Ergin Ataman Fenerbahçe’den özür diledi!

Panathinaikos Başantrenörü Ergün Ataman, Galatasaray ile oynadıkları hazırlık maçından sonra tribünlere, derbiye atıfta bulunarak yaptığı '3-1' hareketinden dolayı Fenerbahçe camiasından özür diledi. Ergin Ataman , çalıştırdığı Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'un Sinan Erdem Spor Salonu'nda Galatasaray ile oynadığı hazırlık karşılaşmasının ardından sarı-kırmızılı tribünlere hafta sonu Süper Lig'de oynanan derbiyle ilgili bir gönderme yapmıştı. Bu hareketin gündem olmasının ardından Ataman, Fenerbahçe camiasından özür diledi.

Ergin Ataman, Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin skoruna gönderme yaptı. (X)"RAHATSIZLIĞIN FARKINDAYIM"

Ergin Ataman, sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşımda şu ifadeleri kullandı:



"Dün akşam Galatasaray ile oynanan dostluk maçı sonrasında, taraftarın ilgisi karşısında öncelikle klasikleşen yumruk sevincimi sonrasında da planlanmamış bir şeklide basına da yansıyan '3-1' hareketini yaptım. Bu hareketi yaparken herhangi bir camiayı hedef alma veya rencide etme amacım kesinlikle olmamıştır. Ben her fırsatta Fenerbahçe camiasına duyduğum saygıyı dile getiren ama sahada onların en büyük rakiplerinden biri olduğumun altını çizen bir antrenörüm. Dünkü hareketimin Fenerbahçe camiasında oluşturduğu rahatsızlığın farkındayım. Hiç arzu etmediğim şekilde oluşan algı dolayısıyla da samimi üzüntümü belirtmek isterim. Yaşanan olay dolayısıyla kırdığım tüm Fenerbahçe camiasından özür dilerim."