Transferi için Galatasaray’ı bekledi! Tek istediği takımdı

Bu sezon kadrosuna önemli takviyeler yapan Galatasaray'da Michy Batshuayi, Gabriel Sara, Victor Osimhen, Ismail Jakobs, Elias Jelert ve Roland Sallai imza atmıştı.
Ayrıca Hakim Ziyech'inde de opsiyonu kullanılarak takımda kalması sağlanmıştı.
Bu sezon kadrosuna önemli takviyeler yapan Galatasaray'da Michy Batshuayi, Gabriel Sara, Victor Osimhen, Ismail Jakobs, Elias Jelert ve Roland Sallai imza atmıştı.
Ayrıca Hakim Ziyech'inde de opsiyonu kullanılarak takımda kalması sağlanmıştı.
Cimbom'un sol beki için düşündüğü birçok isim vardı ve son günlere kadar yoğun çaba harcandı. Karar kılınan isim ise Senegal vatandaşı Ismail Jakobs oldu.
Son 2 maçta sahaya çıkan 25 yaşındaki futbolcu, performansıyla geçer not aldı.
Jakobs ile birlikte görüşülmesine rağmen transferi gerçekleşmeyen isimlerden biri için flaş iddia geldi.
Hollanda basınındn AD, Ajax'ın satmak istediği Owen Wijndal için Galatasaray'ın ilgi gösterdiğini ancak transferin gerçekleşmediğini yazdı.
Ayrıca deneyimli sol bekin sadece İstanbul'a gitmek istediğini fakat sürecin, Cimbom'un resmi teklif sunmaması nedeniyle olmadığı ifade edildi.