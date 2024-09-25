PAOK’tan Galatasaray maçı öncesi skandal İstanbul paylaşımı!

Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Galatasaray, ilk hafta mücadelesinde PAOK ile karşı karşıya gelecek.
Sarı kırmızılılar 6'da 6 yaptıktan sonra çıkacağı Avrupa arenasından zaferle ayrılarak 3 puanı hanesine yazdırmayı amaçlıyor. Yunan temsilcisi ise karşılaşma ortamı geren bir paylaşıma imza attı.
PAOK, istanbul için yaptığı paylaşımla tepki gördü. [PAOK Instagram hesabı]
Kulübün sosyal medya hesabından İstanbul için "Konstantinopolis'e giden yol" ifadeleri kullanıldı.
Söz konusu paylaşıma Galatasaraylılar sert tepki gösterdi.
PAOK taraftarı takımlarını desteklemek için İstanbul'da olacak. [Anadolu Ajansı]
40 OTOBÜSLE GELDİLER
Ateşli profilleri ile bilinen ve Yunanistan'daki en önemli taraftar gruplarından birine sahip olan PAOK'u zorlu maçta yüzlerce kişi destekleyecek.
40 otobüsle Selanik'ten yola çıkan siyah beyazlı taraftarlar, Edirne sınırından geçerek İstanbul'a doğru yola çıktı.