 , 18:21 Güncelleme Tarihi :29 Eylül 2024 , 18:21
Antalyaspor-Fenerbahçe maçı beIN Sports 1 CANLI 🔴 Antalyaspor-Fenerbahçe maçı full HD ŞİFRESİZ canlı

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Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe, zorlu Antalyaspor deplasmanına konuk olacak. Eski Fenerbahçeli yıldız Alex de Souza, bu kez Antalyaspor'un teknik direktörü olarak sarı-lacivertlilere karşı sahaya çıkacak. Fenerbahçe'de Enner Valencia'nın yokluğunda Joshua King ve İrfan Can Kahveci ön plana çıkacak isimler arasında. Mücadelede Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Mehmet Aurelio da Alex'in yardımcısı olarak yedek kulübesinde yer alacak.

Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

🏟️ Antalyaspor - Fenerbahçe Maçı Hangi Kanalda?

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında heyecan dorukta! Fenerbahçe, Antalyaspor deplasmanına konuk oluyor. Maç, 29 Eylül Pazar günü saat 19.00'da Corendon Airlines Park Antalya Stadyumu'nda oynanacak ve beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

BEIN SPORTS 1 CANLI İZLE

Mücadeleyi canlı olarak izlemek isteyen futbolseverler Bein Sports 1 kanalından maçı takip edebilecekler. https://www.beinconnect.com.tr/ana-sayfa adresinden maçı canlı olarak takip edebilirsiniz.

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🔥 Son Maçlar ve İstatistikler

Geçen hafta Galatasaray'a 1-0 yenilen Fenerbahçe, 32 maçlık yenilmezlik serisini kaybetti. 😟 Ancak hafta içi Avrupa Ligi'nde Union Saint-Gilloise'i 2-1 mağlup ederek moral topladı. 🎯 Antalyaspor ise son lig maçında Kasımpaşa ile 0-0 berabere kaldı.

Ligde 57. Randevu!

İki takım Süper Lig'de bugüne kadar 56 kez karşı karşıya geldi. Fenerbahçe, bu maçların 37'sinden galip ayrılırken, Antalyaspor 8 galibiyet elde etti. 11 maç ise berabere sonuçlandı. Sarı-lacivertliler 102 gol atarken, Akdeniz ekibi 47 golle yanıt verdi. 💥

🟡🔵 Fenerbahçe'nin Üstünlüğü Sürüyor

Fenerbahçe, Antalyaspor ile oynadığı son 9 maçta yenilgi yüzü görmedi. 🔥 Bu karşılaşmalarda 6 galibiyet ve 3 beraberlik alan sarı-lacivertliler, rakip filelere 17 gol gönderirken kalesinde sadece 8 gol gördü. 💪 Antalyaspor ise Fenerbahçe'ye karşı son galibiyetini 4 Ekim 2019'da İstanbul'da 1-0'lık skorla almıştı. 🏅

🚀 Deplasmanda 22 Maçtır Yenilmiyor!

Geçtiğimiz sezon deplasmanda namağlup olan Fenerbahçe, bu sezona da iyi başladı. 🏃‍♂️ Sarı-lacivertliler, dış sahada oynadığı son 22 maçta 18 galibiyet ve 4 beraberlik elde etti. Fenerbahçe bu maçlarda 22 kez rakip fileleri sarsarken, 14 maçta ise kalesini gole kapattı. 🧤

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