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Şenol Güneş'ten çarpıcı açıklamalar! "Fenerbahçe bu konuda başarılı ama..."

Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, 7. hafta maçında Konyaspor ile karşılaşacak. Bordo mavililerde teknik direktör Şenol Güneş, antrenman öncesi basın toplantısı düzenledi. Takımın son durumu hakkında bilgiler veren tecrübeli teknik adam, başkan Ertuğrul Doğan ile yaptığı görüşmeyi aktarırken transfere ve Fenerbahçe'ye dair de konuştu. İşte o sözler...

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Giriş Tarihi :26 Eylül 2024 , 15:47 Güncelleme Tarihi :26 Eylül 2024 , 15:48
Şenol Güneş’ten çarpıcı açıklamalar! Fenerbahçe bu konuda başarılı ama...

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Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, basın toplantısı düzenledi. Takımın son durumu hakkında bilgiler veren tecrübeli teknik adam, başkan Ertuğrul Doğan ile yaptığı görüşmeyi aktarırken transfere dair de konuştu.

Şenol Güneş'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"İYİ OLMAK ZORUNDAYIZ"

"Bireysel ve takım olarak iyi olmak zorundayız. Organizasyonu yapacak olan benim, katılımı sağlayacak olan oyuncular. Değişeceğiz. 3 maçta gördüğüm tablo bu. Uyum, oyun sorunu var. Güzel oyunla iyi sonuçlar almak için bireysel performansların üst seviye olması lazım."

"Susmayı ve konuşmayı bilmiyoruz. Bazen susmak gereken yerde konuşuyoruz, konuşmamız gereken yerde içimize atıyoruz."

Şenol Güneş, Trabzonspor'da 5. dönemini geçiriyor. (AA)Şenol Güneş, Trabzonspor'da 5. dönemini geçiriyor. (AA)
"OYUNCULAR FARKINDA OLMALI"

"En iyi imkanlar var. Oyuncular da sorunlu değil ama eksikleri kabul etmek lazım. Oyuncu kendi sorununun farkında olmalı. Orada da bize görev düşüyor. İyi oyuncular. Bunu da gösterecekler."

"Konu belli. Trabzonspor'da kaosa izin vermek istemiyoruz. Artık mazeret üretmek istemiyoruz. Oyunumuzu yukarı taşımak istiyoruz. Yalan, dedikodu olmadan, açıkça ve emeğe saygı göstererek..."

Trabzonspor, Şenol Güneş yönetiminde henüz galibiyet alamadı. (AA)Trabzonspor, Şenol Güneş yönetiminde henüz galibiyet alamadı. (AA)
"TRANSFER YAPMAYI DÜŞÜNÜYORUZ"

"Başkan her gün arıyor. Üzülüyor. Transfer bazen çözümdür ama fazlalık transferler de sorun olur. Oyuncu alalım ya da almayalım, bizim oyunumuz iyi olacak. Devre arasında transfer yapmayı düşünüyoruz."

"Puan olarak durumumuza bakmıyoruz. Her maçı kazanmak için sahaya çıkacağız."

Trabzonspor, ligin 3 yenilgisiz takımından biri. (AA)Trabzonspor, ligin 3 yenilgisiz takımından biri. (AA)
"OLUMSUZLUKLAR BENİ DE ETKİLİYOR"

"Olumsuzluktan ben de etkileniyorum ve o duruma düşmek istemiyorum. Benim hırsım camiaya yansıyacak. Ondan sonra bakalım bizi kim durduracak. Kimin yaptığını biliyorum. Ağır konuşmasını da biliriz, ona gerek yok..."

Trabzonspor, Şenol Güneş yönetiminde şampiyonluk hedefliyor. (AA)Trabzonspor, Şenol Güneş yönetiminde şampiyonluk hedefliyor. (AA)
"FENERBAHÇE BU KONUDA BAŞARILI ANCAK..."

"Fenerbahçe oyuncu üretip sattı, bu konuda başarı sağladı. Ancak şampiyonluk gelmeyince eleştiriliyor. Dört takım aynı parayı harcasa, biri şampiyon olacak, diğerleri borçlanacak. Şampiyonluk dışında oyuncu satıp gelir elde ederseniz, bu da başarı ve önemli. Biz de şampiyonluk için yola çıktık ama bırak şampiyonluğu, sahaya çıktığımızda başarısız durumdayız. Takımın oturması çok önemli."

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