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Transferi için Galatasaray'ı bekledi! Tek istediği takımdı

Trendyol Süper Lig'de 6'da 6 yaparak 18 puan topayan Galatasaray, hareketli bir transfer dönemi geçirmişti. Sarı kırmızılıların sol bekteki tercihi ise Ismail Jakobs olmuştu. Cimbom için yıldız futbolcunun alınması konusunda İstanbul'dan haber beklediği ancak ilginin bir anda kesildiği ifade edildi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 25 Eylül 2024, 21:27 Güncelleme Tarihi 25 Eylül 2024, 21:27
Transferi için Galatasaray’ı bekledi! Tek istediği takımdı

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Bu sezon kadrosuna önemli takviyeler yapan Galatasaray'da Michy Batshuayi, Gabriel Sara, Victor Osimhen, Ismail Jakobs, Elias Jelert ve Roland Sallai imza atmıştı.

Ayrıca Hakim Ziyech'inde de opsiyonu kullanılarak takımda kalması sağlanmıştı.

Ismail Jakobs Fenerbahçe derbisine ilk 11'de başladı. [Anadolu Ajansı]Ismail Jakobs Fenerbahçe derbisine ilk 11'de başladı. [Anadolu Ajansı]

Cimbom'un sol beki için düşündüğü birçok isim vardı ve son günlere kadar yoğun çaba harcandı. Karar kılınan isim ise Senegal vatandaşı Ismail Jakobs oldu.

Son 2 maçta sahaya çıkan 25 yaşındaki futbolcu, performansıyla geçer not aldı.

Owen Wijndal bu sezon sadece 29 dakika oynadı. [EPA]Owen Wijndal bu sezon sadece 29 dakika oynadı. [EPA]

Jakobs ile birlikte görüşülmesine rağmen transferi gerçekleşmeyen isimlerden biri için flaş iddia geldi.

Hollanda basınındn AD, Ajax'ın satmak istediği Owen Wijndal için Galatasaray'ın ilgi gösterdiğini ancak transferin gerçekleşmediğini yazdı.

Ayrıca deneyimli sol bekin sadece İstanbul'a gitmek istediğini fakat sürecin, Cimbom'un resmi teklif sunmaması nedeniyle olmadığı ifade edildi.

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