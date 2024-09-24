Jose Mourinho'dan futbolculara sert sözler! "Gereğini yaparım"

Jose Mourinho, sezon sonunda mutlak şampiyonluk istiyor. (AA)



"BİZ KAÇIRDIK AMA ONLAR KAÇIRMADI"



Galatasaray maçının değerlendirmesini yaparken, "Kırılma anları hep aleyhimize oldu. Net fırsatları kaçırdık, onlar kaçırmadı. Biz hata yaptık, cezayı kestiler. Onlar hata yaptı, biz kesemedik. Ancak bunlar mazeret değil. Sizler de ben de buraya birkaç maç için gelmedik. Şampiyonluğu hedefliyoruz. Yakalayacağımız bir seriyle yine zirvede olacağız." dedi.