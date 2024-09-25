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Volkan Demirel Adana Demirspor'a doğru!

Süper Lig'de son olarak Hatayspor'da teknik direktörlük yapan Volkan Demirel, Adana Demirspor ile büyük ölçüde anlaşmaya vardı. Demirel gerçekleştirilen görüşme sonrası, "Adana Demirspor ile görüş alışverişi yaptık" dedi.

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Giriş Tarihi 25 Eylül 2024, 16:53 Güncelleme Tarihi 25 Eylül 2024, 16:53
Volkan Demirel Adana Demirspor’a doğru!

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Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, teknik direktör Volkan Demirel ile büyük ölçüde anlaştı. Demirel, mavi-lacivertlilerin son kararını bekliyor.

Süper Lig'de oynadığı 6 maçta 1 puan toplayarak ligin dibine demir atan Adana Demirspor, teknik direktör Michael Valkanis ile yollarını ayırdı.

Volkan Demirel, Hatayspor maçı öncesi Kadıköy'de çiçeklerle karşılanmıştı. (AA)Volkan Demirel, Hatayspor maçı öncesi Kadıköy'de çiçeklerle karşılanmıştı. (AA)

Yeni teknik adam arayışına giren mavi-lacivertliler, teknik direktör Volkan Demirel ile görüşme gerçekleştirdi. Demirel ile fikir alışverişi yapan Adana Demirspor, büyük ölçüde anlaşma sağladı. Demirel, "Adana Demirspor ile görüş alışverişi yaptık" dedi.

Demirel ile mavi-lacivertli takımın büyük ölçüde anlaştığı kaydedilirken, son karar bekleniyor.

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