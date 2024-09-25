5 gollü maç AZ’nin! AZ Alkmaar 3-2 Elfsborg MAÇ SONUCU

Yeni formatıyla oynanan UEFA Avrupa Ligi'nde ilk hafta maçları oynanmaya başladı. Galatasaray ile Fenerbahçe'nin 2 rakibi Hollanda'da karşı karşıya geldi.
Mücadelede 1-0 geriye düşen AZ, karşılaşmayı 3-2 kazandı.
Yeni formatıyla oynanan UEFA Avrupa Ligi'nde ilk hafta maçları oynanmaya başladı. Galatasaray ile Fenerbahçe'nin 2 rakibi Hollanda'da karşı karşıya geldi.
Mücadelede 1-0 geriye düşen AZ, karşılaşmayı 3-2 kazandı.
İsveç temsilcisi 23. dakikada Timothy Ouma'nın golüyle 1-0 öne geçti. Alkmaar temsilcisi Ruben van Bommel ile 44'te eşitliği sağlayıp 50'de öne geçti.
Ancak konuk takım 52. dakikada Simon Hedlund'un golüyle mücadelede durumu 2-2'ye getirdi. AZ bu kez de Troy Parrot'un 74. dakikadaki penaltı golüyle yeniden üstünlüğü yakaladı ve karşılaşma 3-2 sona erdi.
UEFA Avrupa Ligi'nde bir sonraki hafta AZ Alkmaar, Athletic Bilbao deplasmanına çıkacak. Elfsborg, Roma'yı ağırlayacak.