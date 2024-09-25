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5 gollü maç AZ'nin! AZ Alkmaar 3-2 Elfsborg MAÇ SONUCU

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki 2 rakibi karşı karşıya geldi. AZ Alkmaar, ilk hafta mücadelesinde Elfsborg ile kozlarını paylaştı. Hollanda'da oynanan mücadeleyi ev sahibi 3-2 kazandı.

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Giriş Tarihi 25 Eylül 2024, 22:44 Güncelleme Tarihi 25 Eylül 2024, 22:44
5 gollü maç AZ’nin! AZ Alkmaar 3-2 Elfsborg MAÇ SONUCU

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Yeni formatıyla oynanan UEFA Avrupa Ligi'nde ilk hafta maçları oynanmaya başladı. Galatasaray ile Fenerbahçe'nin 2 rakibi Hollanda'da karşı karşıya geldi.

Mücadelede 1-0 geriye düşen AZ, karşılaşmayı 3-2 kazandı.

Troy Parrott gollerine devam etti. [EPA]Troy Parrott gollerine devam etti. [EPA]

İsveç temsilcisi 23. dakikada Timothy Ouma'nın golüyle 1-0 öne geçti. Alkmaar temsilcisi Ruben van Bommel ile 44'te eşitliği sağlayıp 50'de öne geçti.

Ancak konuk takım 52. dakikada Simon Hedlund'un golüyle mücadelede durumu 2-2'ye getirdi. AZ bu kez de Troy Parrot'un 74. dakikadaki penaltı golüyle yeniden üstünlüğü yakaladı ve karşılaşma 3-2 sona erdi.

UEFA Avrupa Ligi'nde bir sonraki hafta AZ Alkmaar, Athletic Bilbao deplasmanına çıkacak. Elfsborg, Roma'yı ağırlayacak.

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