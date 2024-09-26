PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Galatasaraylı yıldıza şok! Milli takım defteri kapandı

Trendyol Süper Lig'de 6'da 6 yaptıktan sonra UEFA Avrupa Ligi'ne de galibiyetle başlayan Galatasaray'da büyük sevinç yaşanıyor. Sarı kırmızılılar hafta sonunda oynayacağı Kasımpaşa mücadelesine hazırlanan Cimbom'da flaş bir gelişme yıldız ismin moralini bozabilir. Performansıyla takdir toplayan Cimbom'un en önemli isimlerinden biri için milli takım kapılarının kapandığı öne sürüldü. İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :26 Eylül 2024 , 18:21 Güncelleme Tarihi :26 Eylül 2024 , 18:21
Galatasaraylı yıldıza şok! Milli takım defteri kapandı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nden elenip taraftarlarına büyük bir şok yaşatsa da lige çok iyi başlangıç yapan Galatasaray, 6 maçın tamamını kazanmıştı.

PAOK ile oynadığı UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk karşılaşmasından da 3-1'lik galibiyetle ayrılan Cimbom ilerleyen haftalara umutlu bakıyor.

Michy Batshuayi bu sezon 4 gol atıp 2 deasist yaptı. [Anadolu Ajansı]Michy Batshuayi bu sezon 4 gol atıp 2 deasist yaptı. [Anadolu Ajansı]

MİLLİ TAKIM KAPILARI KAPANDI MI?

Sarı kırmızılı ekibin yıldız isimlerinden biri için flaş iddia ortaya atıldı.

Michy Batshuayi'ye performansını Türkiye'de yukarı çekmesine rağmen milli takım kapılarının kapandığı öne sürüldü.

Michy Batshuayi Galatasaray'da Victor Osimhen ve Mauro Icadi ile forma savaşı veriyor. [Anadolu Ajansı}Michy Batshuayi Galatasaray'da Victor Osimhen ve Mauro Icadi ile forma savaşı veriyor. [Anadolu Ajansı}

İKİ ÖNEMLİ RAKİBİ VAR

Belçika basını, yıldız forvetin Galatasaray'daki durumunu mercek altına aldı. Victor Osimhen ve Mauro Icardi gibi önemli oyuncularla rotasyon oluşturduğuna dikkat çekti.

Ayrıca Hakim Ziyech ve Dries Mertens gibi yıldız futbolcuların kadroda bulunduğu dile getirildi.

Michy Batshuayi ve eski takım arkadaşı Pierre Andre Gignac. [Panoramic]Michy Batshuayi ve eski takım arkadaşı Pierre Andre Gignac. [Panoramic]

BENZER SÜREÇLER YAŞADI

Batshuayi'nin tüm İstanbul devlerine imza atması da zorlu bir kariyerin parçası olarak değerlendiriliyor.

Bir dönem Marsilya, Chelsea, Valencia ve Crystal Palace döneminde girdiği rekabetler de ele alındı. Şu ana kadar 4 gol atıp 2 de asist yaparak adından söz ettiren 30 yaşındaki golcünün az sürede ilk 11 oynamasına rağmen bu performansı göstermesi onun bir klasiği olarak değerlendirildi.

Batshuayi Belçika Milli Takımı ile 56 karşılaşmada 27 gol attıBatshuayi Belçika Milli Takımı ile 56 karşılaşmada 27 gol attı

TEDESCO'NUN KARARI

Almanya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda istediği sonucu alamayan Belçika'da yeni bir yapılanmaya gidilmesi gündeme geldi.

Forvet konusunda ise Michy Batshuayi'nin durumu ilgiyle takip ediliyor. Galatasaray'da iyi bir başlangıç yapmasına rağmen Domenico Tedesco'nun farklı alternatiflere yönelebileceği dile getirildi.

İtalyan teknik adamın çok formda olmaları halinde yaşlı isimlere şans verebileceğine de değinilirken bunun da en önemli kuralının düzenli oynamak olduğunun altı çizildi.

Diğer yandan son maçına 26 Mart 2024 tarihinde İngiltere karşısında 8 dakika forma giyen Batshuayi'nin milli takım kapılarının çok daha fazla oynayabileceği bir takım bulamadığı takdirde kapandığı söylendi.

İşte o haber...

Michy Batshuayi'nin Belçika Milli Takımı'ndaki durumu mercek altına alındı. [Takvim]Michy Batshuayi'nin Belçika Milli Takımı'ndaki durumu mercek altına alındı. [Takvim]

ÖZEL | Galatasarayda ayrılık! Yönetime bildirdi Ocakta gidiyorÖZEL | Galatasarayda ayrılık! Yönetime bildirdi Ocakta gidiyor
ÖZEL | Galatasaray'da ayrılık! Yönetime bildirdi Ocak'ta gidiyor

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas: Mescid-i Aksa Müslümanlarındır
Sır çözülecek mi? Cem Garipoğlu’nun mezarı açılıyor! DNA eşleşmezse ne olacak? | İşte mezarın son hali
Casper
CANLI | İsrail Bekaa Vadisi ve Hizbullah’a ait hedefleri vurdu! Netanyahu ateşkes iddialarını reddetti
Narin Güran cinayetinde flaş itiraf: Kolluk kuvvetlerini yanılttım | Amcaların evinden yeni kamera kayıtları
Mourinho’dan 4 değişiklik! Saint Gilloise maçı 11’ini belirledi
Mansur Yavaş yine ’fitne’ dedi! Hedefinde İmamoğlu ve Saraçhane bülbülleri... İstifa etmem resti Aday olurum çıkışı
Fındık piyasasında yapıyı bozana yaptırım! Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle’den ’hakim durum’ uyarısı
Galatasaraylı yıldıza şok! Milli takım defteri kapandı
Beşiktaş Ajax deplasmanında! Gio’dan flaş 11 kararı
Mesut Pezeşkiyan’ın New York’taki sır toplantıları: İsrailli Profesör itiraf etti! Medyaya nasıl yansıttılar? | İran’daki çekişmenin ses kayıtları
MSB’den Lübnan açıklaması: Tahliye operasyonuna hazırız
ÖZEL | Galatasaray’da ayrılık! Yönetime bildirdi Ocak’ta gidiyor
CHP’li İBB ’kaçak’ dövüşüyor! Vaniköy’den sonra Sarıyer’de de kaçak villa... Boğaz’a vurulan ’Musevi’ hançer
Spor yazarları Galatasaray - PAOK maçını değerlendirdi! Oyun aklını geliştirmeli
SON DAKİKA