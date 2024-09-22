Fenerbahçe’de Youssef En-Nesyri üzüntüsü! Büyük hayal kırıklığı...

Takımın başına bu yıl Jose Mourinho'yu getiren Fenerbahçe, uzun süredir yaşadığı şampiyonluk özlemini sona erdirmeyi istiyordu.

Sarı lacivertliler ezeli rakibi Galatasaray ile Trendyol Süper Lig'in 6'ıncı haftasında karşı karşıya geldi. İki takımın zorlu mücadelesini Aslan kazandı.

Bu sonuç sonrasında gözlerin çevrildiği isimlerden biri de Youssef En-Nesyri oldu.

Youssef En-Nesyri Fenerbahçe formasıyla 8 maçta 1 gol atabildi. [Anadolu Ajansı]

Derbiye 67'inci dakikada Alexander Djiku'nun yerine dahil olan Faslı futbolcu, forma giydiği dakikalarda bazı pozisyonlar yakalasa da gole çevirmeyi başardı.

Özellikle Victor Nelsson'un çizgi üzerinden çıkardığı topta önünün boş olması sarı lacivertli taraftarlara saç baş yoldurdu.

Youssef En-Nesyri Fenerbahçe'de Edin Dzeko'nun yerine ilk forvet olarak alınmıştı ancak şu ana kadar Boşnak forveti ksemedi

Jose Mourinho'nun geldiği günden bu itibaren özel bir forvet olarak takıma kazandırmayı arzu ettiği ve yönetime adını verdiği En-Nesyri'nin dün akşamın yanı sıra pek çok maça hazır olmadığı gerekçesiyle ilk 11'de başlamaması da dikkat çekti.

19.5 milyon euro bonservis ve NTV Spor'un haberine göre 4 milyon euro maaşla alınan yıldız golcü şu ana kadar sadece Göztepe deplasmanında ağları havalandırabildi.

Jose Mourinho'nun ısrarla istediği Youssef En-Nesyri istenilen performansı ortaya koyamadı

Taraftarın da sabırsızlıkla beklediği yıldız futbolcu için ödenen ücretlere rağmen karşılık alınamaması tüm hesapları alt üst etti.

Teknik Direktör Jose Mourinho da oyuncusundan faydalanabilmek adna tüm imkanları kullanıyor.

Michy Batshuayi sezon başında Galatasaray'a imza atmıştı

"BATSHUAYI NEDEN GİTTİ?"

Fenerbahçeli taraftarlar takımlarından ayrılan Batshuayi'nin ardından forvet rotasyonuna dahil edilen En-Nesyri için derbi sonrasında sert eleştirilerde bulundu.

Sarı lacivertliler, Belçikalı forvetin dün akşam takımda görev alması halinde gol atabileceğini dile getirip Faslı oyuncunun performansından memnun olmadıklarını dile getirdi.