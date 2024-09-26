Ajax - Beşiktaş maç sonucu 4-0 🔴 İşte maçtan dakikalar (ÖZET)

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi ilk hafta maçında deplasmanda Ajax ile karşılaştı. Hollanda temsilcisi karşısında zorlu bir mücadele veren siyah-beyazlılar, 4-0'lık bir yenilgiyle turnuvaya kötü bir başlangıç yaptı. Ajax'ın gollerini Kian Fitz-Jim, Mika Godts ve Kenneth Taylor attı.