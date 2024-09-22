SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Fenerbahçe'de Youssef En-Nesyri üzüntüsü! Büyük hayal kırıklığı...

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray'a evinde 3-1 yenilerek puan farkının 5'e çıkmasına engel olamayan Fenerbahçe'de Youssef En-Nesyri üzüntüsü yaşanıyor. Faslı futbolcunun geldiği günden bu yana halen hazır hale gelememsi eleştirilerin ana hedefi olurken ödenen ücret de ifadeleri sertleştiriyor. İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 22 Eylül 2024, 17:40 Güncelleme Tarihi 22 Eylül 2024, 17:40
Fenerbahçe’de Youssef En-Nesyri üzüntüsü! Büyük hayal kırıklığı...

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Takımın başına bu yıl Jose Mourinho'yu getiren Fenerbahçe, uzun süredir yaşadığı şampiyonluk özlemini sona erdirmeyi istiyordu.

Sarı lacivertliler ezeli rakibi Galatasaray ile Trendyol Süper Lig'in 6'ıncı haftasında karşı karşıya geldi. İki takımın zorlu mücadelesini Aslan kazandı.

Bu sonuç sonrasında gözlerin çevrildiği isimlerden biri de Youssef En-Nesyri oldu.

Youssef En-Nesyri Fenerbahçe formasıyla 8 maçta 1 gol atabildi. [Anadolu Ajansı]Youssef En-Nesyri Fenerbahçe formasıyla 8 maçta 1 gol atabildi. [Anadolu Ajansı]

Derbiye 67'inci dakikada Alexander Djiku'nun yerine dahil olan Faslı futbolcu, forma giydiği dakikalarda bazı pozisyonlar yakalasa da gole çevirmeyi başardı.

Özellikle Victor Nelsson'un çizgi üzerinden çıkardığı topta önünün boş olması sarı lacivertli taraftarlara saç baş yoldurdu.

Youssef En-Nesyri Fenerbahçe'de Edin Dzeko'nun yerine ilk forvet olarak alınmıştı ancak şu ana kadar Boşnak forveti ksemediYoussef En-Nesyri Fenerbahçe'de Edin Dzeko'nun yerine ilk forvet olarak alınmıştı ancak şu ana kadar Boşnak forveti ksemedi

Jose Mourinho'nun geldiği günden bu itibaren özel bir forvet olarak takıma kazandırmayı arzu ettiği ve yönetime adını verdiği En-Nesyri'nin dün akşamın yanı sıra pek çok maça hazır olmadığı gerekçesiyle ilk 11'de başlamaması da dikkat çekti.

19.5 milyon euro bonservis ve NTV Spor'un haberine göre 4 milyon euro maaşla alınan yıldız golcü şu ana kadar sadece Göztepe deplasmanında ağları havalandırabildi.

Jose Mourinho'nun ısrarla istediği Youssef En-Nesyri istenilen performansı ortaya koyamadıJose Mourinho'nun ısrarla istediği Youssef En-Nesyri istenilen performansı ortaya koyamadı

Taraftarın da sabırsızlıkla beklediği yıldız futbolcu için ödenen ücretlere rağmen karşılık alınamaması tüm hesapları alt üst etti.

Teknik Direktör Jose Mourinho da oyuncusundan faydalanabilmek adna tüm imkanları kullanıyor.

Michy Batshuayi sezon başında Galatasaray'a imza atmıştıMichy Batshuayi sezon başında Galatasaray'a imza atmıştı

"BATSHUAYI NEDEN GİTTİ?"

Fenerbahçeli taraftarlar takımlarından ayrılan Batshuayi'nin ardından forvet rotasyonuna dahil edilen En-Nesyri için derbi sonrasında sert eleştirilerde bulundu.

Sarı lacivertliler, Belçikalı forvetin dün akşam takımda görev alması halinde gol atabileceğini dile getirip Faslı oyuncunun performansından memnun olmadıklarını dile getirdi.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Mansur Yavaş vites ’Yüksel’tti! Ekrem İmamoğlu’na Senden Mustafa Kemal’in askeri olmaz mesajı... Siyasi kalpazan, proje çocuk
Pakistan’da Rus Büyükelçi’nin de bulunduğu heyeti taşıyan konvoya mayınlı saldırı: Yaralılar var
Başkan Erdoğan’dan BM çıkarması! İsrail zulmünü haykıracak mazlum Filistin’in sesi olacak... Hangi liderlerle görüşecek?
Tel Aviv-Beyrut hattında misilleme savaşı! Hizbullah İsrail üssünü füzelerle vurdu... A Haber roketlerin düştüğü Hayfa’da
Muş’ta çifte acı! Şehit Maşallah Abakay’ın akrabaları taziye yolunda kaza yaptı: Ölü ve yaralılar var
Şerif Yalçın’ın katili oğlu Canberk Yalçın çıktı! Miras bölünmesin diye baltayla 4 parçaya bölmüş | Vahşetin detayları kan dondurdu...
Fenerbahçe’de Youssef En-Nesyri üzüntüsü! Büyük hayal kırıklığı...
Bir gözünü elini ve ayağını kaybetti! Soykırımcı İsrail 13 yaşındaki Vahid’in hayallerini çaldı
CHP’nin hassasiyeti ’DEM’lenene kadar! İlk 4 madde tartışmalarına bir de böyle bakın...  Amaçları Türkiye yönetilemiyor algısını yaymak
Hazine ve Maliye Bakanlığı vergi kaçakçılığı yapanların ensesinde! Lüks yat satıp vergi vermeyene ceza! Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten açıklama
Bizim Çocuklar’ın ’Helal et’ hassasiyeti! Benficalı Orkun kökçü ve Kerem Aktürkoğlu’ndan takdir edilecek konuşma
Nevzat Bahtiyar’dan günler sonra gelen itiraf! Narin Güran’ın katilini açıkladı! Narin yasak aşkı mı gördü?
Mourinho’nun karizması çizildi! Fenerbahçe - Galatasaray derbisindeki penaltı doğru muydu? Okan Buruk damga vurdu
Metin Arolat ölüm diyetine mi kurban gitti? Metin Arolat neden öldü? Son yolculuğuna uğurlanırken göz yaşları sel oldu
ABD’de Başkan Erdoğan’a sevgi seli! New York’taki Türkevi’nin önüne vatandaşlar akın etti
SON DAKİKA