Transferi için Galatasaray’ı bekledi! Tek istediği takımdı

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Bu sezon kadrosuna önemli takviyeler yapan Galatasaray'da Michy Batshuayi, Gabriel Sara, Victor Osimhen, Ismail Jakobs, Elias Jelert ve Roland Sallai imza atmıştı. Ayrıca Hakim Ziyech'inde de opsiyonu kullanılarak takımda kalması sağlanmıştı.