Uğurcan Çakır’dan Montella’ya mesaj! Performansı göz kamaştırıyor

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Trendyol Süper Lig'de oynadığı 5 maçta 5 beraberlik alarak tarihe geçen bir seri yakalayan Trabzonspor, Konyaspor karşısında ilk 3 puanını elde etmeyi arzuluyor. Bordo mavililerin bu sezon en çok güvendiği isim ise Uğurcan Çakır. Deneyimli kaleci, kurtarışlarıyla birlikte hem sezonun bu kısmına kadar olan bölümde fark yarattı hem de A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'ya mesaj gönderip rakiplerine gözdağı verdi.

Trabzonspor, Beşiktaş karşısındaki kurtarışlarıyla sezonun en fazla sayısına ulaştı. [AA] 22 KURTARIŞI VAR Trabzonspor'un bu sezon geride kalan 5 maçında rakipleri kaleye 27 şut gönderdi. Uğurcan Çakır bu şutların 24'ünde başarılı oldu. Yarısından fazlasını ise refleksleriyle çıkardı. Uzatmalarla birlikte toplada 514 dakika forma giyen başarılı file bekçisi tüm karşılaşmalarda adını ilk sıralara yazdırmayı başardı. Milli kaleci sadece Beşiktaş ve Kayserispor'a karşı kalesini kapatamadı. Söz konusu maçlarda 71'in pasın sadece 2'sinde hata yaptı.