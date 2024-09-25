Francesco Farioli’den Beşiktaş’a övgü dolu sözler: Bu sene farklı

Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Beşiktaş, ilk hafta maçında Ajax ile deplasmanda karşılaşacak.
Johan Cruyff Arena'da oynanacak mücadele öncesinde Teknik Direktör Francisco Farioli ve takımın en önemli oyuncularından Jordan Henderson açıklamalarda bulundu.
Francesco Farioli Beşiktaş'ın bu sezon farklı bir kimliğe büründüğünü söyledi. [AFP]
Siyah beyazlıların çok iyi bir sezon başlanıgıcına imza attığını belirten Farioli, "Beşiktaş, bu sezon çok farklı. Yeni oyuncuları var. Her zaman kazanma odaklı bir kulüp. Büyük bir geçmişe sahip. Rafa Silva ve Al Musrati gibi çok tehlikeli oyuncuları var. En yüksek seviyede mücadelemizi vereceğiz. Zor bir maç olacak. Sahada taraftarımızın istediklerini görmesini sağlayacağız." ifadelerini kullandı.
Rakiplerinden çekinmediklerini de dile getiren genç teknik adam, "Onlardan korkmamalıyız. Saygılı olmak zorundayız. Korkmanız gerekmiyor çünkü o zaman kendinizi bloke edersiniz. Her zaman baskı vardır. Böylece adrenalin de aktive oluyor. Bu, güzel bir his." diye konuştu.
Francesco Farioli daha önce Süper Lig'de de çalıştı. [AFP]
Giovanni van Bronckhorst'u da oluşturduğu takım ve yapının yanı sıra aldığı kupa ve puanlar sebebiyle de tebrik eden İtalyan çalıştırıcı; "Yaptığı işlerden dolayı tebrik ediyorum. Galatasaray'ı 5-0 yenerek Süper Kupa'yı kazandılar. Ligde de iyi sonuçlar aldılar. Oyunlarını çok değiştirdiler. Bu, kulübün DNA'sında var." şeklinde görüş belirtti.