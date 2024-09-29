Torba Yasa maddeleri 2024-2025 | SSK - Bağ-Kur prim sayısı, 3600 ek gösterge... Torba Yasa ne zaman yürürlüğe girecek?

Bakan Işıkhan'dan Açıklama

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, devlet memurlarının 3600 ek gösterge düzenlemesine ilişkin önemli bilgiler paylaştı. Işıkhan, "Birinci döneme yükselen devlet memurlarımız için 3600 ek gösterge düzenlemesini en yakın zamanda hayata geçireceğiz" diyerek bu düzenlemenin gündemde olduğunu vurguladı.