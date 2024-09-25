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Yunan basınında Galatasaray ve Osimhen korkusu! İşte o manşetler

Süper Lig'de oynadığı 6 maçın hepsini kazanan ve derbi galibiyeti ile de moral bulan Galatasaray, Avrupa Ligi'ndeki ilk karşılaşmasında PAOK'u ağırlıyor. Cimbom zorlu mücadeleden galibiyetle ayrılıp iyi bir başlangıç yapmak isterken Yunan basını da müsabakaya büyük ilgi gösteriyor. Sarı kırmızılıların kadrosundaki yıldızlardan taraftar gücüne kadar pek çok konuya değinildi. İşte o yorumlar...

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Giriş Tarihi 25 Eylül 2024, 10:27 Güncelleme Tarihi 25 Eylül 2024, 10:27
Yunan basınında Galatasaray ve Osimhen korkusu! İşte o manşetler

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Young Boys'a elenerek yoluna Avrupa Ligi'nden devam etmek zorunda kalan Galatasaray'daki ilk hedef PAOK maçını kazanmak. Yunan liginde lider olan rakibini konuk edecek Aslan'da üç eksik var. Cezalı Fernando Muslera, sakat olan Ziyech ve listeye yazılamayan Roland Sallai mücadelede yer alamayacak.

Yunan basınında yer alan o haber... (Takvim.com.tr)Yunan basınında yer alan o haber... (Takvim.com.tr)
YUNAN BASINI GENİŞ YER AYIRDI

Karşılaşmaya Yunanistan medyası da geniş yer veriyor. Maça dair önemli bilgiler paylaşıldı. Galatasaray'ın sahip olduğu yıldız futbolcular Victor Osimhen, Davinson Sanchez, Lucas Torreira, Barış Alper Yılmaz ve Dries Mertens'ten bahsedildi.

Ayrıca Victor Osimhen'in öldürücü bir forvet olduğu ve Mauro Icardi'nin ilk 11'de oynasın veya oynamasın tehlike yaratabileceği vurgulandı.

Galatasaray PAOK karşısında Osimhen'e güveniyor. (AA)Galatasaray PAOK karşısında Osimhen'e güveniyor. (AA)
"TARAFTARLAR KORKUTUCU SEVİYEDE"

Haberde Galatasaray taraftarı için de övgü dolu ifadeler kullanılarak; "Statları 52 binden fazla kapasiteye sahip ve bizim için korkutucu seviyede. 2011'de 131.76 desibele ulaşarak Guiness Rekorlar Kitabı'na girmeyi başardılar. 2023'te ise Mauro Icardi'nin Bayern'e attığı penaltıda ise 131.1 desibeli yakaladılar. Bu bir jet motorunun sesinden daha fazla ve kulakları sağır edebilir" yorumuna yer verildi.

Galatasaray, Avrupa Ligi'ne iyi başlamak istiyor. (İHA)Galatasaray, Avrupa Ligi'ne iyi başlamak istiyor. (İHA)
İLK RESMİ MAÇ

İki takımın daha önce 1999'daki deprem sonrasında destek için düzenlenen hazırlık maçı sonrası ilk kez bir resmi maçta karşılaşacakları bilgisi paylaşıldı.

Yunan temsilcisi açısından ise kaybedecek bir şeyleri olmadığı ve birçok önemli takımı yendikleri ifade edildi.

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