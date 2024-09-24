Okan Buruk’tan Fenerbahçe’ye penaltı göndermesi!

Okan Buruk, Icardi ve Osimhen ile ilgili konuştu. (AA)

Buruk'un açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Bizim Florya'daki ortamımız bambaşka. Her şey çok farklı yansıtılıyor. Suni bir ortam yaratılıyor. Sezon başında hatalar yaptık ama adı üstünde sezon başı, hazırlık aşaması."

"Kendimizi çok dev aynasında görmememiz gerekiyor. Derbiyi kazandık, 6 maç kazandık ama yarın bir maç daha var. Yeni bir serüven ve heyecan bizi bekliyor. Mental olarak yarınki maça çok iyi hazırlanmamız gerekiyor."