Ümit Milli Takımı’da yeni dönem! Gökhan Gönül açıklandı

Gökhan Gönül futbolculuğu kariyerinde pek çok başarı elde etmişti. [TFF]

TFF'den yapılan açıklamada; "Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, yaptığı toplantıda Gökhan Gönül'ün Ümit Millî Takım Teknik Direktörlüğü görevine getirilmesini kararlaştırdı. A Millî Takım formasını 66 kez giyen Gönül, 2016 Avrupa Şampiyonası finallerinde mücadele eden Ay-Yıldızlı takımımızın da kadrosunda yer almıştı. Bursa Yolspor'da başlayan futbolculuk yaşantısında, profesyonel olarak Gençlerbirliği, Gençlerbirliği ASAŞ, Gençlerbirliği OFTAŞ, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Çaykur Rizespor kulüplerinde oynayan Gökhan Gönül, halen Süper Lig tarihinde en fazla müsabakaya çıkan futbolcular arasında bulunuyor. Oyunculuk kariyerinde Avrupa kupalarında 76 maçta forma giyen Gönül, Fenerbahçe ile 2 kez Süper Lig, 2 kez Türkiye Kupası, 3 kez de Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı. Beşiktaş ile de bir kez Süper Lig şampiyonluğunu kazandı. 39 yaşındaki teknik adam, faal futbolculuk yaşantısını noktalamasının ardından bu yılın Mart ayından beri Ümit Millî Takım'da yardımcı antrenörlük görevini yürütmekteydi." ifadeleri kullanıldı.