Galatasaray'dan Cenk Ergün açıklaması! "İstifası kabul edilmiştir"

Cenk Ergün, Galatasaray'da futbol direktörlüğü görevindeydi. (AA)

"İSTİFASI KABUL EDİLMİŞTİR"



Galatasaray'ın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kulübümüzde 2022-2024 yılları arasında Futbol Direktörlüğü görevinde bulunan Sayın Cenk Ergün'ün istifası, Başkanımız tarafından kabul edilmiştir. Cenk Ergün'e kulübümüze bugüne kadar verdiği hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."