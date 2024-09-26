"Bireysel ve takım olarak iyi olmak zorundayız. Organizasyonu yapacak olan benim, katılımı sağlayacak olan oyuncular. Değişeceğiz. 3 maçta gördüğüm tablo bu. Uyum, oyun sorunu var. Güzel oyunla iyi sonuçlar almak için bireysel performansların üst seviye olması lazım."

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş , basın toplantısı düzenledi. Takımın son durumu hakkında bilgiler veren tecrübeli teknik adam, başkan Ertuğrul Doğan ile yaptığı görüşmeyi aktarırken transfere dair de konuştu.

"Konu belli. Trabzonspor 'da kaosa izin vermek istemiyoruz. Artık mazeret üretmek istemiyoruz. Oyunumuzu yukarı taşımak istiyoruz. Yalan, dedikodu olmadan, açıkça ve emeğe saygı göstererek..."

"En iyi imkanlar var. Oyuncular da sorunlu değil ama eksikleri kabul etmek lazım. Oyuncu kendi sorununun farkında olmalı. Orada da bize görev düşüyor. İyi oyuncular. Bunu da gösterecekler."

Trabzonspor, Şenol Güneş yönetiminde henüz galibiyet alamadı. (AA)

"TRANSFER YAPMAYI DÜŞÜNÜYORUZ"

"Başkan her gün arıyor. Üzülüyor. Transfer bazen çözümdür ama fazlalık transferler de sorun olur. Oyuncu alalım ya da almayalım, bizim oyunumuz iyi olacak. Devre arasında transfer yapmayı düşünüyoruz."

"Puan olarak durumumuza bakmıyoruz. Her maçı kazanmak için sahaya çıkacağız."