Giovanni van Bronckhorst: Galibiyet için açlığım var

Giovanni van Bronckhorst son maçında Eyüpspor karşısında 2-1'lik galibiyet aldı. [Anadolu Ajansı]

Giovanni van Bronckhorst'un açıklamalarından öne çıkanlar;

"Ülkemde oynadığım maçlarda çok heyecanlanıyorum. Twente, Ajax... Çok güzel bir statta oynayacağız. Cuma sabahı uçakla galibiyetle dönmeyi umut ediyoruz."

"Farklı teknik direktörler çalıştı. Farklı oyunlar denendi. Gelen ve giden oyuncular vardı. 6 hoca değişti. Bu sezon dengeyi sağlamaya çalışacağız. Enerji verdik. Deneyimli ve yıldız oyuncular aldık. İyi bir grup hissi var. Bu da çok önemli. Bunu sahanın yanı sıra antrenmanlarda da görüyoruz. Geçen sene bu böyle değildi. Huzur geri döndü. Bu, oyuncularıma netlik sağladı. Başarımızı göstermek çok önemli. Emek vermeye devam etmek zorundayız. Genel olarak başlangıçtan memnunum."

"Beşiktaş'a başlamak zordu ancak yine de başlamaya karar verdim. Daha önce Galatasaray ve Beşiktaş'a karşı oynamıştım. Burada çok iyi kulüpler var. Tutkulu takımlar. Böyle takımlarla oynamayı çok seviyorum. O hissi şu anda görüyorum. Çok fazla dinamik var. Muhteşem. Her zaman kupaları kazanmaya çalışan kulüplerde çalışmayı istiyorum. Bu yolda devam etmek istiyorum. En büyük hedefimiz şampiyonluk."

"Oyuncu grubumuzu zaman zaman değiştirmek zorundayız. Bir takım için kısa sürede 9 teknik direktör çok ciddi bir değişim. Huzuru bulmak zorundasınız. Çantamı İstanbul'da bekletiyorum. Umarım uzun süre kalırım. Farklı sistemler oynayabiliyoruz. Bu da kadronun gücünü gösteriyor. Bu bir puzzle gibi. Belki de en güzeli de bu yaptığım meslekte."

"Yut dışında iyi sonuçlar almak çok önemli. Hollanda'nın 2 takımı Şampiyonlar Ligi'ne gitti. Fenerbahçe ve Galatasaray ise başarısız oldu. Bu, ülke adına bir kayıptı. Beşiktaş'ın son senelerdeki imajını bu sezon düzeltmeye çalışacağız. Hedefimiz galibiyet. Ocak ayından sonra yine bu turnuvada olmak istiyoruz. Farioli topu almak isteyen ve hücum oynamayı hedefleyen bir teknik adam. Fırsatlar kovalayacak. Biz de çok fazla defans yapacak bir takım değiliz. Yarın iki hücum yapan kadro göreceksiniz. Defansını iyi yapan takım iyi bir sonuçla sahadan ayrılacaktır."

"Çok güçlü bir takımımız var. İyi ve deneyimli oyuncularımız var ve deneyimlerini buraya getirdiler. Avrupa'ya da taşıyacaklar. Büyük bir değişim oldu. Her transferle de kendinizi güçlendirmeye çalışıyorsunuz. Büyük bir adım attığımızı düşünüyorum. Bu da bir temel oluşturacaktır."

"Ajax'ı çok iyi tanıyorum. Ajax, PSV, Feyenoord, Heerenveen, Twente... Buradan galip gelip ayrılmak en önemlisi. Ama ben farklı bir takıma karşı oynadım. Farklı bir hoca vardı. Ajax'ı çok yakından tanıyorum. Hislerimle alakalı bir fark yaratmıyor. Galip gelmek için açlığım var. Çok önemli bir maç ve galip gelmek istiyoruz."