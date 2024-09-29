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Torba Yasa maddeleri 2024-2025 | SSK - Bağ-Kur prim sayısı, 3600 ek gösterge... Torba Yasa ne zaman yürürlüğe girecek?

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), 30 Temmuz 2024'teki son oturumunun ardından tatile girdi. 1 Ekim'de yeni yasama döneminin başlamasına kısa bir süre kala kamuoyunda merakla beklenen "Torba Yasa" ile ilgili gelişmeler hız kazanıyor. Ekonomik düzenlemeleri içeren 86 maddelik yasanın 55 maddesi kabul edildi. 3600 ek gösterge, ev hanımlarına prim desteği ve Bağkur prim gün sayısının 7200 güne düşürülmesi gibi önemli başlıklar Türkiye'nin sosyal ve ekonomik yapısını etkileyecek detaylar arasında yer alıyor. Peki, Torba Yasa ne zaman yürürlüğe girecek ve içeriğinde neler var? İşte merak edilenler...

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Giriş Tarihi :29 Eylül 2024 , 12:45 Güncelleme Tarihi :29 Eylül 2024 , 12:45
Torba Yasa maddeleri 2024-2025 | SSK - Bağ-Kur prim sayısı, 3600 ek gösterge... Torba Yasa ne zaman yürürlüğe girecek?

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündeminde yer alan Torba Yasa görüşmeleri, yaklaşan yeni yasama dönemi öncesinde hız kazandı. Toplamda 86 maddeden oluşan yasa tasarısının ilk 56 maddesi TBMM Genel Kurulu tarafından onaylandı.

Torba Yasa maddeleri 2024-2025 | SSK - Bağ-Kur prim sayısı, 3600 ek gösterge... Torba Yasa ne zaman yürürlüğe girecek?

Bakan Işıkhan'dan Açıklama

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, devlet memurlarının 3600 ek gösterge düzenlemesine ilişkin önemli bilgiler paylaştı. Işıkhan, "Birinci döneme yükselen devlet memurlarımız için 3600 ek gösterge düzenlemesini en yakın zamanda hayata geçireceğiz" diyerek bu düzenlemenin gündemde olduğunu vurguladı.

Torba Yasa maddeleri 2024-2025 | SSK - Bağ-Kur prim sayısı, 3600 ek gösterge... Torba Yasa ne zaman yürürlüğe girecek?

Bu ifadeler, 86 maddelik torba yasada devlet memurlarına yönelik bu düzenlemenin yer alabileceğini gösteriyor.

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