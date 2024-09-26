Ajax - Beşiktaş maç sonucu 4-0 🔴 İşte maçtan dakikalar (ÖZET)

⚕️ 80' Beşiktaş'ta Al-Musrati sakatlık yaşadı ve oyuna devam edemedi. Salih Uçan oyuna dahil oldu.
⏳ 90+3 Karşılaşma sona erdi.
📝 Beşiktaş'ta teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, son oynadıkları maçın ilk 11'ine göre 2 değişikliğe gitti.
🔄 Van Bronckhorst, Süper Lig'in 6. haftasında Eyüpspor'u 2-1 mağlup ettikleri mücadeleye ilk 11'de başlayan oyunculardan Immobile ve Joao Mario'yu yedeğe çekti.
ÖZET
UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Beşiktaş, ilk hafta maçında deplasmanda Hollanda ekibi Ajax'a 4-0 yenildi. Ajax'ın gollerini 31. dakikada Fitz-Jim, 51. ve 73. dakikalarda Godts, 55. dakikada ise Taylor kaydetti.
Beşiktaş, bu maçta isabetli şut atmayı başaramazken, Ajax ile oynadığı toplam 7 karşılaşmanın hepsinden mağlubiyetle ayrılmış oldu. Siyah-beyazlılar, Avrupa Ligi'ndeki ikinci hafta maçında 3 Ekim Perşembe günü saat 22.00'de Eintracht Frankfurt ile karşılaşacak.