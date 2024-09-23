Spor yazarları Beşiktaş - Eyüpspor maçını değerlendirdi!

Rashica performanslıyla övgü topladı. (AA)

GÖZLERİNDEN ÖPERİM SEMİH - SİNAN VARDAR Evinde oynadığı son iki Süper Lig maçını kazanan Beşiktaş, ligin yeni takımı Eyüpspor'u ağırladı. Muhteşem Beşiktaş taraftarı yine stadı tıklım tıklım doldurdu. Hasılatta son yılların rekoru kırılıyor. Buda gösteriyor ki herkes kombinesiyle, biletiyle maça geliyor. Her iki takımında birbirini tartarak başladığı mücadelede daha maçın 5. dakikasında Rafa Silva'ya yapılan hareketi anlamak imkansız. Bu pozisyonlar artık her hafta olmaya başladı. Buna artık rakip takım futbolcularının vicdanları ve onları yönlendirenlerin dur demesi lazım. Beşiktaş'ta son haftaların çalışkan futbolcusu Rashica 20. dakikada Mario'nun ara pasını iyi değerlendirerek takımını öne geçiren golü de buldu. Fakat ilk yarıda bir kaç kez Beşiktaş kalesini yoklayan Eyüpspor'u kaleci Mert muhteşem kurtarışlarıyla durdurmayı bildi. Sonuçta soyunma odasına Beşiktaş 1-0 önde giden taraf oldu.



İkinci yarıya hızlı başlayan taraf Beşiktaş oldu. Önce Rafa Silva'nın topuk şutu, ardından Mario'nun kafa vuruşunda Beşiktaş golü bulamadı. Ardından Eyüpspor penaltıdan bulduğu golle maçta durumu eşitledi. Durumu eşitledikten sonra da bir süre oyunu soğutmak için yerden kalkmadılar.



Beşiktaş oyunun büyük bölümünde topa hakimdi fakat ben Eyüpspor takımını da beğendim. Çok diri, fizik üstünlüğü olan bir takım. Hazırlık dönemini iyi geçirmişler. Bu takım küme düşme riski yaşamaz. Sonuçta maçın 90. dakikasında azmi ve hırsı ile Semih penaltıyı yaptırdı, Immobile'de Beşiktaş'a 3 puanı getiren golü attı. Aferin Semih gözlerinden öperim oğlum.

Beşiktaş maç eksiği ile Fenerbahçe'yi puan olarak yakaladı. (AA)

BU MAÇ DERS OLMALI - ALİ GÜLTİKEN Bu sezon Beşiktaş ilk defa bu kadar yüksek bir ön alan baskısıyla karşılaştı. Eyüpspor'un öne doğru çıkıp, bütün bölgelerde cesaretli bir şekilde top kapma mücadelesine girmesi, Beşiktaş'ın genel oyun dengesini ciddi şekilde bozdu. Özellikle Rafa Silva, Immobile ve Fernandes üzerinden inşa edilen Beşiktaş oyunu, bu maçta işler hale gelmedi. Oyunu kanatlar ve bekler üzerinden oynamaya kalktığında da Rashica dışında etkili bir oyuncu ortaya çıkmadı. Geçen maçtaki gibi Joao Mario sol kanatta başladı, sonra birçok pozisyon değiştirip orta alana geçti ama görünen o ki şu anki performansı Beşiktaş'ın beklentilerinden çok uzak. Ne sprinti ne etkili koşuları var ne de bire birde adam eksiltiyor. Beşiktaş'ın bu tür kora kor oynayan rakiplere karşı bir veya iki oyuncuyu idare etme şansı yok.



Eyüpspor, Thiam'ın önderliğinde çok etkili performanslar ortaya koydu. Beşiktaş'ın kadro inşası elbette devam ediyor. Birçok yeni oyuncusu var, özellikle oyunu rakip alanda tutma konusunda becerisi olgunlaştı ama ceza sahası içi ve civarında yalnızca Rafa Silva'nın etkinliği üzerinden yürümeye çalışması işi zorlaştırıyor. Diğer oyuncuların da daha etkili olması ve daha çok sorumluluk alması gerekiyor. Bu tür oyunlarla lig ilerledikçe daha çok karşılaşacak. Rakipleri merkez hücumunu kapattığında daha fazla alternatifleri de işler hale getirebilmeli. Semih'in aldığı inisiyatif gibi örnekleri artırabilmeli. Gerginliği son dakikaya taşımamalı. Bu potansiyeli var. Sıktığı zaman oyunu çok daha etkili hale getirebiliyor. Bu maç ders olacaktır.

Eyüpspor'un tek golü Emre Akbaba'dan geldi. (AA)

VAR VARSA EVDEN DE YÖNETEBİLİR - MURAT ÖZBOSTAN Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi yenmesinin ardından Beşiktaş'ın alacağı sonuç önemliydi.. Siyah-beyazlı takımın Trabzonspor'un ardından bir kayıp daha hem de sahasında yaşaması baş ağrıtırdı... İşte bu nedenle Beşiktaş kazanmak zorundaydı ve bunu zor da olsa başardı.. Özetle zor ama iyi bir gal-i biyet aldı. Hem oyuncular hem tribünler stres yaşadı.. Eyüpspor topa sahip olduğu her dakikada etkili oldu, pozisyonlar buldu.. Futbol oynamak istedi.. Oyunu çirkinleştirmedi.. Ligin en güzel maçlarından biri oldu.. Son vuruşlarında Eyüp, karşısında Mert Günok'u buldu.. Milli kaleci maçın kaderini belirleyen isim oldu.. Penaltı pozisyonunda ise şanssızdı.. Ne olursa olsun maçın yıldızı da Mert'ti.. Ve inadına pozisyonu kovalayıp penaltı yaptıran Semih.. Beşiktaş'ta son haftalarda birazcık düşüş var. Nedenleri; biraz erken form tutmak, biraz kadro genişliğinin rakipleri kadar iyi olmaması.. Hollandalı teknik adam Giovanni van Bronckhorst ligin dışında bir de Avrupa serüvenine başlayacak bu hafta.. Bu kadro ile fazla rotasyon yapamayacak.. Dün gece mesela hep Rashica tarafından gitmeye çalıştı.. Diğer kanat yoktu. Beşiktaş'ın tartışmasız en büyük starı Rafa Silva.. Bir gerçek var ki oyuncuya karşı rakipleri çok acımasız.. Bu da Silva'yı etkilemeye başladı.. Bir sakatlık yaşasa Beşiktaş'ın işi zor!. Telafi edecek futbolcusu yok.. Maçın hakemi Zorbay Küçük.. İki penaltıyı da VAR ile verdi.. 102 dakika maç oynattı.. Oysa yakındı, görebilirdi pozisyonları.. Maçı yönetmesi için de bu durumda stada gelmesine gerek yoktu.. Evden de düdük çalabilirdi.. VAR olmasa ne olacaktı? Hakemler sırtlarını tamamen VAR odasına dayamışlar..

Beşiktaş'ta Immobile gollerine devam etti. (AA)

B PLANI ŞART - FATİH DOĞAN Beşiktaş'ta on kişi kalmış Trabzonspor maçında kaybedilen iki puanın bir mesajı vardı. 10 kişi kalan ya da kapanan takımlara karşı plan ne olmalı? Immobile'nin 7-8 kişilik savunma karşısında zorlandığı görüldü. İlk tespit Semih'in daha erken oyuna alınıp çift santrfora dönülmesi fikriydi. Dün Dolmabahçe'de misafir edilen Eyüpspor, beklendiği gibi çok dirençli çıktı. Hem set oyunları hem de alan kontrolleri B planının devreye girmesini gerektiren bir duruma düştü. Immobile'yi defans yakın markajda zorlayınca oyuncu da rahat hareket etmek için kanat ve geriye gelmek zorunda kaldı. Rafa Silva'nın geçiş yolları da tıkanınca Beşiktaş pozisyon üretmekte zorlandı. Bu tür durumları aşmanın yolu kanat beklerinin oyuna daha çok katılması. Masuaku ve Svensson'un yapacağı bindirmelerle Eyüpspor'un oluşturduğu defansif barajı aşmaları gerekiyordu. Ancak Beşiktaş'ta sağ ve sol bek yeteri kadar aktif verimlilikte oyuna giremediği için Eyüp uzun süre direnç gösterdi ve çözülmedi. Burada Al-Musrati'nin de uzun paslarını konuşturacağı bir alanı olmadığı için orada Gedson belki de Ndour gibi alan açacak daha agresif oyuncuların ön plana çıkması gerekiyor. Beşiktaş, işleyen A planına bu tür B planı da başarıyla uygulamaya başladığı an sonuç alacaktır. Taraftara da stresli bir 90 dakika yaşatmanın önüne geçecektir. Van Bronckhorst'un zaman geçtikçe gelişerek bu sorunları çözeceğine inanıyorum.

Beşiktaş gelecek hafta Kayserispor ile deplasmanda karşılaşacak. (AA)

BARCELONA HAVASI - BÜLENT TİMURLENK Geçen sezon Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'ın yedek kadrosuna karşı isabetli şut çekemeyip kalesinde 4 gol gören ve boyunun ölçüsünü alan Eyüpspor, geldiği Süper Lig'de kurduğu kadroyla hiçbir takıma kolay kolay teslim olmayacağını namağlup geçtiği ilk 5 maçta göstermişti. Barcelona'nın havasını koklamış, suyunu içmiş iki teknik adamın kapışması keyifli bir 90 dakika vadediyordu, öyle de oldu. Geçen hafta 10 kişi kalmış Trabzonspor'a karşı yüzde 80'e varan topa sahip olmayla oynayan ve rakibi çözemeyen Beşiktaş, yüzde 69 ile oyunu kontrol ederken set hücumlarında kalabalık Eyüp savunmasını tek kanatla, Rashica üzerinden aşmaya çalışınca kilidi açmakta zorlandı. Mario'nun statik oyunu, iki stoperini rakip yarı sahaya çıkartan ev sahibinin geride bıraktığı büyük boşluklar, Emre Akbaba'nın ezdiği toplar olmasa çok daha fazla tehlike yaşardı ama Arda Turan'ın ekibinin yakaladığı pozisyonlarda kalesinde devleşen Mert vardı. İkinci yarıda Beşiktaş'ın bir enerji problemi olduğu ortaya çıktı. Eyüpspor, Midtsjö'nün nefis oyunuyla ve Kutucu ile Svensson'un da çıkmasını engelleyince oyunu dengeledi ve arkadaki boşluk penaltı golünü getirdi. Kartal'ın o dakikaya kadar tabelayı öldürecek ikinci golü bulamadığı pozisyonlar, geçen haftanın bir devamı. Arda Turan'ın kenardan getirdiği adamlar oyuna katkı vermezken, Hollandalı hocanın Semih hamlesi ve Mario'yu 6 numaraya çekmesi son çeyrekte oyuna hareket getirdi. Futbol biraz da hataya zorlama oyunu. Tayfur'un acemice yaptığı penaltı Beşiktaş'a 3 puanı getirdi. Kartal evinde bir başka! Beşiktaş Süper Ligde Eyüpsporu 2-1 yendi! Kartal evinde bir başka! Beşiktaş Süper Lig'de Eyüpspor'u 2-1 yendi!