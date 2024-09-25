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Süper Lig'de 7'inci haftanın hakemleri açıklandı! O isme görev yok

Trendyol Süper Lig'in 7'inci haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev yapacak hakemler belli oldu. Gaziantep FK - Trabzonspor mücadelesinde verdiği iptal kararı sonrasında Volkan Bayarslan'a maç verilmedi.

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Giriş Tarihi 25 Eylül 2024, 19:31 Güncelleme Tarihi 25 Eylül 2024, 21:06
Süper Lig’de 7’inci haftanın hakemleri açıklandı! O isme görev yok

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Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklama ile Süper Lig'in 7'inci haftasında düdük çalacak isimler duyuruldu.

Süper Lig'de oynanacak karşılaşmaların hakemleri açıklandı. [Anadolu Ajansı]Süper Lig'de oynanacak karşılaşmaların hakemleri açıklandı. [Anadolu Ajansı]

İşte Ligin 7. haftasında yapılacak maçlarda düdük çalacak isimler:

27 Eylül Cuma:

20.00 Net Global Sivasspor-RAMS Başakşehir: Çağdaş Altay

28 Eylül Cumartesi:

16.00 Samsunspor-Göztepe: Mehmet Türkmen

19.00 Corendon Alanyaspor-Çaykur Rizespor: Abdullah Buğra Taşkınsoy

19.00 Galatasaray-Kasımpaşa: Oğuzhan Çakır

29 Eylül Pazar:

16.00 ikas Eyüpspor-Gaziantep FK: Arda Kardeşler

16.00 Trabzonspor-TÜMOSAN Konyaspor: Halil Umut Meler

19.00 Sipay Bodrum FK-Adana Demirspor: Turgut Doman

19.00 Antalyaspor-Fenerbahçe: Cihan Aydın

30 Eylül Pazartesi:

20.00 Bellona Kayserispor-Beşiktaş: Atilla Karaoğlan

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