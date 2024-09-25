PAOK’tan Galatasaray maçı öncesi skandal İstanbul paylaşımı!

Sarı kırmızılılar 6'da 6 yaptıktan sonra çıkacağı Avrupa arenasından zaferle ayrılarak 3 puanı hanesine yazdırmayı amaçlıyor. Yunan temsilcisi ise karşılaşma ortamı geren bir paylaşıma imza attı.

Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi 'nde temsil eden Galatasaray , ilk hafta mücadelesinde PAOK ile karşı karşıya gelecek.

PAOK taraftarı takımlarını desteklemek için İstanbul'da olacak. [Anadolu Ajansı]

40 OTOBÜSLE GELDİLER

Ateşli profilleri ile bilinen ve Yunanistan'daki en önemli taraftar gruplarından birine sahip olan PAOK'u zorlu maçta yüzlerce kişi destekleyecek.

40 otobüsle Selanik'ten yola çıkan siyah beyazlı taraftarlar, Edirne sınırından geçerek İstanbul'a doğru yola çıktı.