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Francesco Farioli'den Beşiktaş'a övgü dolu sözler: Bu sene farklı

Beşiktaş'ın yarın akşam karşılaşacağı Ajax'ta Teknik Direktör Francesco Farioli ve yıldız oyunculardan Jordan Henderson basın mensuplarının karşısına geçti. Daha önce Süper Lig'de de çalışan İtalyan antrenör, siyah beyazlı ekip hakkında övgü dolu ifadeler kullandı.

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Giriş Tarihi 25 Eylül 2024, 18:06 Güncelleme Tarihi 25 Eylül 2024, 18:06
Francesco Farioli’den Beşiktaş’a övgü dolu sözler: Bu sene farklı

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Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Beşiktaş, ilk hafta maçında Ajax ile deplasmanda karşılaşacak.

Johan Cruyff Arena'da oynanacak mücadele öncesinde Teknik Direktör Francisco Farioli ve takımın en önemli oyuncularından Jordan Henderson açıklamalarda bulundu.

Francesco Farioli Beşiktaş'ın bu sezon farklı bir kimliğe büründüğünü söyledi. [AFP]Francesco Farioli Beşiktaş'ın bu sezon farklı bir kimliğe büründüğünü söyledi. [AFP]

Siyah beyazlıların çok iyi bir sezon başlanıgıcına imza attığını belirten Farioli, "Beşiktaş, bu sezon çok farklı. Yeni oyuncuları var. Her zaman kazanma odaklı bir kulüp. Büyük bir geçmişe sahip. Rafa Silva ve Al Musrati gibi çok tehlikeli oyuncuları var. En yüksek seviyede mücadelemizi vereceğiz. Zor bir maç olacak. Sahada taraftarımızın istediklerini görmesini sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

Rakiplerinden çekinmediklerini de dile getiren genç teknik adam, "Onlardan korkmamalıyız. Saygılı olmak zorundayız. Korkmanız gerekmiyor çünkü o zaman kendinizi bloke edersiniz. Her zaman baskı vardır. Böylece adrenalin de aktive oluyor. Bu, güzel bir his." diye konuştu.

Francesco Farioli daha önce Süper Lig'de de çalıştı. [AFP]Francesco Farioli daha önce Süper Lig'de de çalıştı. [AFP]

Giovanni van Bronckhorst'u da oluşturduğu takım ve yapının yanı sıra aldığı kupa ve puanlar sebebiyle de tebrik eden İtalyan çalıştırıcı; "Yaptığı işlerden dolayı tebrik ediyorum. Galatasaray'ı 5-0 yenerek Süper Kupa'yı kazandılar. Ligde de iyi sonuçlar aldılar. Oyunlarını çok değiştirdiler. Bu, kulübün DNA'sında var." şeklinde görüş belirtti.

Francesco Farioli Ajax kariyerine 4 maçta topladığı 7 puanla başladı. [AFP}Francesco Farioli Ajax kariyerine 4 maçta topladığı 7 puanla başladı. [AFP}

Yeni format hakkında da görüşlerini paylaşan Farioli, "Herkes yeni formatı keşfetmeye çalışıyor. Hesaplama yapmak şu an çok zor. Her maça bir finalmiş gibi davranmak ve en iyi verimi almak zorundayız." dedi.

Jordan Henderson Ajax'ın Beşiktaş karşısındaki en önemli kozlarından biri. [AFP]Jordan Henderson Ajax'ın Beşiktaş karşısındaki en önemli kozlarından biri. [AFP]

"BU DEHŞET VERİCİ"

Ajax'ın en önemli ve değerli futbolcularından Henderson, "Geliştirmemiz gereken konular var. Umarım yarınki maçta performansımız daha yüksek olur. Beşiktaş'ın iyi oyuncuları var. Çok güçlüler. Ligde iyi bir performans sergiliyorlar. Zor bir maça çıkacağız. Bizim için önemli bir test olacak. Kalitemizi göstererek onlara problem yaratmaya çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.

UEFA'nın getirdiği yeni formatla birlikte fikstür yoğunluğu ve uluslar arası karşılaşma sayısının fazla olacağını söyleyen Jordan Henderson, "Ben biraz eskiye dayanarak düşünen biriyim. Yeni formatı birkaç sene sonra daha iyi değerlendirebiliriz. Ancak maç takvimi git gide yoğunlaşıyor. Futbolcuları da düşünmek zorundayız. Belki daha fazla sakatlıklar olacak. Bunu iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Uluslararası maçları oynayacak oyuncular için çok zor olacak. Dehşet verici bir şey." ifadelerini kullandı.

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