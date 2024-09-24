Fenerbahçeli yıldıza kötü haber! Dünya devinden olumsuz rapor

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Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray'a kaybeden Fenerbahçe'de taşlar adeta yerinden oynadığı. Gösterilen kötü performans hem Jose Mourinho'nun hem de bazı yıldız isimlerin eleştirilmelerine yol açtı.