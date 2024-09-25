Galatasaray'dan Cenk Ergün açıklaması! "İstifası kabul edilmiştir"

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da transfer dönemi oldukça çalkantılı geçmişti. Sarı kırmızılılarda eleştirilen isimlerin başında gelen Cenk Ergün, Zalewski transferinin noktalanamamasının ardından istifa etmişti.
Galatasaray'dan konuya ilişkin açıklama geldi.
Cenk Ergün, Galatasaray'da futbol direktörlüğü görevindeydi. (AA)
"İSTİFASI KABUL EDİLMİŞTİR"
Galatasaray'ın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Kulübümüzde 2022-2024 yılları arasında Futbol Direktörlüğü görevinde bulunan Sayın Cenk Ergün'ün istifası, Başkanımız tarafından kabul edilmiştir. Cenk Ergün'e kulübümüze bugüne kadar verdiği hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."