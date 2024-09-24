Ali Koç İsmail Kartal’ı aradı mı? Fenerbahçe’den açıklama geldi

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe 'de derbi mağlubiyetinin yankıları sürüyor. Sahasında Galatasaray'a kötü bir futbolla 3-1 kaybeden sarı lacivertlilerde, teknik heyet kadar yönetim de eleştirilerden nasibini aldı.

Fenerbahçe 'de Galatasaray derbisi öncesi "Normal bir maç. Ekstra hazırlanmadık." açıklamasını yapan Jose Mourinho , mağlubiyetin ardından eleştirilerin odağı oldu.

Taraftarlar Ali Koç'un istifasını istedi. (AFP)



YÖNETİM İSTİFA SESLERİ

Fenerbahçe'de 3-1'lik Galatasaray yenilgisi sonrası taraftarlar da Ali Koç yönetimini istifaya davet etti. Başkanlığının 7. yılına giren Koç, yalnızca bir Türkiye Kupası kazanabilirken ilk sezonunda ligde küme düşme tehlikesi de yaşadı.

Ali Koç'un sezon başında "Öyle bir kadro kuracağım ki şampiyonluk sözü vermeme gerek kalmayacak." sözleri ise yeniden tartışıma konusu oldu.

İsmail Kartal, 3 dönem görev aldığı Fenerbahçe'de şampiyonluk yaşayamadı. (İHA)

ALİ KOÇ İSMAİL KARTAL'I MI ARADI?

Öte yandan Fenerbahçe ile ilgili flaş bir iddia da ortaya atıldı. Çıkan haberlere göre Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, İsmail Kartal'ı arayarak 'Hiçbir kulüple sözleşme imzalama.' dedi.

Koç'un sözlerine, "Bir ihtiyacın varsa bana söyle, ama başka hiçbir kulüple sözleşme imzalama." şeklinde devam ettiği ileri sürüldü.

Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon sonunda İsmail Kartal ile vedalaştı. (AA)

"TAMAMEN YALAN"



Fenerbahçe'den konuya ilişkin açıklama gelirken, iddia edilen olayın gerçek dışı olduğu vurgulandı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle:

Ekol TV isimli televizyon kanalında Onur Yıldız isimli şahsın, 'duyum aldım' diyerek Başkanımız ile ilgili dile getirdiği iddialar, Başkanımızın eski teknik direktörümüz İsmail Kartal'a 'hiçbir takımla anlaşma, benden haber bekle' dediği sözleri tamamen yalandır. Kamuoyunun bu ve benzeri gerçek dışı söylemleri dikkate almamasını rica ederiz.