Spor yazarları Beşiktaş - Eyüpspor maçını değerlendirdi!

KÖTÜ OYUNA RAĞMEN! - OKTAY DERELİOĞLU
Beşiktaş Süper Lig'e 3'te 3 yaparak başlamış ve rakiplerine de önemli bir mesaj vermişti.
Geçen hafta 13. dakikada 10 kişi kalan Trabzonspor karşısında 2 puan kaybeden Beşiktaş'ın Eyüp karşısında puan kaybına tahammülü yoktu. Öncelikle şunu belirtelim...
Bu sezonun en kötü oyununu oynadı Beşiktaş.
Özellikle ilk yarıda Eyüpspor'a çok pozisyon verdi. Mert Günok kalesinde devleşti. İkinci yarıda da kötü oyunu sürdü Siyah-Beyazlılar'ın. Beşiktaş'ta teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un yaptığı değişiklikler de işe yaramadı. Tabii şunu belirtmekte fayda var...
Rafa Silva, Gedson ve Immobile gibi usta ayaklar kötü oynayınca Beşiktaş'ın oyunu da sınıfta kaldı.
İyi diyebileceğimiz sadece Paulista ve Rashica vardı.
Diğer isimler de gününde değildi. Eyüpspor bekleme oyunu oynamasına rağmen önemli pozisyonlar bulmayı başardı. Tabii bunda Beşiktaş'ın yanlış pas tercihleri ve hataları da var. Beşiktaş uzatmalarda Immobile'nin attığı penaltı golüyle kazanmayı bildi. Şampiyonluk yolunda kötü oynayarak kazandığınız maçlar da olacaktır.
Beşiktaş Eyüpspor'u 2-1 mağlup etti. (AA)
HAKEMLERİN ŞANSI - MUSTAFA ÇULCU
Beşiktaş Van Bronckhorst ile tam bir sistem takımı oldu. Sisteme uymayan sistem dışında kalır felsefesi ile geleceği planlayan teknik adam, rakiple didişmeden disiplinli oyun kurgusuyla, makine düzeniyle pozitif futbol oynatıyor. Hakemle kimse oynamıyor. Eyüpspor rakibi oynatmamak için değil futbol oynamak için gelmiş. Ahmed Kutucu ve Thiam ile etkili pozisyonlar buldular. Maçın hakemi Zorbay Küçük uzun süredir kendi isteğiyle büyük takım maçına çıkmadığı için bu maçın temposuna uyumda sıkıntı yaşadı. Koşmadan maç yönetemezsiniz. Dinamik enerjik ve dikkatli hakemlik yaparsanız başarıyı yakalarsınız.
5'te Rafa Silva'ya yapılan faulde önce avantaja bıraktı ki doğru pası alan diğer Beşiktaşlı oyuncu şut attı ancak Rafa Silva'ya yapılan kontrolsüz harekete oyun durduğunda sarı göstermeliydi. Bu durum futbolu ve avantajın nasıl uygulanacağını bilmemektir. 15. dakikada hakem oyunun içinde kaldı ve top çarptı. 23 ile 24 arasında Caner iki kez tek elle taç attı ama hakem devam dedi. Bir FIFA hakemine bunlar yakışmadı. 25'te 1 numaralı yardımcı çıkmayan topa taç verdi, adeta şaka gibi bir karardı. Yine 45+3'te kornere aut verildi. Diğer yardımcı da taç hatası yapınca devre arası büyük tepki aldılar. Çok uyumsuz bir trio vardı sahada. Maçın en önemli kararı 59'da kaleci Mert ile Thiam mücadelesinde geldi. Hakem penaltı beklentisi ile aldatmadan dolayı Thiam'a sarı verdi. Hakemin bu kararı hatalıydı. Çünkü Mert yatarak ve kayarak çıktı, temas etmemek için küçülmeye çalıştı ancak topa temas edemedi ve Thiam'a temas etti. Bu bir dikkatsiz hareket ve penaltı olmalıydı. VAR müdahalesi doğruydu VAR'dan doğru penaltı kararı geldi. Thiam'a gösterilen sarı iptal edildi. Maçın 90. dakikasında Beşiktaş lehine penaltı kararı sahada verilmeliydi. Semih'e Tayfur un hareketi net penaltıydı. Zorbay Küçük yine tespit edemedi. Burada VAR müdahalesi doğruydu ve penaltı kararı geldi. Özellikle ikinci yarı hakem dağıldı. Fauller, kartlar kabul görmedi. Bir türlü maçın yönetim balansını oturtamadı. Zorbay Küçük ve ekibi maçta formsuz, uyumsuz, kabul görmeyen ve de kötü performans sergilediler. Maçın skoru hakemlerin şansı oldu.
Beşiktaş'ın gollerini Rashica ve Immobile kaydetti. (AA)
HAKEMSİZ OYNAYALIM - TURGAY DEMİR
Bizim ligimize kondisyonerlerini getirin takımların antrenman performansları anında Avrupa ligleri düzeyine çıkar… Buna karşılık antrenman kondisyonları ne kadar artarsa artsın bizim oyuncuların (yerliyabancı fark etmez) maç kondisyonları asla ve katta Avrupalı rakipleriyle aynı seviyeye çıkamaz. Bunun tek bir sebebi var futbol oynatmayan, oyunun kontrolü elinden kaçacak diye her pozisyona faul çalan, her yere düşen için oyunu durduran hakemlerimiz.
Resmen futbolu eritiyorlar, bitiriyorlar. İyi oynayan takımların tempolarını bozuyorlar. Bin türlü zararları var vesselam.
Zorbay Küçük de bunların fenafillahı… Be arkadaş takım gole gidiyor sen ayağını tutarak yerde yatan oyuncu için ne diye maçı durduruyorsun!
Hayırdır sen cerrah mısın, ameliyat mı yapacaksın, yoksa hasta kan mı kaybediyor!.. Yazıklar olsun. Gerçekten yazıklar olsun.
Yahu kafa kafaya çarpışma varsa, hayati bir tehlike varsa gol atılırken bile durdur oyunu, ayağı burkuldu diye yerde yatan için atak kesilir mi, pozisyon öldürülür mü!?
Ne yapsak, şu maçları hakemsiz mi oynasak acaba!
Küçük'ün, Beşiktaş aleyhine verdiği penaltıya bir bakın, Mert'in eli bile değil muhtemelen eldiveni dokunuyor rakibe!... Pes!
Gelelim maça. İki takım da hakeme rağmen tempo yapmaya çalıştılar ve pozisyonlar buldular. Beşiktaş Rashica ile golü bulunca sıkça aktif dinlenme yaparak riskli skorla yoluna devam etti. Sonrasında penaltı golüyle tabela eşitlenince hem sahadakiler, hem kulübedekiler silkinip kendilerine geldiler.
Semih girdiği andan itibaren ön tarafa hareket getirdi. Nitekim kazandırdığı penaltıyla da maçın kotarılmasına katkı yaptı.
Rafa Silva, Gedson, Rashica, Masuaku sahanın iyilerindendi ama savunma hataları bolca yapıldığı için Mert'e çok iş düştü ve o da günündeydi maşallah. Çok net kurtarışlar yaparak galibiyette önemli rol oynadı.