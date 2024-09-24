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Okan Buruk'tan Fenerbahçe'ye penaltı göndermesi!

Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nde ilk maçına PAOK karşısında çıkacak. Teknik direktör Okan Buruk, zorlu maç öncesi basın toplantısı düzenledi. Buruk, 3 yıldız forveti Osimhen, Icardi ve Batshuayi ile ilgili de konuştu. Tecrübeli teknik adam Fenerbahçe'ye de penaltı göndermesi yaptı. İşte o sözler...

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Giriş Tarihi 24 Eylül 2024, 17:23 Güncelleme Tarihi 24 Eylül 2024, 17:23
Okan Buruk’tan Fenerbahçe’ye penaltı göndermesi!

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Şampiyonlar Ligi'nden elenmesinin ardından yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek olan Galatasaray, ilk maçına PAOK karşısında çıkacak.

Sarı kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, karşılaşma öncesi basın toplantısında soruları yanıtladı.

Okan Buruk, Icardi ve Osimhen ile ilgili konuştu. (AA)Okan Buruk, Icardi ve Osimhen ile ilgili konuştu. (AA)
Buruk'un açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Bizim Florya'daki ortamımız bambaşka. Her şey çok farklı yansıtılıyor. Suni bir ortam yaratılıyor. Sezon başında hatalar yaptık ama adı üstünde sezon başı, hazırlık aşaması."

"Kendimizi çok dev aynasında görmememiz gerekiyor. Derbiyi kazandık, 6 maç kazandık ama yarın bir maç daha var. Yeni bir serüven ve heyecan bizi bekliyor. Mental olarak yarınki maça çok iyi hazırlanmamız gerekiyor."

Okan Buruk, Batshuayi'nin süre bulmaya devam edeceğini söyledi. (AA)Okan Buruk, Batshuayi'nin süre bulmaya devam edeceğini söyledi. (AA)
"ICARDI VE OSIMHEN BİRLİKTE OYNAYACAK"

"Fenerbahçe maçında kadrodaydı Icardi. Maç öncesi desteğini, maç sonrası sevincini hepimiz gördük. Sakatlık sonrası bir hazırlanma sürecindeyiz. Tabii ki ikisi bir arada oynayacak. İnşallah üçü de bir arada oynar... Futbol bu, kimin bir arada oynayacağı bilinmez. İki tane büyük ve önemli oyuncunun birlikte oynama ihtimali her zaman olacak."

"HAKEM MAÇI 3-1'E GETİRDİ"

"Batshuayi, aslında fazla forma şansı buluyor. Fenerbahçe maçında ne kadar oynamak istediğini biliyordum ama oyun bir yerden sonra yorgunluklar ve rakibin hücum hamleleri... Dün kendisiyle konuştum. 3-0'da yanlış bir penaltı, bizim adımıza da birçok şeyi değiştirdi. Hakemin maçı 3-1'e getirmesi birçok şeyi değiştirdi, skoru korumak üzerine hamleler yaptık. O yüzden oyuna alamadık, bunu kendisine de anlattım. Bir önceki maç 90 dakika oynadı, bizim için önemli bir oyuncu. Bundan önceki senelere göre sürelerinin yüksek olduğunu düşünüyoruz."

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