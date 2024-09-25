Francesco Farioli’den Beşiktaş’a övgü dolu sözler: Bu sene farklı

Francesco Farioli Beşiktaş'ın bu sezon farklı bir kimliğe büründüğünü söyledi. [AFP]

Siyah beyazlıların çok iyi bir sezon başlanıgıcına imza attığını belirten Farioli, "Beşiktaş, bu sezon çok farklı. Yeni oyuncuları var. Her zaman kazanma odaklı bir kulüp. Büyük bir geçmişe sahip. Rafa Silva ve Al Musrati gibi çok tehlikeli oyuncuları var. En yüksek seviyede mücadelemizi vereceğiz. Zor bir maç olacak. Sahada taraftarımızın istediklerini görmesini sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

Rakiplerinden çekinmediklerini de dile getiren genç teknik adam, "Onlardan korkmamalıyız. Saygılı olmak zorundayız. Korkmanız gerekmiyor çünkü o zaman kendinizi bloke edersiniz. Her zaman baskı vardır. Böylece adrenalin de aktive oluyor. Bu, güzel bir his." diye konuştu.