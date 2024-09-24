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Icardi için derbinin yıldızına kesik! Galatasaray'da sistem değişiyor

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'u zorlu bir karar bekliyor. Mauro Icardi'nin iyileşmesinin ardından yıldız golcüyü Osimhen ile beraber sahaya sürmek isteyen Buruk'un önünde 2 seçenek var. Ayrıca Aslan'ın yeni sistemini deneyeceği maç da belli oldu. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 24 Eylül 2024, 09:13 Güncelleme Tarihi 24 Eylül 2024, 09:13
Icardi için derbinin yıldızına kesik! Galatasaray’da sistem değişiyor

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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk sakatlığını atlatan Arjantinli golcü Mauro Icardi'yi takıma dahil etmek için oyun sistemini değiştirecek.

4-2-3-1 sistemini kullanan başarılı çalıştırıcının hem Osimhen'i kesmemek hem de Icardi'den yararlanmak için çift forvete geçmeyi plaladığı öğrenildi.

Mertens, Osimhen ile yakaladığı uyumla dikkat çekiyor. (AA)Mertens, Osimhen ile yakaladığı uyumla dikkat çekiyor. (AA)
İLK ADAY MERTENS

Sarı-Kırmızılı takımda bu durumda hangi oyuncunun dışarda kalacağı da merak konusu. Tecrübeli teknik adamın ilk olarak 4-4-2 sistemini tercih edeceği ve Belçikalı futbolcu Dries Mertens''i kulübeye çekip Icardi'yi sahaya sürmesi bekleniyor.

Davinson Sanchez, Galatasaray savunmasının vazgeçilmezi. (AA)Davinson Sanchez, Galatasaray savunmasının vazgeçilmezi. (AA)
2. SEÇENEK 3'LÜ

Buruk'un kafasındaki diğer yol ise üçlü savunma. 50 yaşındaki teknik adamın 3-4-1-2 sisteminde savunmada Davinson, Nelsson ve Abdülkerim ya da Jakobs'u kullanacak.

Orta saha Sara Torreira ve Mertens kanatlarda ise Barış, Yunus ya da Jakobs olacak.

Mauro Icardi, Kasımpaşa maçıyla birlikte sahalara dönecek. (AA)Mauro Icardi, Kasımpaşa maçıyla birlikte sahalara dönecek. (AA)

KASIMPAŞA MAÇINDA DENENECEK

Başarılı çalıştırıcının UEFA Avrupa Ligi'nde Paok ile oynanacak maça tek forvetle çıkacağı, çift forvetli sistemin ilk olarak Kasımpaşa maçında deneneceği de gelen haberler arasında.

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