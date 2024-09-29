Torba Yasa maddeleri 2024-2025 | SSK - Bağ-Kur prim sayısı, 3600 ek gösterge... Torba Yasa ne zaman yürürlüğe girecek?

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündeminde yer alan Torba Yasa görüşmeleri, yaklaşan yeni yasama dönemi öncesinde hız kazandı. Toplamda 86 maddeden oluşan yasa tasarısının ilk 56 maddesi TBMM Genel Kurulu tarafından onaylandı.
Bakan Işıkhan'dan Açıklama
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, devlet memurlarının 3600 ek gösterge düzenlemesine ilişkin önemli bilgiler paylaştı. Işıkhan, "Birinci döneme yükselen devlet memurlarımız için 3600 ek gösterge düzenlemesini en yakın zamanda hayata geçireceğiz" diyerek bu düzenlemenin gündemde olduğunu vurguladı.