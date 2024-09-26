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Ajax - Beşiktaş maç sonucu 4-0 🔴 İşte maçtan dakikalar (ÖZET)

UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Beşiktaş, Hollanda ekibi Ajax ile karşılaştı. Johan Cruyff Arena'da oynanan mücadelede siyah-beyazlı temsilcimiz, sahadan 4-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Ev sahibi takımın gollerini Kian Fitz-Jim, Mika Godts (2) ve Kenneth Taylor kaydetti.

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Giriş Tarihi :27 Eylül 2024 , 00:00 Güncelleme Tarihi :27 Eylül 2024 , 00:00
Ajax - Beşiktaş maç sonucu 4-0 🔴 İşte maçtan dakikalar ÖZET

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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi ilk hafta maçında deplasmanda Ajax ile karşılaştı. Hollanda temsilcisi karşısında zorlu bir mücadele veren siyah-beyazlılar, 4-0'lık bir yenilgiyle turnuvaya kötü bir başlangıç yaptı. Ajax'ın gollerini Kian Fitz-Jim, Mika Godts ve Kenneth Taylor attı.

Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

MAÇTAN DAKİKALAR

1' Maç başladı.

⚽ 31' Ajax, çıkarken kaybedilen bir top sonrası Fitz-Jim'in golüyle 1-0 öne geçti.

⏳ 45+2 İlk yarı sona erdi.

⚽ 51' Ajax, Godts'un kaydettiği golle farkı 2'ye çıkardı.

⚽ 55' Kenneth Taylor ile Ajax 3. golü buldu.

⚽ 73' Godts ile Ajax farkı açtı: 4-0.

⚕️ 80' Beşiktaş'ta Al-Musrati sakatlık yaşadı ve oyuna devam edemedi. Salih Uçan oyuna dahil oldu.

⏳ 90+3 Karşılaşma sona erdi.

📝 Beşiktaş'ta teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, son oynadıkları maçın ilk 11'ine göre 2 değişikliğe gitti.

🔄 Van Bronckhorst, Süper Lig'in 6. haftasında Eyüpspor'u 2-1 mağlup ettikleri mücadeleye ilk 11'de başlayan oyunculardan Immobile ve Joao Mario'yu yedeğe çekti.

ÖZET

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Beşiktaş, ilk hafta maçında deplasmanda Hollanda ekibi Ajax'a 4-0 yenildi. Ajax'ın gollerini 31. dakikada Fitz-Jim, 51. ve 73. dakikalarda Godts, 55. dakikada ise Taylor kaydetti.

Beşiktaş, bu maçta isabetli şut atmayı başaramazken, Ajax ile oynadığı toplam 7 karşılaşmanın hepsinden mağlubiyetle ayrılmış oldu. Siyah-beyazlılar, Avrupa Ligi'ndeki ikinci hafta maçında 3 Ekim Perşembe günü saat 22.00'de Eintracht Frankfurt ile karşılaşacak.

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