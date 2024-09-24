Fenerbahçeli yıldıza kötü haber! Dünya devinden olumsuz rapor

Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray'a kaybeden Fenerbahçe'de taşlar adeta yerinden oynadığı.
Gösterilen kötü performans hem Jose Mourinho'nun hem de bazı yıldız isimlerin eleştirilmelerine yol açtı.
Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray'a kaybeden Fenerbahçe'de taşlar adeta yerinden oynadığı.
Gösterilen kötü performans hem Jose Mourinho'nun hem de bazı yıldız isimlerin eleştirilmelerine yol açtı.
İZLEMEYE GELDİLER
Fenerbahçe'de adı birçok dev kulüpler anılan İsmail Yüksek, Jayden Oosterwolde ve Sebastian Szymanski için İngiliz, İspanyol ve İtalyan kulüpleri dev maça scout göndermişti.
OLUMSUZ RAPOR
Sabah'ın haberine göre başta Atletico Madrid ve Stuttgart'ın İsmail Yüksek için Kadıköy'e geldikleri öğrenilirken, milli yıldız gösterdiği etkisiz performansla sınıfta kaldı.
İspanyol devi, devre arasında oyundan alınan İsmail Yüksek için ilk raporunu olumsuz yönde sundu.