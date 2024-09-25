Yunan basınında Galatasaray ve Osimhen korkusu! İşte o manşetler

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Young Boys'a elenerek yoluna Avrupa Ligi'nden devam etmek zorunda kalan Galatasaray'daki ilk hedef PAOK maçını kazanmak. Yunan liginde lider olan rakibini konuk edecek Aslan'da üç eksik var. Cezalı Fernando Muslera, sakat olan Ziyech ve listeye yazılamayan Roland Sallai mücadelede yer alamayacak.

Yunan basınında yer alan o haber... (Takvim.com.tr)

YUNAN BASINI GENİŞ YER AYIRDI



Karşılaşmaya Yunanistan medyası da geniş yer veriyor. Maça dair önemli bilgiler paylaşıldı. Galatasaray'ın sahip olduğu yıldız futbolcular Victor Osimhen, Davinson Sanchez, Lucas Torreira, Barış Alper Yılmaz ve Dries Mertens'ten bahsedildi. Ayrıca Victor Osimhen'in öldürücü bir forvet olduğu ve Mauro Icardi'nin ilk 11'de oynasın veya oynamasın tehlike yaratabileceği vurgulandı.