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Uğurcan Çakır'dan Montella'ya mesaj! Performansı göz kamaştırıyor

Geçtiğimiz sezonlarda koruduğu Trabzonspor kalesinde genellikle düşük bir performansla başlayan ancak sonrasında vites artıran Uğurcan Çakır bu kez bambaşka kimliğe büründü. Milli file bekçisi Süper Lig'de geride kalan tüm karşılaşmalarda takımının ayakta kalan ismi olmayı başarırken bir yandan da A Milli Takım kalesini devralmak adına Vincenzo Montella'ya mesaj gönderdi.

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Giriş Tarihi 25 Eylül 2024, 17:30 Güncelleme Tarihi 25 Eylül 2024, 17:30
Uğurcan Çakır’dan Montella’ya mesaj! Performansı göz kamaştırıyor

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Trendyol Süper Lig'de oynadığı 5 maçta 5 beraberlik alarak tarihe geçen bir seri yakalayan Trabzonspor, Konyaspor karşısında ilk 3 puanını elde etmeyi arzuluyor.

Bordo mavililerin bu sezon en çok güvendiği isim ise Uğurcan Çakır. Deneyimli kaleci, kurtarışlarıyla birlikte hem sezonun bu kısmına kadar olan bölümde fark yarattı hem de A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'ya mesaj gönderip rakiplerine gözdağı verdi.

Trabzonspor, Beşiktaş karşısındaki kurtarışlarıyla sezonun en fazla sayısına ulaştı. [AA]Trabzonspor, Beşiktaş karşısındaki kurtarışlarıyla sezonun en fazla sayısına ulaştı. [AA]

22 KURTARIŞI VAR

Trabzonspor'un bu sezon geride kalan 5 maçında rakipleri kaleye 27 şut gönderdi. Uğurcan Çakır bu şutların 24'ünde başarılı oldu. Yarısından fazlasını ise refleksleriyle çıkardı.

Uzatmalarla birlikte toplada 514 dakika forma giyen başarılı file bekçisi tüm karşılaşmalarda adını ilk sıralara yazdırmayı başardı.

Milli kaleci sadece Beşiktaş ve Kayserispor'a karşı kalesini kapatamadı.

Söz konusu maçlarda 71'in pasın sadece 2'sinde hata yaptı.

Uğurcan Çakır Avrupa maçlarında da fark yarattı. [AA]Uğurcan Çakır Avrupa maçlarında da fark yarattı. [AA]

ŞENOL GÜNEŞ'İN ELİ AYAĞI

Kendisi gibi Trabzonspor kalesini koruyan Şenol Güneş ile çalışma fırsatı yakalayan Uğurcan Çakır'ın performansının giderek artmas herkesi memnun ediyor.

Deneyimli teknik direktör de oyuncusundan ve kaptanından performansının yanı sıra kişiliği ve takımdaki liderliğinden faydalanmanın da konforunu yaşıyor.

28 yaşındaki kalecinin Avrupa iddialarına rağmen takımda kalması ve odağını tamamen takımına vermesi taraftarları da sevindiriyor.

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