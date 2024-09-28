Sebastian Szymanski dibe vurdu! Performansı sonrası eleştiri yağdı

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Sarı lacivertlilerin 10 milyon euro civarında bir bonservisle Dinamo Moskova'dan bonservisini aldığı Sebastian Szymanski, geçen sezonu 55 maçta 13 gol ve 19 asistle tamamlamıştı. Polonyalı futbolcu, Avrupa'daki birçok takımın da transfer listesine girmeyi başarmıştı. Özellikle Tottenham ve Leverkusen lile anıldı. Ancak takımda kaldı ve bu sezon da kendisinden beklentiler yüksekti. Fakat şu ana kadar isteneni ortaya koyamadı.

Sebastian Szymanski bu sezon 1 gol atıp 2 asist yapabildi. [Anadolu Ajansı] KATKISI ÇOK DÜŞÜK Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun da övgü ile bahsettiği ve "1 değil 3 tane Szymanski olsa oynatırdım" diye açıklama yaptığı 24 yaşındaki 10 numara bu sezon sadece 3 gole adını yazdırdı. Lugano eşleşmeleri ve Göztepe mücadelesi haricinde tabelayı değiştirecek hamleyi gerçekleştiremedi.