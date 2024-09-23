Şenol Güneş: İlk 11’i değiştireceğiz!

Şenol Güneş 5. dönemindeki 3. maçında da galibiyet alamadı

Güneş şunları söyledi;

"Beşiktaş maçında farklıydı. İlk 10 dakika farklıydı. Fiziksel olarak ayakta kalmaya çalıştılar. Umutlarımız vardı ama ikinci maçta teknik olarak da fizik olarak da iyi değiliz. Bu maçta da oyuna baktığımızda boşa giden bir ilk yarı. Biz berabere kaldığımızda hepsi de şikayetçiydi. Bildiğimiz doğruları yapamayınca moral ve güven kaybı oluyor. Bir haftada 3 maç oynadık. Belli ki fizik olması lazım. Bu maçta tempoyu arttırmaya çalıştık, yine de yeterli değil. Maç bittiği zaman hayıflanarak günleri geçirmek istemiyorum. Sakatlıklar da var. Tam hazır olmayan oyuncular var. Bir oyun koordinasyonu yok. Top kullanmada zaafın olunca... Kötü bir dönem geçiriyoruz. Durum tespiti yapmaktan çok daha çok isteme durumuna getireceğiz. Ne olursa olsun onlar da yeni oyuncular. Antep en rahat oyununu oynadı. Öyle paslar yaptık ki koşularımız boşa gidiyor. Fizik, güç, teknik, taktik tamamen çöpe atıldığı bir dönem geçirdik. Yarından itibaren çalışacağız. Pazar günü Konya maçımız var, onu nasıl kazanacağımızı düşüneceğiz. Yetenekli oyuncular, toparlanacağız. İkinci yarı pozisyonlar vardı ama bize yetmez. Pozisyon vermeyen takım olacağız. Topu rakibe verirsen, karşılaşmazsan pozisyon verirsin. Bu takım bunun çok üstünde oynayacak yetkinliğe sahip. İlk 11'i değiştireceğiz. Teslim olarak, üzülerek, mazeret bularak durmayacağız. Kötü sonuçlarla beraber gidiyoruz."