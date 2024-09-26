Bir dönem Marsilya, Chelsea, Valencia ve Crystal Palace döneminde girdiği rekabetler de ele alındı. Şu ana kadar 4 gol atıp 2 de asist yaparak adından söz ettiren 30 yaşındaki golcünün az sürede ilk 11 oynamasına rağmen bu performansı göstermesi onun bir klasiği olarak değerlendirildi.

Batshuayi'nin tüm İstanbul devlerine imza atması da zorlu bir kariyerin parçası olarak değerlendiriliyor.

Batshuayi Belçika Milli Takımı ile 56 karşılaşmada 27 gol attı

TEDESCO'NUN KARARI

Almanya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda istediği sonucu alamayan Belçika'da yeni bir yapılanmaya gidilmesi gündeme geldi.

Forvet konusunda ise Michy Batshuayi'nin durumu ilgiyle takip ediliyor. Galatasaray'da iyi bir başlangıç yapmasına rağmen Domenico Tedesco'nun farklı alternatiflere yönelebileceği dile getirildi.

İtalyan teknik adamın çok formda olmaları halinde yaşlı isimlere şans verebileceğine de değinilirken bunun da en önemli kuralının düzenli oynamak olduğunun altı çizildi.

Diğer yandan son maçına 26 Mart 2024 tarihinde İngiltere karşısında 8 dakika forma giyen Batshuayi'nin milli takım kapılarının çok daha fazla oynayabileceği bir takım bulamadığı takdirde kapandığı söylendi.

İşte o haber...

Michy Batshuayi'nin Belçika Milli Takımı'ndaki durumu mercek altına alındı. [Takvim]