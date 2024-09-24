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Jose Mourinho'dan futbolculara sert sözler! "Gereğini yaparım"

Fenerbahçe'de Galatasaray yenilgisinin yankıları sürüyor. Teknik direktör Jose Mourinho oyuncularıyla oldukça sert geçen bir toplantı yaparken, söylediği sözler de ortaya çıktı. İşte Mourinho'nun o sözleri...

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Giriş Tarihi 24 Eylül 2024, 10:09 Güncelleme Tarihi 24 Eylül 2024, 10:09
Jose Mourinho’dan futbolculara sert sözler! Gereğini yaparım

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Galatasaray yenilgisine rağmen oyuncularına sahip çıkan Jose Mourinho, perşembe günkü Avrupa maçında Fenerbahçe'de taşları yerinden oynatacak.

"Sahip çıkarım ama eleştiririm, kimsenin forması garanti değil" çıkışını yapan Portekizli hoca, "Mazeretimiz yok" diye konuştu.

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SERT YÜZÜNÜ GÖSTERDİ

Jose Mourinho her fırsatta yönetimin kendisine iyi bir takım teslim ettiğini belirtmiş, oyuncularına da kötü oynadıklarında bile sahip çıkmıştı. Jose, Galatasaray yenilgisi sonrasında da kimseyi 'Günah keçisi' ilan etmedi, isim vererek eleştirmedi. Basına ve kamuoyuna babacan görüntü veren Portekizli hocanın oyunculara sert yüzünü göstermeye başladığı öğrendi.

Derbide yapılan hataları tek tek gösteren, her oyuncunun özeleştiri yapmasını isteyen Mourinho, perşembe günkü Union Saint-Gilloise maçından ise iyi futbol ve galibiyet istedi. Portekizli hoca bu maçta kadroyu da büyük oranda değiştirecek.

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"SERİ YAKALAMALIYIZ"

Kulübede oturan bazı oyuncuların oynamayı sahadakilerden daha fazla hak ettiğini söyleyen Mourinho, "Karakterli, yetenekli oyuncularsınız. Her oyuncunun bazen kötü oynamaya hakkı vardır. Ancak kötü oyun 2-3 maçı geçerse gereğini yaparım. Çünkü kadromda iki tane kaliteli 11 çıkaracak futbolcu var" ifadesini kullandı.

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"BİZ KAÇIRDIK AMA ONLAR KAÇIRMADI"

Galatasaray maçının değerlendirmesini yaparken, "Kırılma anları hep aleyhimize oldu. Net fırsatları kaçırdık, onlar kaçırmadı. Biz hata yaptık, cezayı kestiler. Onlar hata yaptı, biz kesemedik. Ancak bunlar mazeret değil. Sizler de ben de buraya birkaç maç için gelmedik. Şampiyonluğu hedefliyoruz. Yakalayacağımız bir seriyle yine zirvede olacağız." dedi.

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